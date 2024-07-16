El konsollarına geliyor: AMD Radeon 800M için kıyaslama sonuçları paylaşıldı

AMD Radeon 800M için performans sonuçları paylaşıldı
Bilmeyenler için Computex 2024'te tanıtılan Ryzen AI 300 serisi, 50 TOPS işlem kapasitesi sunan TPU ile birlikte, iki tip çekirdek içeren yeni Zen 5 CPU mikro mimarisini, yükseltilmiş RDNA 3.5 grafik motorunu ve AI iş yüklerini yerel olarak çalıştırmayı sağlayan yeni XDNA 2 motorunu getiriyor. AMD ise bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya çıkacak APU'lar için nihayet resmi benchmark sonuçlarını paylaştı.
Hatırlamak gerekirse RDNA 3.5, RDNA 3'ün güç-performans verimliliği açısından optimize edilmiş bir versiyonu olacak. Bu sayede, grafik shader işlemlerinde watt başına performans artarken, bellek erişim gereksinimleri düşerek daha iyi pil ömrü ve performans sunacak. Kısaca gelişmeler şu şekilde;
- 2x Doku Örnekleme Hızı
- 2x Enterpolasyon ve Karşılaştırma Hızı
- Geliştirilmiş Bellek Yönetimi
AMD, bu listede detaylı FPS değerlerine yer vermedi. Ancak her halükarda Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisinin neler sunacağını görmek heyecan verici olacak. Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarların 28 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanırken, Ryzen AI 300 PRO modellerinin Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.