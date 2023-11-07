AMD Ryzen 8000 işlemcilerden ilk kıyaslamalar sızdı

Tam Boyutta Gör Yonga pazarının önde gelen isimlerinden AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen 8000 işlemciler üzerinde hazırlıklara başladı. Öyle ki daha önce gelecek nesil işlemcilerin yol haritasından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de tanınan sızıntı kaynağı RedGamingTech (RGT), Ryzen 8000 masaüstü ve mobil işlemcilerin performansına açıklık getirdi. Peki ilk sonuçlar nasıl? Gelin hep birlikte göz atalım.

Mühendislik örnekleri neler sunuyor?

Kaçıranlar için Zen 5 tabanlı Ryzen 8000 işlemciler, TSMC'nin 4nm/3nm üretim süreçleriyle geliştirilecek ve önemli bir revizyon niteliğinde olacak. Daha önceki sızıntılar çiplerin yüzde 10 ila 15 civarında IPC kazancı sunacağı yönündeydi. Ancak en son sızıntı, çok daha büyük bir performans artışına işaret ediyor.

RedGamingTech'e göre Ryzen 9 8950X, Geekbench 6'nın tek iş parçacıklı testinden 3.500, çok iş parçacıklı testinden ise 24.000 puan alıyor. Ufak bir karşılaştırma yaptığımızda, sonuçların Ryzen 9 7950X'ten sırasıyla yüzde 12-21 ve yüzde 18-40 oranında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Resmi Geekbench grafiklerindeki rakamlar ise sırasıyla yüzde 16 ila yüzde 25 seviyelerinde.

AMD Ryzen işlemcilerin yol haritası sızdı: İşte tarihleri 5 gün önce eklendi

Okları Cinebench 2024'e çevirirsek, amiral gemisi işlemci tek çekirdekte 140, çoklu çekirdekte 2.400 puana sahip. Eski Cinebench versiyonlarına aşina iseniz bu rakamlar size düşük gelebilir. Ancak 2024'te kıyaslama ölçeğinin tamamen revize edildiğini hatırlatalım. Dolayısıyla mevcut skorlar, selefinden tek çekirdekte yüzde 12, çoklu çekirdekte ise yüzde 10 oranında daha yüksek.

Strix Point APU'lar yüzde 77'ye kadar daha hızlı

Ayrıca sızıntı kaynağı, Strix Point'e ait Ryzen 9 8950HS özelinde de bilgiler paylaştı. 35W gücündeki mobil işlemci, Ryzen 9 7940HS ile kıyaslandığında sırasıyla yüzde 37 ve yüzde 77 gibi muazzam bir performans artışı sunuyor. Cinebench'te ise yüzde 24 ve iki kata yakın bir performans artışı söz konusu. Tabii ki bu sonuçların arkasında, 12 çekirdekli Zen 4+ vs Zen 4c konfigürasyonubulunuyor. Ancak 35W TDP derecesi göz önüne alındığında büyük bir sıçrama yaşandığını belirtmekte fayda var.

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AMD Ryzen 8000 işlemcilerden ilk kıyaslamalar sızdı