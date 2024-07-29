AMD'nin RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M GPU'su performansta iddialı

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Tam Boyutta Gör AMD'nin RDNA 3.5 grafik mimarisini temel alan Radeon 890M ve Radeon 880M ekran kartları, entegre grafik birimleri (iGPU) için yeni bir standart belirliyor. Zira yapılan oyun performans testleri firmanın yeni nesil APU’larının oldukça iddialı olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca nesilden nesle performans artışının yüzde 41 olduğunu ortaya koyuyor.

AMD’nin Ryzen AI 300 serisi APU’ları piyasaya sürülmüş durumda. Yeni mobil çözümlerle birlikte CPU tarafında yeni nesil Zen 5 çekirdeklerini, NPU tarafında XDNA 2 çekirdeklerini ve GPU tarafında RDNA 3.5 çekirdeklerini görüyoruz. RDNA 3 çekirdeğinin yenilemesi olmasına ve yeni nesil RDNA 4 GPU'lar gibi gerçek bir mimari değişiklik olmamasına rağmen RDNA 3.5 ile birlikte AMD kayda değer performans artışları yakalamayı başarmış durumda. En azından yayınlanan testler bunlara işaret ediyor.

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Kıyaslamalara geçmeden önce Ryzen AI 9 HX 370'te Radeon 890M’in Ryzen AI 9 365'te ise Radeon 880M’in bulunduğunu belirtelim. Ayrıca Radeon 890M, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.

RDNA 3.5 performansta zirvede

Performans tarafına gelecek olursak 3DMark’ta Radeon 890M, Core Ultra 9 185H’de bulunan Arc Xe-LPG’nin tartışmasız bir şekilde önünde yer alıyor. Radeon 880M ise rakibinden genellikle geride ancak önceki nesil Radeon 780M’in oldukça önünde yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun testlerinde ise Radeon 890M ve Radeon 880M, AAA oyunlarda (Hitman 3, Cyberpunk 2077, F1 2020, Mount&Blade 2, Dying Light 2) rakiplerini yüzde 18’e varan farklarla geride bırakıyor. Dota 2, LoL, CS 2 gibi eSpor oyunlarda ise AMD’nin RDNA 3.5 mimarili çözümleri RDNA 3’e kıyasla yüzde 41 daha yüksek performans sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca harici kartlar ile de testler yapıldı. GeForce RTX 4060 hem PCIe 4.0 x4 hem de x8 yapılandırmalarında kullanıldı ve x8 yapılandırmasının daha yüksek çözünürlüklerde biraz daha iyi olma eğiliminde olduğu görüldü. Öte yandan Radeon 890M, GeForce GTX 1650 Ti'den daha yüksek performans sunabiliyor. Radeon 880M ise GTX 1650’yi geçiyor. RTX 3050 Max-Q ise Radeon 890M’in önünde.

Tam Boyutta Gör AMD’nin yeni APU’ları RDNA 3 GPU'larla aynı sürücüleri destekliyor. Dolayısıyla FSR Super Resolution (1/2/3), FSR Frame Generation, HYPR-Tune, Anti-Lag+, AFMF ve daha fazlası gibi en yeni özellikleri destekliyorlar. Gelecek çözümlere baktığımızda ise Intel, yakında Lunar Lake işlemcilerinde Xe2 mimarisini tanıtarak performansta yüzde 50'lik bir artış sunmaya hazırlanıyor. AMD ise Radeon 890M’deki 16 işlem birimine kıyasla 40 işlem birimi sunacağı Strix Halo serisini hazırlıyor.

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AMD RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M performansta iddialı