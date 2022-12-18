AMD Ryzen 7900, 7700 ve 7600'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Yakın zamanda yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerini kullanıcılar ile buluşturan AMD, yaklaşan CES 2023 konferansında ailenin X serisine dahil olmayan temel modellerini tanıtacak. Bugün gizli bir AMD sunumundan alınan görüntüler, Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7 7700 ve Ryzen 5 7600 işlemcilerin fiyatını ve özelliklerini gün yüzüne çıkardı

Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 neler sunuyor?

Sızdırılan görüntüler AMD'nin 65W TDP'li üç yeni temel model üzerinde çalıştığını bizlere gösteriyor. Bununla birlikte ailenin tepe model seçeneği Ryzen 9 7900, 5,4 GHz maksimum saat hızı, 76MB önbellek, 12 çekirdek ve 24 izlekten oluşan bir yapılandırma ile gelecek. Böylece X sürümüne kıyasla 1,0 GHz daha düşük bir saat hızına sahip olacak yeni işlemci, 429 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Bir alt model Ryzen 7 7700 ise, ana sürümden 700 MHz daha düşük 5,3 GHz maksimum saat hızı, 40MB önbellek, 8 çekirdek ve 16 izlekli bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak. 329 dolar fiyat etiketine sahip olacak bu işlemcinin Intel Core i7-13700 ve i7-12700K ile rekabet etmesi bekleniyor.

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Serinin en uygun fiyatlı çözümü Ryzen 5 7600'e gelirsek, bu işlemci 7600X'ten 0,9 GHz daha yavaş 5,1 GHz maksimum saat hızı, 38MB önbellek, 6 çekirdek ve 12 izlekli bir yapılandırma ile geliyor. Buna ek olarak Intel Core i5-13600 ve i5-12600'ün karşısına konumlandırılan işlemci 229 dolar fiyata sahip olacak.

Bilindiği üzere AMD, AM4 soğutucularına AM5 platformunda da destek sunuyor. Yaklaşan işlemcilerin de benzer desteği devam ettireceğini söyleyebiliriz. Yaklaşan işlemciler arasından Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700'ün Wraith Prism, Ryzen 5 7600'ün ise Wraith Stealth soğutucular ile gelmesi bekleniyor.

Ayrıca Ryzen 7000 serisinde yaşanan fiyat indirimlerini göz önünde tutarsak, bu X olmayan işlemciler için daha düşük fiyatlar ile karşılaşabiliriz. Yaklaşan işlemciler üzerindeki ambargonun 9 Ocak tarihinde sona ermesi bekleniyor.

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AMD Ryzen 7900, 7700 ve 7600'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu