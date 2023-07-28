Ryzen 9 7945HX3D tanıtıldı: 3D V-Cache mobil platformlara geliyor

- Ryzen 9 7945HX3D tanıtıldı
- AMD Ryzen 9 7945HX3D ve Ryzen 9 7945HX karşılaştırması (1080p / High):
- Yorumlar
Ryzen 9 7945HX3D tanıtıldı
AMD'ye göre çift CCD düzeninde 16 çekirdek ve 24 izlek yapısına sahip olan Ryzen 9 7945HX3D, standart 7945HX ile aynı 5,4 GHz artırılmış saat hızı ve 200 MHz daha düşük 2,3 GHz temel saat hızı sunuyor. CPU'nun her bir CCD'si, toplam 64 MB havuz için 32 MB L3 önbellek taşıyor. Ancak bu CCD'lerden biri 64,0 MB 3D V-cache yığınına sahip. Böylece toplam önbellek miktarı 128 MB'a çıkıyor.
Oyunlar söz konusu olduğunda AMD Ryzen 9 7945HX, temel modele kıyasla yüzde 53'e kadar performans artışı sunuyor ki bu oldukça etkileyici ve mobil platformlar için önemli bir yükseltmeyi temsil ediyor. İşte AMD tarafından sağlanan rakamlar:
AMD Ryzen 9 7945HX3D ve Ryzen 9 7945HX karşılaştırması (1080p / High):
- Riftbreaker - +53%
- Deus Ex: Mankind Divided - +44%
- Cyberpunk 2077 - +44%
- F1 2021 - +38%
- Dirt 5 - +26%
- Middle Earth: Shadow of War - +16%
- Borderlands 3 - +10%
- Total War: Warhammer 3 - +7%
- Final Fantasy 14 - +7%
- DOTA 2 - +4%
- Strange Brigade - -3%
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: