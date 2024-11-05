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    Anlık Bildirim

    Etkileyici oyun performansıyla Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili el konsolu ortaya çıktı

    AMD'nin amiral gemisi mobil işlemcisi Ryzen AI 9 HX 370, ONEXFLY F1 Pro el konsolunda test edildi ve kompakt bir cihaz için etkileyici sonuçlar ortaya koydu. İşte testin videosu...
    Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili el konsolu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin amiral gemisi mobil işlemcisi Ryzen AI 9 HX 370, One-Netbook'un en yeni ONEXFLY F1 Pro el konsolunda test edildi ve kompakt bir cihaz için etkileyici sonuçlar ortaya koydu.

    Ryzen AI 300 serisinden güç alan ilk el konsolu olacak

    AMD'nin Ryzen AI 300 serisi, etkileyici performans değerleri ve yapay zeka gücü sayesinde dizüstü bilgisayar segmentinde iyi bir benimsenme oranı yakaldı, ancak taşınabilir konsol pazarına entegrasyonu yavaş ilerliyor. One-Netbook, yeni konsoluyla bu işlemciyi kullanan ilk firmalardan biri olacak. Firma, Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan taşınabilir cihazının oyun performansını gösteren bir video yayınladı.

    Bilmeyenler için, Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 24 MB L3 önbellek ve 5,1 GHz'e kadar saat hızına çıkabilen bir işlemci. İşlemci, önceki nesle göre önemli performans artışı sunan RDNA 3.5 grafik mimarisine dayanan Radeon 890M GPU'sunu barındırıyor.

    ONEXFLY F1 Pro'nun yayınladığı oynanış videosu, cihazın Black Myth: Wukong'da 1080p çözünürlükte ve düşük grafik ayarlarıyla yaklaşık 50-60 fps elde ettiğini gösteriyor. İşlemcinin 15W TDP'de çalıştırıldığı göz önüne alındığında bu etkileyici bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. One-Netbook, test edilen cihazın mühendislik örneği olduğunu belirtiyor, dolayısıyla son üründe daha yüksek performans görmemiz olası.

    ONEXFLY F1 Pro, 144 Hz yenileme hızına sahip 7 inç büyüklüğünde 1080p OLED ekranla gelecek. Cihazın RAM ve depolama yapılandırması hakkında ise henüz bir bilgi yok. Aynı zamanda cihazın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında da henüz bir açıklamada bulunulmadı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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