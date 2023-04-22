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    AMD Ryzen 8000 APU detayları ortaya çıktı: Hedef RTX 4070!

    AMD'nin yeni nesil Zen 5 ve Zen 4 destekli Ryzen 8000 Fire Range, RDNA 3.5 GPU çekirdekli Strix Point ve Hawk Point APU'ları ortaya çıktı. Performans konusunda ise iddialar cazip.
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    AMD Ryzen 8000 APU detayları ortaya çıktı: Hedef RTX 4070! Tam Boyutta Gör
    Yaklaşmakta olan AMD Zen 5 mimarisi hakkında bazı yeni bilgiler gün ışığına çıktı. Ortaya saçılan bilgiler muhtemelen mimari hakkındaki en büyük sızıntı olabilir. Paylaşılanlar arasında AMD'nin gelecek yıl piyasaya süreceği birkaç yeni nesil APU ailesi bulunuyor. Bunların performans hedeflerinden de söz ediliyor ki APU’lar için bunlar iddialı ifadeler.

    Detaylara geçecek olursak, AMD büyük olasılıkla CES 2024'te dizüstü bilgisayarlar için yeni nesil Ryzen APU aileleri hakkında konuşacak gibi görünüyor. Raflara çıkması beklenen ilk aile Hawk Point olacak ve onu Strix Point ve Fire Range APU'lar takip edecek. Gelecek yıl mobil taraf, Zen 5 ve Zen 4'ün bir karışımı olacakken, masaüstü platformunda Zen 5 mimarisini göreceğiz.

    AMD Ryzen Hawk Point APU

    AMD Ryzen 8000 APU detayları ortaya çıktı: Hedef RTX 4070! Tam Boyutta Gör
    AMD Hawk Point APU'ları raflarda yerini alacak ilk ürünler olacak ve söylentilere göre, biraz değiştirilmiş 4nm tasarımına dayanan mevcut Phoenix yongalarının yenilenmesi gibi görünüyorlar. Hâlâ aynı Zen 4 çekirdeklerine sahip olmakla birlikte bu APU’lar güncellenmiş RDNA 3.5 GPU ve XDNA çekirdeklerine ev sahipliği yapacak. Halihazırda orijinal Phoenix APU'ları henüz piyasaya sürülmedi, ancak bu ayın sonunda Ryzen 7040 serisi olarak piyasaya çıkacaklar. Muhtemelen gelecek yıl da AMD Ryzen 8040 serisi altında yenilenerek piyasaya çıkacaklar.

    AMD Ryzen Fire Range APU

    AMD Ryzen 8000 APU detayları ortaya çıktı: Hedef RTX 4070! Tam Boyutta Gör
    Üst seviye tarafındaysa AMD'nin Ryzen 7045 "Dragon Range" APU'larının yerini 16 adet Zen 5 çekirdekli olması beklenen “Fire Range” APU’lar alacak. Çekirdek sayısı mevcut nesil ürünlerle aynı kalırken, yeni yongalar yükseltilmiş mimari sayesinde genel performansta önemli bir artış sunacak ve daha da yüksek verimlilik sağlayacak. Bu APU'ları büyük olasılıkla Ryzen 8055 serisi (Ryzen 8000 APU serisi) olarak 2024’ün ikinci yarısında anacağız.

    AMD Ryzen Strix Point APU

    AMD Ryzen 8000 APU detayları ortaya çıktı: Hedef RTX 4070! Tam Boyutta Gör
    Gelecek APU’lar ile en ilgi çekici iddialar ise Strix Point APU’lar etrafında dönüyor. Söylenenlere göre Strix Point APU'lar monolitik (geleneksel) ve çiplet tasarımı olmak üzere iki çeşit olarak karşımıza çıkacak. Her ikisi de 4nm Zen 5 CPU ve RDNA 3.5 GPU'ları kullanacak. Bu APU'ları büyük olasılıkla Ryzen 8050 serisi (Ryzen 8000 APU serisi) olarak göreceğiz.

