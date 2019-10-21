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    AMD Ryzen 9 3950X ile Intel Core i9-10980XE karşı karşıya

    AMD Ryzen 9 3950X ve Intel Core i9-10980XE amiral gemileri testlere girmeye başladı. Çekirdek fazlalığına rağmen Intel, rakibini zorlayamıyor gibi görünüyor.
    3 sa.
    1,5b
    21
    11
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 9 3950X ile Intel Core i9-10980XE karşı karşıya
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    AMD ve Intel’in üst seviye bilgisayar sistemlerindeki en güçlü yeni nesil işlemcileri 3D Mark Physics testinde karşı karşıya geldi. AMD Ryzen 9 3950X rakibi Intel Core i9-10980XE modelini oldukça geride bırakıyor.

    Testlerde iddialı

    7nm sürecindeki Ryzen 3 serisinin en güçlü üyesi konumundaki AMD Ryzen 9 3950X modeli 16 çekirdek ve 32 izlek birimine sahip. Maksimum 4.7GHz seviyesine çıkabilen işlemcinin tüm çekirdekleri açık turbo frekansı da 4GHz seviyesine çıkabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft: Android en iyi seçimimizdi"

    Intel Core i9-10980XE işlemcisi ise 18 çekirdekli ve 36 izlek birimli. 14nm++ sürecindeki Cascade Lake-X mimarisini temel alan işlemci 4.6GHz seviyesine çıkabiliyor ve tüm çekirdekler açık 3.8GHz seviyesine çıkıyor.

    3DMark Physics testinde Ryzen 9 3950X işlemci 16GB çift kanal DDR4-3200 bellek ile 32082 puan almayı başarmış. Core i9-10980XE ise 32GB dört kanal DDR4-2667 bellek ile 25838 puan alabilmiş.

    Özellikle döngü başına komut sayısı olarak AMD Zen çekirdeklerinin elde ettiği büyük başarı testlerde de kendisini gösteriyor. Intel 2 çekirdek ve 4 izlek birimi daha fazla olsa da testlere bunu yansıtamamış görünüyor.

    AMD iyi bir fiyatlandırmayla yine Intel rakiplerini geride bırakacak satışlar yapabilir. Bunun yanında 24 çekirdekten başlayacak yeni Threadripper 3000 serisi de Intel’in üst seviye işlemcilerini dumana katacak gibi görünüyor.



    https://www.techpowerup.com/260317/amd-ryzen-9-3950x-beats-intel-core-i9-10980xe-by-24-in-3dmark-physics Yorum Yaz
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    ApsinteX 3 sa. en beğenilen
    Nvidia,Apple,İntel ve Ekrem71.. Düne kadar saydırdığın AMD şimdi sana İnetl'e say diyerek.. Ayar veriyor.. :))
    Yanıtla +9
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    Orodruin 3 sa.
    AMD'nin ilk 1ghz'e çıktığı zamanları anımsatan haberler.. Daha sonra da Athlon XP ile coşmuştuk...
    Yanıtla +4
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    DH Misafiri 2 sa.
    "rakibini zorlayamıyor gibi görünüyor. " sonrasında gülmeye başladım konuyu okumadım bile .
    Yanıtla +4
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    homebird 8 dk.
    14 nm ile bu skora şükretsin.
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    akif_gamer 49 dk.
    Intel in CEO su ve yöneticileri ne düşünüyor acaba. Neredeyse tekel halindeki firma nerelere geldi. Bu gidişle de daha beter olacak
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    Musty3535123 1 sa.
    amd de işi ağırdan almaya başladı, pozisyonlar değişti.
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    AribyAriana 2 sa.
    Dr. Lisa Su seni ıssırırım. :)
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    estrofem 1 sa. AribyAriana
    çekik gözlüm benim, RX 5600 ve XT'yi de piyasaya bir an önce çıkart e mi?
    Yanıtla +1
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    kreat 2 sa.
    Geriden gelip tur bindiren AMD :)
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    sniper23 2 sa.
    AMD, Ryzen 3000 serisi ile bence Athlon'dan sonra en büyük atılımı yaptı. Mainstream işlemci HEDT seviye işlemciyi dövüyor.
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    DH Misafiri 2 sa.
    "rakibini zorlayamıyor gibi görünüyor. " sonrasında gülmeye başladım konuyu okumadım bile .
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Orodruin 3 sa.
    AMD'nin ilk 1ghz'e çıktığı zamanları anımsatan haberler.. Daha sonra da Athlon XP ile coşmuştuk...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    selahattın ısık 3 sa.
    Cuzzi iade veya alanlara sivi sohutma kampanyalariyla desteklerse bugiyata yurt disinda stok yetistiremez..
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    ApsinteX 3 sa. en beğenilen
    Nvidia,Apple,İntel ve Ekrem71.. Düne kadar saydırdığın AMD şimdi sana İnetl'e say diyerek.. Ayar veriyor.. :))
    Yanıtla +9
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