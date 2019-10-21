AMD Ryzen 9 3950X ile Intel Core i9-10980XE karşı karşıya

Tam Boyutta Gör

AMD ve Intel’in üst seviye bilgisayar sistemlerindeki en güçlü yeni nesil işlemcileri 3D Mark Physics testinde karşı karşıya geldi. AMD Ryzen 9 3950X rakibi Intel Core i9-10980XE modelini oldukça geride bırakıyor.

Testlerde iddialı

7nm sürecindeki Ryzen 3 serisinin en güçlü üyesi konumundaki AMD Ryzen 9 3950X modeli 16 çekirdek ve 32 izlek birimine sahip. Maksimum 4.7GHz seviyesine çıkabilen işlemcinin tüm çekirdekleri açık turbo frekansı da 4GHz seviyesine çıkabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft: Android en iyi seçimimizdi"

Intel Core i9-10980XE işlemcisi ise 18 çekirdekli ve 36 izlek birimli. 14nm++ sürecindeki Cascade Lake-X mimarisini temel alan işlemci 4.6GHz seviyesine çıkabiliyor ve tüm çekirdekler açık 3.8GHz seviyesine çıkıyor.

3DMark Physics testinde Ryzen 9 3950X işlemci 16GB çift kanal DDR4-3200 bellek ile 32082 puan almayı başarmış. Core i9-10980XE ise 32GB dört kanal DDR4-2667 bellek ile 25838 puan alabilmiş.

Özellikle döngü başına komut sayısı olarak AMD Zen çekirdeklerinin elde ettiği büyük başarı testlerde de kendisini gösteriyor. Intel 2 çekirdek ve 4 izlek birimi daha fazla olsa da testlere bunu yansıtamamış görünüyor.

AMD iyi bir fiyatlandırmayla yine Intel rakiplerini geride bırakacak satışlar yapabilir. Bunun yanında 24 çekirdekten başlayacak yeni Threadripper 3000 serisi de Intel’in üst seviye işlemcilerini dumana katacak gibi görünüyor.

https://www.techpowerup.com/260317/amd-ryzen-9-3950x-beats-intel-core-i9-10980xe-by-24-in-3dmark-physics