    Geleneksel monolitik tasarıma sahip olan Strix Point APU’lar zaten halihazırda olan APU’lar gibi olacak ancak AMD, uzun yıllardır ilk kez monolitik tasarımlar için çekirdek sayısını 8'den 12'ye çıkaracak. Bu, 4+8 (4/8 + 8/16) paketinde 4 standart Zen 5 ve 8 Zen 5C çekirdeği içeren, toplam 24 iş parçacığına sahip olan hibrit bir tasarım yaklaşımıyla mümkün olacak. 24 MB L3 birleşik önbelleğe sahip olacağı söylenen APU’nun Cinebench R23 kıyaslamalarında aynı güçte (50W) Phoenix'ten yüzde 35 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Strix Point Mono'nun GPU tarafında, 8 WGP içinde 16 RDNA 3.5 CU yer alacak. Bu GPU’da yerleşik Infinity Cache yok ancak performansın RTX 3050 Max-Q GPU ile eşit olduğu söyleniyor. Bu ailenin 2024’ün ikinci veya üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor.

    • 12 çekirdekli hibrit tasarım (Zen 5 + Zen 5C)
    • 32 MB paylaşımlı L3 önbellek
    • Phoenix'e göre yüzde 35 daha hızlı CPU
    • 16 adet RDNA 3.5 CU
    • RTX 3050 Max-Q seviyesinde performans
    • 128 bit LPDDR5X bellek denetleyicisi
    • Entegre XDNA motoru
    • 20 TOPS yapay zeka motoru
    AMD Ryzen 8000 APU detayları ortaya çıktı: Hedef RTX 4070! Tam Boyutta Gör
    AMD Strix Point chiplet tasarımlı versiyon ise en yüksek performans için tasarlanacak. Strix Point chiplet APU’ların, 32 iş parçacığı ve 16 Zen 5 çekirdekli yapılandırma ile aynı güçte (90W) 16 çekirdekli Dragon Range yapılandırmasından yüzde 25 daha hızlı olacağı aktarılıyor. Aynı zamanda Strix Point, tüketiciler için çiplet tasarımına sahip ilk APU olacak. Ayrıca 64 MB L3 önbellek (yonga başına 32 MB) sunulacak. GPU tarafındaysa 20 WGP içerisinde 40 adede kadar RDNA 3.5 CU ve 32 MB Infinity Cache göreceğiz. Tüm bunlar birleştiğinde ise yonga tasarımlı Strix Point APU’ların RTX 4070 ve RTX 4060 Max-Q seviyesinde performans sunacağı belirtiliyor. Paylaşılanlara göre bu APU’lar maksimum 120W TDP ile gelecek ki bu da performans göz önüne alındığında iyi bir değer. Muhtemelen yonga tasarımlı APU’ları 2024’ün ikinci yarısında göreceğiz.

    AMD Ryzen 8000 APU detayları ortaya çıktı: Hedef RTX 4070! Tam Boyutta Gör

    • Zen 5 chiplet tasarımı
    • 16 çekirdek 32 iş parçacığı
    • 64 MB paylaşımlı L3 önbellek
    • Dragon Range’e göre yüzde 35 daha hızlı CPU
    • 40 adet RDNA 3.5 CU
    • RTX 4070 Max-Q ile eşdeğer performans
    • 256-bit LPDDR5X bellek denetleyicisi
    • Entegre XDNA motoru
    • 40 TOPS yapay zeka motoru

    Bu sızıntılara göre ilk AMD Zen 5 Ryzen 8000 APU'larının 2024 yılının ortalarına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor, yani piyasaya sürülmesine daha bir yıl var ve çok şey değişebilir. Öte yandan bu bilgiler doğruysa AMD, dizüstü bilgisayarlarda vitesi yükseltecek diyebiliriz.

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    Z
    zDest_ 11 saat önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 21 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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