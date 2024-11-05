Etkileyici oyun performansıyla Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili el konsolu ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör AMD'nin amiral gemisi mobil işlemcisi Ryzen AI 9 HX 370, One-Netbook'un en yeni ONEXFLY F1 Pro el konsolunda test edildi ve kompakt bir cihaz için etkileyici sonuçlar ortaya koydu.

Ryzen AI 300 serisinden güç alan ilk el konsolu olacak

AMD'nin Ryzen AI 300 serisi, etkileyici performans değerleri ve yapay zeka gücü sayesinde dizüstü bilgisayar segmentinde iyi bir benimsenme oranı yakaldı, ancak taşınabilir konsol pazarına entegrasyonu yavaş ilerliyor. One-Netbook, yeni konsoluyla bu işlemciyi kullanan ilk firmalardan biri olacak. Firma, Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden güç alan taşınabilir cihazının oyun performansını gösteren bir video yayınladı.

Bilmeyenler için, Ryzen AI 9 HX 370, 12 çekirdek, 24 iş parçacığı, 24 MB L3 önbellek ve 5,1 GHz'e kadar saat hızına çıkabilen bir işlemci. İşlemci, önceki nesle göre önemli performans artışı sunan RDNA 3.5 grafik mimarisine dayanan Radeon 890M GPU'sunu barındırıyor.

ONEXFLY F1 Pro'nun yayınladığı oynanış videosu, cihazın Black Myth: Wukong'da 1080p çözünürlükte ve düşük grafik ayarlarıyla yaklaşık 50-60 fps elde ettiğini gösteriyor. İşlemcinin 15W TDP'de çalıştırıldığı göz önüne alındığında bu etkileyici bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. One-Netbook, test edilen cihazın mühendislik örneği olduğunu belirtiyor, dolayısıyla son üründe daha yüksek performans görmemiz olası.

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ONEXFLY F1 Pro, 144 Hz yenileme hızına sahip 7 inç büyüklüğünde 1080p OLED ekranla gelecek. Cihazın RAM ve depolama yapılandırması hakkında ise henüz bir bilgi yok. Aynı zamanda cihazın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında da henüz bir açıklamada bulunulmadı.

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Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili el konsolu ortaya çıktı