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    Intel 13. Nesil 65W ve 35W işlemcilerinin fiyatları ve özellikleri belli oldu

    Intel’in 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerinin geri kalan üyelerinin fiyatları ve özellikleri belli oldu. Ortaya çıkan resmi slayt görüntüsünde 65W ve 35W işlemcilerin fiyatları ve detayları görülüyor.
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    Intel 13. Nesil işlemcilerinin fiyatı ve özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Intel, yeni 13. Nesil Raptor Lake işlemci ailesini genişletiyor. Firma halihazırda çarpan kilitsiz K serisi işlemcileri ile piyasada bulunuyor ve şimdi bu işlemcilere 65W ve 35W daha düşük TDP’ye sahip masaüstü modelleri katılıyor. Intel, 65W TDP’ye sahip on adet, 35W TDP’ye sahip altı adet yeni işlemciyi piyasaya sürecek. İşlemcilerin hangi sınıfa hitap ettiği biraz kafa karıştırıcı olabilir, o yüzden şu açıklamayı yapmamız gerekiyor:
    • 1XX00 KS: Özel üretim (150W TDP)
    • 1XX00 K: Çarpan kilitsiz (125W TDP)
    • 1XX00 KF: Çarpan kilitsiz / entegre GPU yok (125W TDP)
    • 1XX00: Çarpan kilitli (65W TDP)
    • 1XX00 F: Çarpan kilitli / entegre GPU yok (65W TDP)
    • 1XX00 T: Düşük güç tüketimi (35W TDP)

    Intel 13. Nesil 65W ve 35W işlemci özellikleri

    Intel 13. Nesil işlemcilerinin fiyatı ve özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Intel en büyük güncellemeyi 65W işlemcileri için yapmış durumda. 65W işlemciler artık 4 çekirdekten 24 çekirdeğe kadar geniş bir yelpazede bulunuyor. 65W TDP’ye sahip en üst konfigürasyon olan Core i9 13900 işlemcisinde 8 adet performans ve 16 adet verimlilik çekirdeği yer alıyor. Bu işlemci 24 çekirdek ve 32 izlek birimden oluşuyor. Fiyatı ise 549 dolar.

    Serinin bir diğer tepe modeli Core i7 13700 ise 8 performans ve 8 verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Toplamda 16 çekirdekli olan bu işlemcide 24 adet izlek birim yer alıyor. Fiyatı ise 384 dolar.

    Core i5 13600 tarafında geldiğimizde ise bizleri 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeği karşılıyor. İşlemci, 14 çekirdke ve 20 izlek yapılandırması sunarken fiyatı ise 255 dolar. Core i3 13100 ise 4 performans çekirdeğinden oluşuyor. 4 çekirdek ve 8 izlek birime sahip olan Core i3 13100'ün fiyatı ise 134 dolar.

    Bu arada dikkat edilmesi gerek bir detay ise şu; Core i7/Core i9 işlemcilerdeki bellek desteği DDR5 5600 ve DDR4 3200. Geri kalan işlemcilerdeki DDR5 desteği 4800 MHz, DDR4 desteği ise 3200 MHz seviyesinde. Tüm işlemcilerin detaylı özelliklerini ve fiyat bilgisini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz ancak.

    Intel 13. Nesil 125W, 65W ve 35W işlemciler

    DH

    Konfigürasyon

    Temel hız

    Boost hız

    Dahili GPU

    TDP

    Fiyat

    Core i9-13900K

     24/32T (8P+16E)

     3.0 GHz

     5.8 GHz

    UHD 770             

     125W

     589 dolar

    Core i9-13900KF             

     24/32T (8P+16E)

     3.0 GHz

     5.8 GHz

    -

     125W

     564 dolar

    Core i9-13900  

     24/32T (8P+16E)

     2.0 GHz

     5.6 GHz

    UHD 770             

     65W

     549 dolar

    Core i9-13900F

     24/32T (8P+16E)

     2.0 GHz

     5.8 GHz

    -

     65W

     524 dolar

    Core i9-13900T

     24/32T (8P+16E)

     1.1 GHz

     5.3 GHz

    UHD 770             

     35W

     549 dolar

    Core i7-13700K

     16/24T (8P+8E)

     3.4 GHz

     5.4 GHz

    UHD 770             

     125W

     409 dolar

    Core i7-13700KF             

     16/24T (8P+8E)

     3.4 GHz

     5.4 GHz

    -

     125W

     384 dolar

    Core i7-13700  

     16/24T (8P+8E)

     2.1 GHz

     5.2 GHz

    UHD 770             

     65W

     384 dolar

    Core i7-13700F

     16/24T (8P+8E)

     2.1 GHz

     5.2 GHz

    -

     65W

     359 dolar

    Core i7-13700T

     16/24T (8P+8E)

     1.4 GHz

     4.9 GHz

    UHD 770             

     35W

     384 dolar

    Core i5-13600K

     14/20T (6P+8E)

     3.5 GHz

     5.1 GHz

    UHD 770             

     125W

     319 dolar

    Core i5-13600KF             

     14/20T (6P+8E)

     3.5 GHz

     5.1 GHz

    -

     125W

     294 dolar

    Core i5-13600  

     14/20T (6P+8E)

     2.7 GHz

     5.0 GHz

    UHD 770             

     65W

     255 dolar

    Core i5-13600T

     14/20T (6P+8E)

     1.8 GHz

     4.8 GHz

    UHD 770             

     35W

     255 dolar

    Core i5-13500  

     14/20T (6P+8E)

     2.5 GHz

     4.8 GHz

    UHD 770             

     65W

     232 dolar

    Core i5-13500T

     14/20T (6P+8E)

     1.6 GHz

     4.6 GHz

    UHD 770             

     35W

     232 dolar

    Core i5-13400  

     10/16T (6P+4E)

     2.5 GHz

     4.6 GHz

    UHD 730             

     65W

     221 dolar

    Core i5-13400F

     10/16T (6P+4E)

     2.5 GHz

     4.6 GHz

    -

     65W

     196 dolar

    Core i5-13400T

     10/16T (6P+4E)

     1.3 GHz

     4.4 GHz

    UHD 730             

     35W

     221 dolar

    Core i3-13100  

     4/8T (4P+0E)

     3.4 GHz

     4.5 GHz

    UHD 730             

     60W

     134 dolar

    Core i3-13100F

     4/8T (4P+0E)

     3.4 GHz

     4.5 GHz

    -

     58W

     109 dolar

    Core i3-13100T

     4/8T (4P+0E)

     2.5 GHz

     4.2 GHz

    UHD 730             

     35W

     134 dolar
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