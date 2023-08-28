AMD Ryzen 8000 serisinden yeni bilgiler geldi

Daha önceki haberlerimizde AMD'nin Ryzen 8000 masaüstü işlemci ailesinin 2024 yılında AM5 soket üzerinde piyasaya sürüleceğini sizlere aktarmıştık. Yeni nesil ailenin Zen 5 CPU çekirdeklerini ve RDNA 3.5 iGPU çekirdeklerini desteklemesi bekleniyordu, ancak AMD'nin Haziran 2023'teki resmi slaytında CPU programını açıklamasından bu yana bazı şeyler değişmiş gibi.
Ryzen 8000'de IOD aynı kalabilir
Elbette bu önemli bir sorun değil, zira Ryzen 7000’lerdeki iGPU, çok hafif iş yükleri için bir yeterlilik sunuyor. AM5 platformunda RDNA 3.5 GPU çekirdeklerini görmek isteyenler ise AMD’nin APU serisini beklemek zorunda kalacaklar. AMD, masaüstü bilgisayarlar için Ryzen 7000G "Phoenix" ailesini henüz piyasaya sürmedi ve şimdilik net bir çıkış tarihi de bulunmuyor.
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.