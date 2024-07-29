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    AMD'nin RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M GPU'su performansta iddialı

    AMD’nin RDNA 3.5 mimarisi üzerinde inşa edilen Radeon 890M ve Radeon 880M entegre ekran kartları oyun testinde rakiplerinin önünde yer almayı başardı. iGPU’larda oyun deneyi standartlaştı.
    AMD RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M performansta iddialı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin RDNA 3.5 grafik mimarisini temel alan Radeon 890M ve Radeon 880M ekran kartları, entegre grafik birimleri (iGPU) için yeni bir standart belirliyor. Zira yapılan oyun performans testleri firmanın yeni nesil APU’larının oldukça iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca nesilden nesle performans artışının yüzde 41 olduğunu ortaya koyuyor.

    AMD’nin Ryzen AI 300 serisi APU’ları piyasaya sürülmüş durumda. Yeni mobil çözümlerle birlikte CPU tarafında yeni nesil Zen 5 çekirdeklerini, NPU tarafında XDNA 2 çekirdeklerini ve GPU tarafında RDNA 3.5 çekirdeklerini görüyoruz. RDNA 3 çekirdeğinin yenilemesi olmasına ve yeni nesil RDNA 4 GPU'lar gibi gerçek bir mimari değişiklik olmamasına rağmen RDNA 3.5 ile birlikte AMD kayda değer performans artışları yakalamayı başarmış durumda. En azından yayınlanan testler bunlara işaret ediyor.

    Kıyaslamalara geçmeden önce Ryzen AI 9 HX 370'te Radeon 890M’in Ryzen AI 9 365'te ise Radeon 880M’in bulunduğunu belirtelim. Ayrıca Radeon 890M, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.

    RDNA 3.5 performansta zirvede

    Performans tarafına gelecek olursak 3DMark’ta Radeon 890M, Core Ultra 9 185H’de bulunan Arc Xe-LPG’nin tartışmasız bir şekilde önünde yer alıyor. Radeon 880M ise rakibinden genellikle geride ancak önceki nesil Radeon 780M’in oldukça önünde yer alıyor.

    AMD RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M performansta iddialı Tam Boyutta Gör
    Oyun testlerinde ise Radeon 890M ve Radeon 880M, AAA oyunlarda (Hitman 3, Cyberpunk 2077, F1 2020, Mount&Blade 2, Dying Light 2) rakiplerini yüzde 18’e varan farklarla geride bırakıyor. Dota 2, LoL, CS 2 gibi eSpor oyunlarda ise AMD’nin RDNA 3.5 mimarili çözümleri RDNA 3’e kıyasla yüzde 41 daha yüksek performans sunuyor.
    AMD RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M performansta iddialı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca harici kartlar ile de testler yapıldı. GeForce RTX 4060 hem PCIe 4.0 x4 hem de x8 yapılandırmalarında kullanıldı ve x8 yapılandırmasının daha yüksek çözünürlüklerde biraz daha iyi olma eğiliminde olduğu görüldü. Öte yandan Radeon 890M, GeForce GTX 1650 Ti'den daha yüksek performans sunabiliyor. Radeon 880M ise GTX 1650’yi geçiyor. RTX 3050 Max-Q ise Radeon 890M’in önünde.
    AMD RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M performansta iddialı Tam Boyutta Gör
    AMD’nin yeni APU’ları RDNA 3 GPU'larla aynı sürücüleri destekliyor. Dolayısıyla FSR Super Resolution (1/2/3), FSR Frame Generation, HYPR-Tune, Anti-Lag+, AFMF ve daha fazlası gibi en yeni özellikleri destekliyorlar. Gelecek çözümlere baktığımızda ise Intel, yakında Lunar Lake işlemcilerinde Xe2 mimarisini tanıtarak performansta yüzde 50'lik bir artış sunmaya hazırlanıyor. AMD ise Radeon 890M’deki 16 işlem birimine kıyasla 40 işlem birimi sunacağı Strix Halo serisini hazırlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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