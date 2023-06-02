Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi Computex 2023 etkinliği, bu yıl da yeni nesil teknojiler ve duyurular ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu noktada ​​​etkinliğin önemli isimlerinden AMD, merakla beklenen Ryzen XDNA AI teknolojisini duyurdu. Peki çip düzeyinde bir hızlandırıcı olacak bu teknoloji, neler sunacak? İşte ilk bilgiler.

AMD, Ryzen XDNA yapay zeka moturunu duyurdu

Bilmeyenler için XDNA AI motoru, temel olarak CPU çekirdekleriyle birlikte yonga üzerinde konumlandırılan özel bir hızlandırıcı olacak. Bunu, kısa süre önce Meteor Lake işlemcilerde tanıtılan VPU'ya benzetebiliriz. Yeni teknolojiyle birlikte AMD, AI ile ilgili görevleri yerel olarak PC üzerinde gerçekleştirmek için işletim sistemini ve yazılım ekosistemini hazırlamayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Adından da anlaşılacağı gibi bu teknoloji, yüz tanıma, ses, video ve fotoğraf işleme gibi yapay zeka yüklerine dayalı iş yüklerinden sorumlu olacak. Bunlar genellikle daha düşük yoğunluklu görevler olsa da, CPU ve GPU'da önemli bir verimlilik artışını temsil ediyor. Başka bir deyişle, pil ömründen tasarruf ederken aynı zamanda performans artışına yardımcı olacak diyebiliriz.

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Bildirilenlere göre Ryzen XDNA motoru, bfloat16 komutlarına ek olarak eş zamanlı 4 AI akışına destek sunacak. Bu noktada AMD, XDNA AI'nın Apple M2 işlemcilerde bulunan nöral motordan daha hızlı olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla gelecek nesil işlemcilerde yeni bir rekabet ortamı daha oluşacağını belirtelim.

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Ryzen XDNA motorunun hangi ürünlere entegre olacağı henüz açıklanmadı. Ancak yeni teknoloji, Computex 2023 etkinliğinde Ryzen 9 7940HS ve Radeon 780M grafik kartıyla donatılmış bir dizüstünde çalışırken görüntülendi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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AMD, Ryzen XDNA yapay zeka moturunu tanıttı! İşte ilk bilgiler