Intel 13. Nesil 65W ve 35W işlemcilerinin fiyatları ve özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Intel, yeni 13. Nesil Raptor Lake işlemci ailesini genişletiyor. Firma halihazırda çarpan kilitsiz K serisi işlemcileri ile piyasada bulunuyor ve şimdi bu işlemcilere 65W ve 35W daha düşük TDP’ye sahip masaüstü modelleri katılıyor. Intel, 65W TDP’ye sahip on adet, 35W TDP’ye sahip altı adet yeni işlemciyi piyasaya sürecek. İşlemcilerin hangi sınıfa hitap ettiği biraz kafa karıştırıcı olabilir, o yüzden şu açıklamayı yapmamız gerekiyor:

1XX00 KS: Özel üretim (150W TDP)

Özel üretim (150W TDP) 1XX00 K: Çarpan kilitsiz (125W TDP)

Çarpan kilitsiz (125W TDP) 1XX00 KF: Çarpan kilitsiz / entegre GPU yok (125W TDP)

Çarpan kilitsiz / entegre GPU yok (125W TDP) 1XX00: Çarpan kilitli (65W TDP)

1XX00 F: Çarpan kilitli / entegre GPU yok (65W TDP)

Çarpan kilitli / entegre GPU yok (65W TDP) 1XX00 T: Düşük güç tüketimi (35W TDP)

Intel 13. Nesil 65W ve 35W işlemci özellikleri

Tam Boyutta Gör Intel en büyük güncellemeyi 65W işlemcileri için yapmış durumda. 65W işlemciler artık 4 çekirdekten 24 çekirdeğe kadar geniş bir yelpazede bulunuyor. 65W TDP’ye sahip en üst konfigürasyon olan Core i9 13900 işlemcisinde 8 adet performans ve 16 adet verimlilik çekirdeği yer alıyor. Bu işlemci 24 çekirdek ve 32 izlek birimden oluşuyor. Fiyatı ise 549 dolar.

Serinin bir diğer tepe modeli Core i7 13700 ise 8 performans ve 8 verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Toplamda 16 çekirdekli olan bu işlemcide 24 adet izlek birim yer alıyor. Fiyatı ise 384 dolar.

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Core i5 13600 tarafında geldiğimizde ise bizleri 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeği karşılıyor. İşlemci, 14 çekirdke ve 20 izlek yapılandırması sunarken fiyatı ise 255 dolar. Core i3 13100 ise 4 performans çekirdeğinden oluşuyor. 4 çekirdek ve 8 izlek birime sahip olan Core i3 13100'ün fiyatı ise 134 dolar.

Bu arada dikkat edilmesi gerek bir detay ise şu; Core i7/Core i9 işlemcilerdeki bellek desteği DDR5 5600 ve DDR4 3200. Geri kalan işlemcilerdeki DDR5 desteği 4800 MHz, DDR4 desteği ise 3200 MHz seviyesinde. Tüm işlemcilerin detaylı özelliklerini ve fiyat bilgisini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz ancak.

Intel 13. Nesil 125W, 65W ve 35W işlemciler DH Konfigürasyon Temel hız Boost hız Dahili GPU TDP Fiyat Core i9-13900K 24/32T (8P+16E) 3.0 GHz 5.8 GHz UHD 770 125W 589 dolar Core i9-13900KF 24/32T (8P+16E) 3.0 GHz 5.8 GHz - 125W 564 dolar Core i9-13900 24/32T (8P+16E) 2.0 GHz 5.6 GHz UHD 770 65W 549 dolar Core i9-13900F 24/32T (8P+16E) 2.0 GHz 5.8 GHz - 65W 524 dolar Core i9-13900T 24/32T (8P+16E) 1.1 GHz 5.3 GHz UHD 770 35W 549 dolar Core i7-13700K 16/24T (8P+8E) 3.4 GHz 5.4 GHz UHD 770 125W 409 dolar Core i7-13700KF 16/24T (8P+8E) 3.4 GHz 5.4 GHz - 125W 384 dolar Core i7-13700 16/24T (8P+8E) 2.1 GHz 5.2 GHz UHD 770 65W 384 dolar Core i7-13700F 16/24T (8P+8E) 2.1 GHz 5.2 GHz - 65W 359 dolar Core i7-13700T 16/24T (8P+8E) 1.4 GHz 4.9 GHz UHD 770 35W 384 dolar Core i5-13600K 14/20T (6P+8E) 3.5 GHz 5.1 GHz UHD 770 125W 319 dolar Core i5-13600KF 14/20T (6P+8E) 3.5 GHz 5.1 GHz - 125W 294 dolar Core i5-13600 14/20T (6P+8E) 2.7 GHz 5.0 GHz UHD 770 65W 255 dolar Core i5-13600T 14/20T (6P+8E) 1.8 GHz 4.8 GHz UHD 770 35W 255 dolar Core i5-13500 14/20T (6P+8E) 2.5 GHz 4.8 GHz UHD 770 65W 232 dolar Core i5-13500T 14/20T (6P+8E) 1.6 GHz 4.6 GHz UHD 770 35W 232 dolar Core i5-13400 10/16T (6P+4E) 2.5 GHz 4.6 GHz UHD 730 65W 221 dolar Core i5-13400F 10/16T (6P+4E) 2.5 GHz 4.6 GHz - 65W 196 dolar Core i5-13400T 10/16T (6P+4E) 1.3 GHz 4.4 GHz UHD 730 35W 221 dolar Core i3-13100 4/8T (4P+0E) 3.4 GHz 4.5 GHz UHD 730 60W 134 dolar Core i3-13100F 4/8T (4P+0E) 3.4 GHz 4.5 GHz - 58W 109 dolar Core i3-13100T 4/8T (4P+0E) 2.5 GHz 4.2 GHz UHD 730 35W 134 dolar

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Intel 13. Nesil işlemcilerinin fiyatı ve özellikleri belli oldu