AMD Ryzen 8000 APU detayları ortaya çıktı: Hedef RTX 4070!

Detaylara geçecek olursak, AMD büyük olasılıkla CES 2024'te dizüstü bilgisayarlar için yeni nesil Ryzen APU aileleri hakkında konuşacak gibi görünüyor. Raflara çıkması beklenen ilk aile Hawk Point olacak ve onu Strix Point ve Fire Range APU'lar takip edecek. Gelecek yıl mobil taraf, Zen 5 ve Zen 4'ün bir karışımı olacakken, masaüstü platformunda Zen 5 mimarisini göreceğiz.
AMD Ryzen Hawk Point APU
AMD Ryzen Fire Range APU
AMD Ryzen Strix Point APU
Geleneksel monolitik tasarıma sahip olan Strix Point APU’lar zaten halihazırda olan APU’lar gibi olacak ancak AMD, uzun yıllardır ilk kez monolitik tasarımlar için çekirdek sayısını 8'den 12'ye çıkaracak. Bu, 4+8 (4/8 + 8/16) paketinde 4 standart Zen 5 ve 8 Zen 5C çekirdeği içeren, toplam 24 iş parçacığına sahip olan hibrit bir tasarım yaklaşımıyla mümkün olacak. 24 MB L3 birleşik önbelleğe sahip olacağı söylenen APU’nun Cinebench R23 kıyaslamalarında aynı güçte (50W) Phoenix'ten yüzde 35 daha hızlı olduğu belirtiliyor. Strix Point Mono'nun GPU tarafında, 8 WGP içinde 16 RDNA 3.5 CU yer alacak. Bu GPU’da yerleşik Infinity Cache yok ancak performansın RTX 3050 Max-Q GPU ile eşit olduğu söyleniyor. Bu ailenin 2024’ün ikinci veya üçüncü çeyreğinde çıkması bekleniyor.
12 çekirdekli hibrit tasarım (Zen 5 + Zen 5C)
32 MB paylaşımlı L3 önbellek
Phoenix'e göre yüzde 35 daha hızlı CPU
16 adet RDNA 3.5 CU
RTX 3050 Max-Q seviyesinde performans
128 bit LPDDR5X bellek denetleyicisi
Entegre XDNA motoru
20 TOPS yapay zeka motoru
Zen 5 chiplet tasarımı
16 çekirdek 32 iş parçacığı
64 MB paylaşımlı L3 önbellek
Dragon Range’e göre yüzde 35 daha hızlı CPU
40 adet RDNA 3.5 CU
RTX 4070 Max-Q ile eşdeğer performans
256-bit LPDDR5X bellek denetleyicisi
Entegre XDNA motoru
40 TOPS yapay zeka motoru
Bu sızıntılara göre ilk AMD Zen 5 Ryzen 8000 APU'larının 2024 yılının ortalarına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor, yani piyasaya sürülmesine daha bir yıl var ve çok şey değişebilir. Öte yandan bu bilgiler doğruysa AMD, dizüstü bilgisayarlarda vitesi yükseltecek diyebiliriz.
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)