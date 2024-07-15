AMD Ryzen AI 9 HX 370 test edildi: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024 kapsamında merakla beklenen Ryzen AI 300 serisini duyurmuş ve seriye ait Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 9 365 modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu bekleyiş sürerken Strix Point serisinin amiral gemisi Ryzen AI 9 HX 370 Geekbench platformunda görüntülendi. Peki dizüstü ve hafif sistemlere güç verecek işlemci neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım...

Ryzen AI 300 serisi test edildi

Hatırlamak gerekirse, Computex 2024'te tanıtılan Ryzen AI 300 serisi, 50 TOPS işlem kapasitesi sunan TPU ile birlikte, iki tip çekirdek içeren yeni Zen 5 CPU mikro mimarisini, yükseltilmiş RDNA 3.5 grafik motorunu ve AI iş yüklerini yerel olarak çalıştırmayı sağlayan yeni XDNA 2 motorunu getiriyor. Ryzen AI 9 HX 370 ise, 15-54W aralığında 5.1 GHz'e kadar boost hızlarına ulaşabiliyor ve hibrit mimarili 12 çekirdek (4 Zen 5 + 8 Zen 5C) ve 24 iş parçacığına sahip.

Tam Boyutta Gör Geekbench'ten alınan sızıntıya göre Ryzen AI 9 HX 370, platformun tek çekirdek testlerinden 2.879, çoklu çekirdek testlerinden ise 14.888 puan alıyor. Bu daha önceki sızıntılara kıyasla, HX 370 için gördüğümüz en yüksek puan. Keza skorlar ortalama 2.778 ve 13.524 civarındaydı ve yeni sızıntı çoklu çekirdek performansında önemli bir gelişmeye işaret ediyor.

Kıyaslamak gerekirse, işlemcinin en yakın rakibi Intel Core i9-14900HX, 55W TDP aralığında 3.029 ve 17.919 skoruna ulaşıyor. Ryzen 9 7940HX'in ise 2.751 ve 16.094 skoruna sahip olduğunu hatırlatalım. Tabi ki bunların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla AMD'nin neler sunduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

Core i9-14900HX (55W): 3029 - 17919 Ryzen AI 9 HX 370 (45W): 2879 - 14888 Snapdragon X1E-80-100 (20-30W): 2845 - 14458 Ryzen AI 9 HX 370 (45W): 2836 - 13681 Ryzen 9 7940HX (55W): 2751 - 16094 Core Ultra 7 268V (7W): 2739 - 9907 Ryzen AI 9 HX 370 (45W): 2797 - 13652 Ryzen 9 8945HS (45W): 2684 - 13283 Ryzen 9 7940HS (35W): 2630 - 12249 Ryzen AI 9 365 (35W): 2544 - 12745

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Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarların 28 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanırken, Ryzen AI 300 PRO modellerinin Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

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