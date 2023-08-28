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    AMD Ryzen 8000 serisinden yeni bilgiler geldi

    AMD’nin Ryzen 8000 serisi "Granite Ridge" işlemcilerinden yeni bilgiler ortaya çıktı. Önümüzdeki yıl çıkacak işlemcilerin mevcut Ryzen 7000 yongalarıyla aynı IO kalıbını kullanacağı söyleniyor.
    AMD Ryzen 8000 serisinden yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    AMD’nin Ryzen 8000 serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilerde “Granite Ridge” kod adlı masaüstü işlemcilerinin bir bölümünü AMD’nin mevcut Ryzen 7000 serisi işlemcilerle aynı tutacağı iddia ediliyor.

    Daha önceki haberlerimizde AMD'nin Ryzen 8000 masaüstü işlemci ailesinin 2024 yılında AM5 soket üzerinde piyasaya sürüleceğini sizlere aktarmıştık. Yeni nesil ailenin Zen 5 CPU çekirdeklerini ve RDNA 3.5 iGPU çekirdeklerini desteklemesi bekleniyordu, ancak AMD'nin Haziran 2023'teki resmi slaytında CPU programını açıklamasından bu yana bazı şeyler değişmiş gibi.

    Ryzen 8000'de IOD aynı kalabilir

    AMD Ryzen 8000 serisinden yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Slaytta açıkça 65W ila 170W CPU'lardan bahsediliyor. Bu hem APU'ları hem de CPU'ları içerebilir ancak 170W'ın Ryzen APU'lar için tasarlanmamış bir güç hedefi olduğunu kesin olarak biliyoruz. Bununla birlikte AMD, yeni nesil Zen 5 çekirdek mimarisini kullanarak performans ve güç verimliliğinde büyük bir sıçrama sunacak ancak aynı zamanda bir yonga kalıbında değişiklik olmayacak. Bu işlemci bölümünün de IOD (I/O Die) olacağı söyleniyor.
    AMD Ryzen 8000 serisinden yeni bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Söylentiye göre Ryzen 7000'in I/O kalıbında hiçbir değişiklik yapılmadı, yani 28 PCIe Gen 5 hattı, bellek denetleyicileri, USB işlevleri ve hatta RDNA 2 iGPU çekirdeklerine dokunulmayacak. Bu aynı zamanda IOD'nin daha önce olduğu gibi 6nm işlem düğümüne dayalı olabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte masaüstü işlemcilerde RDNA 3.5 GPU’larından da yoksun kalınacak.

    Elbette bu önemli bir sorun değil, zira Ryzen 7000’lerdeki iGPU, çok hafif iş yükleri için bir yeterlilik sunuyor. AM5 platformunda RDNA 3.5 GPU çekirdeklerini görmek isteyenler ise AMD’nin APU serisini beklemek zorunda kalacaklar. AMD, masaüstü bilgisayarlar için Ryzen 7000G "Phoenix" ailesini henüz piyasaya sürmedi ve şimdilik net bir çıkış tarihi de bulunmuyor.

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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