AMD Ryzen 8000 işlemciler resmen doğrulandı: Yakında geliyor

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Bildiğiniz gibi AMD, Ryzen 7000 ve 7000X3D işlemcilerin ardından odağını Ryzen 8000 serisine çevirdi. Öyle ki yeni CPU'lar hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de Ryzen 8000, WHQL sertifikalı AMD yonga seti sürücüsünde görüntülendi. Bekleyiş çok yakında sona erebilir.

AMD Ryzen 8000 işlemciler resmen doğrulandı

Yeni sürücüsünün halihazırda WHQL desteğine sahip olması, Ryzen 8000 işlemcilere dair büyük bir ipucu diyebiliriz. Ancak asıl soru, bunun hangi Ryzen 8000 CPU'ları hedefleceği. Halihazırda Ryzen 8000 markasının Ryzen Strix Point "Ryzen 8050", Hawk Point "Ryzen 8040", Phoenix Point "Ryzen 8000G", Granite Ridge "Ryzen 8000" dahil çeşitli CPU ailelerini kapsayacağını biliyoruz.

Tam Boyutta Gör Bu noktada bazı raporlar, Ryzen 4000 (Zen 3) ve Ryzen 6000 (Zen 4) masaüstü işlemcileri pas geçen AMD'nin Ryzen 9000 markasına geçiş yapacağını söylüyor. Ayrıca Ryzen 2000 serisinin de ufak yükseltmeler içerdiğini düşünürsek, bu teori muhtemel. Bu doğrultuda yeni sürücü, yalnızca APU'ları temsil ediyor olabilir.

AMD Ryzen 8000 işlemcilerden ilk kıyaslamalar sızdı 4 gün önce eklendi

Kaçıranlar için Ryzen 8000 APU'lar, Zen 5 yerine Zen 4'ü temel alacak ve en yeni entegre RDNA3 GPU'ya sahip olacak. Son sızıntılar ise, AMD'nin orta sınıf ve giriş seviyesi için 8 çekirdekli Ryzen 7 8700G, 6 çekirdekli Ryzen 5 8600G/ 8500G ve 4 çekirdekli Ryzen 3 8300G olmak üzere dört model üzerinde çalıştığı yönünde. Sonuç olarak AMD'nin yeni Ryzen 8000 sürücüsü piyasaya sürülmeye hazır ve her an yeni bir lansman ile karşılaşabiliriz.

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