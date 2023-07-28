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    Ryzen 9 7945HX3D tanıtıldı: 3D V-Cache mobil platformlara geliyor

    AMD, Zen 4 mimarisini temel alan ilk 3D V-Cache mobil işlemcisi yeni işlemcisi Ryzen 9 7945HX3D modelini duyurdu. Peki 3D V-Cache teknolojisi ile yenilenen işlemci neler sunuyor? İşte detaylar
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    Ryzen 9 7945HX3D tanıtıldı: 3D V-Cache mobil platformlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında Zen 4 mimarili Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D CPU'larını duyuran AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Öyle ki bu çözümlerin çok yakında mobile geleceğinden sizlere bahsetmiştik. Bugün AMD, dizüstü bilgisayarlar için ilk 3D V-Cache işlemcisi Ryzen 9 7945HX3D modelini duyurdu. 

    Ryzen 9 7945HX3D tanıtıldı

    AMD'ye göre çift CCD düzeninde 16 çekirdek ve 24 izlek yapısına sahip olan Ryzen 9 7945HX3D, standart 7945HX ile aynı 5,4 GHz artırılmış saat hızı ve 200 MHz daha düşük 2,3 GHz temel saat hızı sunuyor. CPU'nun her bir CCD'si, toplam 64 MB havuz için 32 MB L3 önbellek taşıyor. Ancak bu CCD'lerden biri 64,0 MB 3D V-cache yığınına sahip. Böylece toplam önbellek miktarı 128 MB'a çıkıyor. 

    Ryzen 9 7945HX3D tanıtıldı: 3D V-Cache mobil platformlara geliyor Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9 7945HX3D, temel modele (55-75W+) kıyasla 55+ TDP ile vitrine çıkacak. Ancak üreticiler bu değer üzerinde bazı ayarlamalar yapabilecek. 7945HX, aynı zamanda RDNA 2 tabanlı 2 Bilgi İşlem Birimi içeren Radeon 610M ile destekleniyor.  Ancak bu GPU'nun hafif iş yüklerinden sorumlu olacağını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla oyunlar için kullanıcıların harici GPU'lara ihtiyacı olacak.

    Oyunlar söz konusu olduğunda AMD Ryzen 9 7945HX, temel modele kıyasla yüzde 53'e kadar performans artışı sunuyor ki bu oldukça etkileyici ve mobil platformlar için önemli bir yükseltmeyi temsil ediyor. İşte AMD tarafından sağlanan rakamlar:

    AMD Ryzen 9 7945HX3D ve Ryzen 9 7945HX karşılaştırması (1080p / High):

    • Riftbreaker - +53%
    • Deus Ex: Mankind Divided - +44%
    • Cyberpunk 2077 - +44%
    • F1 2021 - +38%
    • Dirt 5 - +26%
    • Middle Earth: Shadow of War - +16%
    • Borderlands 3 - +10%
    • Total War: Warhammer 3 - +7%
    • Final Fantasy 14 - +7%
    • DOTA 2 - +4%
    • Strange Brigade - -3%
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