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    Anlık Bildirim

    AMD Ryzen 8000 işlemciler resmen doğrulandı: Yakında geliyor

    AMD Ryzen 8000 işlemciler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Son olarak yeni CPU'lar, WHQL sertifikalı AMD yonga seti sürücüsü paketinde görüntülendi. Lansman yakın olabilir.

    AMD Ryzen 8000 işlemciler resmen doğrulandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi AMD, Ryzen 7000 ve 7000X3D işlemcilerin ardından odağını Ryzen 8000 serisine çevirdi. Öyle ki yeni CPU'lar hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de Ryzen 8000, WHQL sertifikalı AMD yonga seti sürücüsünde görüntülendi. Bekleyiş çok yakında sona erebilir. 

    AMD Ryzen 8000 işlemciler resmen doğrulandı

    Yeni sürücüsünün halihazırda WHQL desteğine sahip olması, Ryzen 8000 işlemcilere dair büyük bir ipucu diyebiliriz. Ancak asıl soru, bunun hangi Ryzen 8000 CPU'ları hedefleceği. Halihazırda Ryzen 8000 markasının Ryzen Strix Point "Ryzen 8050", Hawk Point "Ryzen 8040", Phoenix Point "Ryzen 8000G", Granite Ridge "Ryzen 8000" dahil çeşitli CPU ailelerini kapsayacağını biliyoruz.

    AMD Ryzen 8000 işlemciler resmen doğrulandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu noktada bazı raporlar, Ryzen 4000 (Zen 3) ve Ryzen 6000 (Zen 4) masaüstü işlemcileri pas geçen AMD'nin Ryzen 9000 markasına geçiş yapacağını söylüyor. Ayrıca Ryzen 2000 serisinin de ufak yükseltmeler içerdiğini düşünürsek, bu teori muhtemel. Bu doğrultuda yeni sürücü, yalnızca APU'ları temsil ediyor olabilir. 

    Kaçıranlar için Ryzen 8000 APU'lar, Zen 5 yerine Zen 4'ü temel alacak ve en yeni entegre RDNA3 GPU'ya sahip olacak. Son sızıntılar ise, AMD'nin orta sınıf ve giriş seviyesi için 8 çekirdekli Ryzen 7 8700G, 6 çekirdekli Ryzen 5 8600G/ 8500G ve 4 çekirdekli Ryzen 3 8300G olmak üzere dört model üzerinde çalıştığı yönünde. Sonuç olarak AMD'nin yeni Ryzen 8000 sürücüsü piyasaya sürülmeye hazır ve her an yeni bir lansman ile karşılaşabiliriz.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/leaked-whql-amd-chipset-driver-update-supports-ryzen-8000-apus https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/leaked-whql-amd-chipset-driver-update-supports-ryzen-8000-apus
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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