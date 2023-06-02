AMD, Ryzen XDNA yapay zeka moturunu tanıttı! İşte ilk bilgiler

AMD, Ryzen XDNA yapay zeka moturunu duyurdu
Bilmeyenler için XDNA AI motoru, temel olarak CPU çekirdekleriyle birlikte yonga üzerinde konumlandırılan özel bir hızlandırıcı olacak. Bunu, kısa süre önce Meteor Lake işlemcilerde tanıtılan VPU'ya benzetebiliriz. Yeni teknolojiyle birlikte AMD, AI ile ilgili görevleri yerel olarak PC üzerinde gerçekleştirmek için işletim sistemini ve yazılım ekosistemini hazırlamayı planlıyor.
Bildirilenlere göre Ryzen XDNA motoru, bfloat16 komutlarına ek olarak eş zamanlı 4 AI akışına destek sunacak. Bu noktada AMD, XDNA AI'nın Apple M2 işlemcilerde bulunan nöral motordan daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla gelecek nesil işlemcilerde yeni bir rekabet ortamı daha oluşacağını belirtelim.
Ryzen XDNA motorunun hangi ürünlere entegre olacağı henüz açıklanmadı. Ancak yeni teknoloji, Computex 2023 etkinliğinde Ryzen 9 7940HS ve Radeon 780M grafik kartıyla donatılmış bir dizüstünde çalışırken görüntülendi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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