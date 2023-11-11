AMD Ryzen 8000 işlemciler resmen doğrulandı: Yakında geliyor

Bildiğiniz gibi AMD, Ryzen 7000 ve 7000X3D işlemcilerin ardından odağını Ryzen 8000 serisine çevirdi. Öyle ki yeni CPU'lar hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de Ryzen 8000, WHQL sertifikalı AMD yonga seti sürücüsünde görüntülendi. Bekleyiş çok yakında sona erebilir.
AMD Ryzen 8000 işlemciler resmen doğrulandı
Yeni sürücüsünün halihazırda WHQL desteğine sahip olması, Ryzen 8000 işlemcilere dair büyük bir ipucu diyebiliriz. Ancak asıl soru, bunun hangi Ryzen 8000 CPU'ları hedefleceği. Halihazırda Ryzen 8000 markasının Ryzen Strix Point "Ryzen 8050", Hawk Point "Ryzen 8040", Phoenix Point "Ryzen 8000G", Granite Ridge "Ryzen 8000" dahil çeşitli CPU ailelerini kapsayacağını biliyoruz.
Kaçıranlar için Ryzen 8000 APU'lar, Zen 5 yerine Zen 4'ü temel alacak ve en yeni entegre RDNA3 GPU'ya sahip olacak. Son sızıntılar ise, AMD'nin orta sınıf ve giriş seviyesi için 8 çekirdekli Ryzen 7 8700G, 6 çekirdekli Ryzen 5 8600G/ 8500G ve 4 çekirdekli Ryzen 3 8300G olmak üzere dört model üzerinde çalıştığı yönünde. Sonuç olarak AMD'nin yeni Ryzen 8000 sürücüsü piyasaya sürülmeye hazır ve her an yeni bir lansman ile karşılaşabiliriz.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/leaked-whql-amd-chipset-driver-update-supports-ryzen-8000-apus https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/leaked-whql-amd-chipset-driver-update-supports-ryzen-8000-apus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.