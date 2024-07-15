AMD Ryzen AI 9 HX 370 test edildi: İşte erken sonuçlar

Ryzen AI 300 serisi test edildi
Hatırlamak gerekirse, Computex 2024'te tanıtılan Ryzen AI 300 serisi, 50 TOPS işlem kapasitesi sunan TPU ile birlikte, iki tip çekirdek içeren yeni Zen 5 CPU mikro mimarisini, yükseltilmiş RDNA 3.5 grafik motorunu ve AI iş yüklerini yerel olarak çalıştırmayı sağlayan yeni XDNA 2 motorunu getiriyor. Ryzen AI 9 HX 370 ise, 15-54W aralığında 5.1 GHz'e kadar boost hızlarına ulaşabiliyor ve hibrit mimarili 12 çekirdek (4 Zen 5 + 8 Zen 5C) ve 24 iş parçacığına sahip.
Kıyaslamak gerekirse, işlemcinin en yakın rakibi Intel Core i9-14900HX, 55W TDP aralığında 3.029 ve 17.919 skoruna ulaşıyor. Ryzen 9 7940HX'in ise 2.751 ve 16.094 skoruna sahip olduğunu hatırlatalım. Tabi ki bunların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek. Dolayısıyla AMD'nin neler sunduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
- Core i9-14900HX (55W): 3029 - 17919
- Ryzen AI 9 HX 370 (45W): 2879 - 14888
- Snapdragon X1E-80-100 (20-30W): 2845 - 14458
- Ryzen AI 9 HX 370 (45W): 2836 - 13681
- Ryzen 9 7940HX (55W): 2751 - 16094
- Core Ultra 7 268V (7W): 2739 - 9907
- Ryzen AI 9 HX 370 (45W): 2797 - 13652
- Ryzen 9 8945HS (45W): 2684 - 13283
- Ryzen 9 7940HS (35W): 2630 - 12249
- Ryzen AI 9 365 (35W): 2544 - 12745
Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarların 28 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanırken, Ryzen AI 300 PRO modellerinin Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.