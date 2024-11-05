Etkileyici oyun performansıyla Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili el konsolu ortaya çıktı

Ryzen AI 300 serisinden güç alan ilk el konsolu olacak
AMD'nin Ryzen AI 300 serisi, etkileyici performans değerleri ve yapay zeka gücü sayesinde dizüstü bilgisayar segmentinde iyi bir benimsenme oranı yakaldı, ancak taşınabilir konsol pazarına entegrasyonu yavaş ilerliyor. One-Netbook, yeni konsoluyla bu işlemciyi kullanan ilk firmalardan biri olacak. Firma, Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan taşınabilir cihazının oyun performansını gösteren bir video yayınladı.
Bilmeyenler için, Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 24 MB L3 önbellek ve 5,1 GHz'e kadar saat hızına çıkabilen bir işlemci. İşlemci, önceki nesle göre önemli performans artışı sunan RDNA 3.5 grafik mimarisine dayanan Radeon 890M GPU'sunu barındırıyor.
ONEXFLY F1 Pro'nun yayınladığı oynanış videosu, cihazın Black Myth: Wukong'da 1080p çözünürlükte ve düşük grafik ayarlarıyla yaklaşık 50-60 fps elde ettiğini gösteriyor. İşlemcinin 15W TDP'de çalıştırıldığı göz önüne alındığında bu etkileyici bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. One-Netbook, test edilen cihazın mühendislik örneği olduğunu belirtiyor, dolayısıyla son üründe daha yüksek performans görmemiz olası.
ONEXFLY F1 Pro, 144 Hz yenileme hızına sahip 7 inç büyüklüğünde 1080p OLED ekranla gelecek. Cihazın RAM ve depolama yapılandırması hakkında ise henüz bir bilgi yok. Aynı zamanda cihazın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında da henüz bir açıklamada bulunulmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über