Intel 13. Nesil 65W ve 35W işlemcilerinin fiyatları ve özellikleri belli oldu

- 1XX00 KS: Özel üretim (150W TDP)
- 1XX00 K: Çarpan kilitsiz (125W TDP)
- 1XX00 KF: Çarpan kilitsiz / entegre GPU yok (125W TDP)
- 1XX00: Çarpan kilitli (65W TDP)
- 1XX00 F: Çarpan kilitli / entegre GPU yok (65W TDP)
- 1XX00 T: Düşük güç tüketimi (35W TDP)
Intel 13. Nesil 65W ve 35W işlemci özellikleri
Serinin bir diğer tepe modeli Core i7 13700 ise 8 performans ve 8 verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Toplamda 16 çekirdekli olan bu işlemcide 24 adet izlek birim yer alıyor. Fiyatı ise 384 dolar.
Core i5 13600 tarafında geldiğimizde ise bizleri 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeği karşılıyor. İşlemci, 14 çekirdke ve 20 izlek yapılandırması sunarken fiyatı ise 255 dolar. Core i3 13100 ise 4 performans çekirdeğinden oluşuyor. 4 çekirdek ve 8 izlek birime sahip olan Core i3 13100'ün fiyatı ise 134 dolar.
Bu arada dikkat edilmesi gerek bir detay ise şu; Core i7/Core i9 işlemcilerdeki bellek desteği DDR5 5600 ve DDR4 3200. Geri kalan işlemcilerdeki DDR5 desteği 4800 MHz, DDR4 desteği ise 3200 MHz seviyesinde. Tüm işlemcilerin detaylı özelliklerini ve fiyat bilgisini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz ancak.
|
DH
|
Konfigürasyon
|
Temel hız
|
Boost hız
|
Dahili GPU
|
TDP
|
Fiyat
|
Core i9-13900K
|
24/32T (8P+16E)
|
3.0 GHz
|
5.8 GHz
|
UHD 770
|
125W
|
589 dolar
|
Core i9-13900KF
|
24/32T (8P+16E)
|
3.0 GHz
|
5.8 GHz
|
-
|
125W
|
564 dolar
|
Core i9-13900
|
24/32T (8P+16E)
|
2.0 GHz
|
5.6 GHz
|
UHD 770
|
65W
|
549 dolar
|
Core i9-13900F
|
24/32T (8P+16E)
|
2.0 GHz
|
5.8 GHz
|
-
|
65W
|
524 dolar
|
Core i9-13900T
|
24/32T (8P+16E)
|
1.1 GHz
|
5.3 GHz
|
UHD 770
|
35W
|
549 dolar
|
Core i7-13700K
|
16/24T (8P+8E)
|
3.4 GHz
|
5.4 GHz
|
UHD 770
|
125W
|
409 dolar
|
Core i7-13700KF
|
16/24T (8P+8E)
|
3.4 GHz
|
5.4 GHz
|
-
|
125W
|
384 dolar
|
Core i7-13700
|
16/24T (8P+8E)
|
2.1 GHz
|
5.2 GHz
|
UHD 770
|
65W
|
384 dolar
|
Core i7-13700F
|
16/24T (8P+8E)
|
2.1 GHz
|
5.2 GHz
|
-
|
65W
|
359 dolar
|
Core i7-13700T
|
16/24T (8P+8E)
|
1.4 GHz
|
4.9 GHz
|
UHD 770
|
35W
|
384 dolar
|
Core i5-13600K
|
14/20T (6P+8E)
|
3.5 GHz
|
5.1 GHz
|
UHD 770
|
125W
|
319 dolar
|
Core i5-13600KF
|
14/20T (6P+8E)
|
3.5 GHz
|
5.1 GHz
|
-
|
125W
|
294 dolar
|
Core i5-13600
|
14/20T (6P+8E)
|
2.7 GHz
|
5.0 GHz
|
UHD 770
|
65W
|
255 dolar
|
Core i5-13600T
|
14/20T (6P+8E)
|
1.8 GHz
|
4.8 GHz
|
UHD 770
|
35W
|
255 dolar
|
Core i5-13500
|
14/20T (6P+8E)
|
2.5 GHz
|
4.8 GHz
|
UHD 770
|
65W
|
232 dolar
|
Core i5-13500T
|
14/20T (6P+8E)
|
1.6 GHz
|
4.6 GHz
|
UHD 770
|
35W
|
232 dolar
|
Core i5-13400
|
10/16T (6P+4E)
|
2.5 GHz
|
4.6 GHz
|
UHD 730
|
65W
|
221 dolar
|
Core i5-13400F
|
10/16T (6P+4E)
|
2.5 GHz
|
4.6 GHz
|
-
|
65W
|
196 dolar
|
Core i5-13400T
|
10/16T (6P+4E)
|
1.3 GHz
|
4.4 GHz
|
UHD 730
|
35W
|
221 dolar
|
Core i3-13100
|
4/8T (4P+0E)
|
3.4 GHz
|
4.5 GHz
|
UHD 730
|
60W
|
134 dolar
|
Core i3-13100F
|
4/8T (4P+0E)
|
3.4 GHz
|
4.5 GHz
|
-
|
58W
|
109 dolar
|
Core i3-13100T
|
4/8T (4P+0E)
|
2.5 GHz
|
4.2 GHz
|
UHD 730
|
35W
|
134 dolar
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