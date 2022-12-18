AMD Ryzen 7900, 7700 ve 7600'ün fiyatı ve özellikleri belli oldu

Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 neler sunuyor?
Sızdırılan görüntüler AMD'nin 65W TDP'li üç yeni temel model üzerinde çalıştığını bizlere gösteriyor. Bununla birlikte ailenin tepe model seçeneği Ryzen 9 7900, 5,4 GHz maksimum saat hızı, 76MB önbellek, 12 çekirdek ve 24 izlekten oluşan bir yapılandırma ile gelecek. Böylece X sürümüne kıyasla 1,0 GHz daha düşük bir saat hızına sahip olacak yeni işlemci, 429 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak.
Serinin en uygun fiyatlı çözümü Ryzen 5 7600'e gelirsek, bu işlemci 7600X'ten 0,9 GHz daha yavaş 5,1 GHz maksimum saat hızı, 38MB önbellek, 6 çekirdek ve 12 izlekli bir yapılandırma ile geliyor. Buna ek olarak Intel Core i5-13600 ve i5-12600'ün karşısına konumlandırılan işlemci 229 dolar fiyata sahip olacak.
Bilindiği üzere AMD, AM4 soğutucularına AM5 platformunda da destek sunuyor. Yaklaşan işlemcilerin de benzer desteği devam ettireceğini söyleyebiliriz. Yaklaşan işlemciler arasından Ryzen 9 7900 ve Ryzen 7 7700'ün Wraith Prism, Ryzen 5 7600'ün ise Wraith Stealth soğutucular ile gelmesi bekleniyor.
Ayrıca Ryzen 7000 serisinde yaşanan fiyat indirimlerini göz önünde tutarsak, bu X olmayan işlemciler için daha düşük fiyatlar ile karşılaşabiliriz. Yaklaşan işlemciler üzerindeki ambargonun 9 Ocak tarihinde sona ermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...