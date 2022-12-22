AMD Ryzen 7900 performans sonuçları sızdı: Intel’e göre hangi konumda?

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AMD’nin Zen 4 mimarisini temel alan yeni nesil Ryzen 7000 işlemcileri bir süredir piyasada yer alıyor. AMD, X serisinde bulunan bu üst seviyeye hitap eden işlemcilerine ek olarak CES 2023 kapsamında Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 temel modellerini tanıtacak. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise bu işlemcilerin performanslarına işaret ediyor.

AMD’nin X serisine dahil olmayan Ryzen 7900, 7700 ve 7600 işlemcilerinin 10 Ocak 2023 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hemen alttaki haberimizde bu işlemcilere ait detaylı özellik ve fiyat bilgilerini bulabilirsiniz.

AMD Ryzen 7900, 7700 ve 7600'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu 3 gün önce eklendi

Tamamı 65W TDP’ye sahip olacak işlemciler çekirdek sayısı bakımından bir fark içermezken frekans hızı bakımından ise X serisine dahil olan üyelerinin gerisinde kalıyor. Dolayısıyla frekans hızında yaşanan düşüş performans tarafını da etkiliyor.

Ryzen 9 7900, Core i9-12900KS ile aynı seviyede

Tam Boyutta Gör Performans tarafına geçersek, stok değerlerdeki AMD Ryzen 9 7900 işlemcisi sentetik performans test aracı Geekbench’te tek çekirdekte 2012 puan, çok çekirdekli testlerde ise 18607 puan alıyor. Aynı testin hız aşırtmalı sonuçları ise yüzde 5’lik bir performans artışı sağlıyor. AMD Ryzen 9 7900 ayrıca Geekbench 5 testinde Intel'in Core i9-12900KS ile aynı seviyede.

AMD Ryzen 7 7700 ise tek çekirdekte 2062 puan ve çok çekirdek testlerinde 12685 puan alıyor. Son olarak, tek çekirdekli testlerde 2012 puan alan ve çok çekirdekli testlerde 11326 puan alan Ryzen 5 7600'e sahibiz.

Bu değerlere göre Ryzen 9 7900, Ryzen 9 7900X'in yüzde 97'sini, Ryzen 7 7700, Ryzen 7 7700X'in performansının yüzde 92'sini ve Ryzen 5 7600, Ryzen 5 7600X'in performansının yüzde 98'ini sunuyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu değerler kesinlikle oldukça cazip üstelik sızıntı aynı zamanda bu işlemcilerin hız aşırtmaya da uygun olduğunu doğruluyor. Yani bu temel işlemciler iyi bir soğutma ile hız aşırtma sonrasında üst seviyedeki aile üyelerine yakın bir performansa erişebilir.

Bilindiği üzere AMD’nin Ryzen 7000 serisi işlemci ailesi yeni AM5 anakartları ile uyumlu yapıda. Kullanıcılar şimdilik AM5 anakartları pahalı bulsa da yaklaşmakta olan Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 geçiş sürecini daha cazip kılabilir. Tüm bu değerlerin doğru olup olmadığı ise CES 2023'te ortaya çıkacaktır. Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, daha uygun fiyatlı olacak olan A620 çipsetli AM5 anakartların da 2023’ün ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor.

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