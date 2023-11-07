AMD Ryzen 8000 işlemcilerden ilk kıyaslamalar sızdı

Mühendislik örnekleri neler sunuyor?
Kaçıranlar için Zen 5 tabanlı Ryzen 8000 işlemciler, TSMC'nin 4nm/3nm üretim süreçleriyle geliştirilecek ve önemli bir revizyon niteliğinde olacak. Daha önceki sızıntılar çiplerin yüzde 10 ila 15 civarında IPC kazancı sunacağı yönündeydi. Ancak en son sızıntı, çok daha büyük bir performans artışına işaret ediyor.
Okları Cinebench 2024'e çevirirsek, amiral gemisi işlemci tek çekirdekte 140, çoklu çekirdekte 2.400 puana sahip. Eski Cinebench versiyonlarına aşina iseniz bu rakamlar size düşük gelebilir. Ancak 2024'te kıyaslama ölçeğinin tamamen revize edildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla mevcut skorlar, selefinden tek çekirdekte yüzde 12, çoklu çekirdekte ise yüzde 10 oranında daha yüksek.
Strix Point APU'lar yüzde 77'ye kadar daha hızlı
Ayrıca sızıntı kaynağı, Strix Point'e ait Ryzen 9 8950HS özelinde de bilgiler paylaştı. 35W gücündeki mobil işlemci, Ryzen 9 7940HS ile kıyaslandığında sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 77 gibi muazzam bir performans artışı sunuyor. Cinebench'te ise yüzde 24 ve iki kata yakın bir performans artışı söz konusu. Tabii ki bu sonuçların arkasında, 12 çekirdekli Zen 4+ vs Zen 4c konfigürasyonubulunuyor. Ancak 35W TDP derecesi göz önüne alındığında büyük bir sıçrama yaşandığını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.