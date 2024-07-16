El konsollarına geliyor: AMD Radeon 800M için kıyaslama sonuçları paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024 kapsamında tanıtılan Strix Point kod adlı yeni Ryzen AI 300 serisinin APU performansına açıklık getirdi. Peki el konsolları ve hafif sitemlere güç verecek Radeon 800M selefi Radeon 700M'e karşı neler sunuyor? Gelin sonuçlara hep birlikte göz atalım...

AMD Radeon 800M için performans sonuçları paylaşıldı

Bilmeyenler için Computex 2024'te tanıtılan Ryzen AI 300 serisi, 50 TOPS işlem kapasitesi sunan TPU ile birlikte, iki tip çekirdek içeren yeni Zen 5 CPU mikro mimarisini, yükseltilmiş RDNA 3.5 grafik motorunu ve AI iş yüklerini yerel olarak çalıştırmayı sağlayan yeni XDNA 2 motorunu getiriyor. AMD ise bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya çıkacak APU'lar için nihayet resmi benchmark sonuçlarını paylaştı.

Hatırlamak gerekirse RDNA 3.5, RDNA 3'ün güç-performans verimliliği açısından optimize edilmiş bir versiyonu olacak. Bu sayede, grafik shader işlemlerinde watt başına performans artarken, bellek erişim gereksinimleri düşerek daha iyi pil ömrü ve performans sunacak. Kısaca gelişmeler şu şekilde;

2x Doku Örnekleme Hızı

2x Enterpolasyon ve Karşılaştırma Hızı

Geliştirilmiş Bellek Yönetimi

Tam Boyutta Gör Paylaşılan kıyaslama sonuçlarına göre Radeon 800M, 3DMark TimeSpy'da Radeon 700M'ye göre %32 performans artışı gösteriyor. Night Raid'de ise %19'luk bir hız artışı söz konusu. Oyun kıyaslamalarında ise, AMD, RDNA3.5 mimarisinin belirli oyuna bağlı olarak %27'den %65'e kadar performans artışı sağlayacağını iddia ediyor.

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AMD, bu listede detaylı FPS değerlerine yer vermedi. Ancak her halükarda Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisinin neler sunacağını görmek heyecan verici olacak. Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarların 28 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanırken, Ryzen AI 300 PRO modellerinin Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

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AMD Radeon 800M için kıyaslama sonuçları paylaşıldı