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    AMD Ryzen 9 4900U geliyor

    AMD Ryzen 9 4900U APU modeli Intel Core i7-10710U ve Core i7-1065G7 işlemcilerine kafa tutmayı planlıyor. Sızdırılan testler daha iyi performans sonuçları gösteriyor.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen 9 4900U geliyor

    Son dönemde dizüstü bilgisayar pazarında AMD ve Intel arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. AMD’nin yeni nesil Ryzen U ve Ryzen H APU serilerini piyasaya sürmesinin ardından Intel de onuncu nesil mobil işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Hamle sırası AMD’de.

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    AMD Ryzen 9 4900U özellikleri

    Ortaya çıkan yeni benchmark testleri 15W sınıfında işlerin kızışacağını gösteriyor. AMD Ryzen 9 4900U adındaki yeni APU modeli Intel Core i7-10710U ve Core i7-1065G7 işlemcilerine rakip olarak gelecek.

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    AMD Ryzen 9 4900U APU modelinde 8 çekirdek ve 16 izlek birimli bir işlemci yer alıyor. İşlemci 1.8GHz taban hız, 4.3GHz turbo hıza sahip. Vega 8 birimi ise 512 stream işlemcisi ve 1750MHz saat hızları barındırıyor. Yeni APU modeli Ryzen 7 4800U biriminden çift haneli rakamlarda daha iyi sonuçlara imza atıyor.

    AMD Ryzen 9 4900U APU modeli aslında daha önce Lenovo markasına ait bir dizüstü bilgisayarında ortaya çıkmıştı ancak piyasaya sürülmediği için gerçek hayat testleri konusunda net değerler yer almıyordu. Önümüzdeki haftalarda AMD’nin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/265549/amd-readying-new-ryzen-9-renoir-u-flagship-to-beat-core-i7-10710u Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 5 sa.
    ya ters yazmışlar ya da 4800h o ya da düşük olan iyi.
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    rx7enes 8 sa.
    Vega 12 olsaydı bunda bari...
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    Led Zeppelin 9 sa.
    Artık gelsin Türkiye'ye de yeni nesil ryzen notebook lar.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 8 sa. Led Zeppelin
    30 Nisan'da yurtdışında çıkacak laptoplar. Tabi bu korona işi ertelemesse.
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