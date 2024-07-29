AMD'nin RDNA 3.5 tabanlı Radeon 890M GPU'su performansta iddialı

AMD’nin Ryzen AI 300 serisi APU’ları piyasaya sürülmüş durumda. Yeni mobil çözümlerle birlikte CPU tarafında yeni nesil Zen 5 çekirdeklerini, NPU tarafında XDNA 2 çekirdeklerini ve GPU tarafında RDNA 3.5 çekirdeklerini görüyoruz. RDNA 3 çekirdeğinin yenilemesi olmasına ve yeni nesil RDNA 4 GPU'lar gibi gerçek bir mimari değişiklik olmamasına rağmen RDNA 3.5 ile birlikte AMD kayda değer performans artışları yakalamayı başarmış durumda. En azından yayınlanan testler bunlara işaret ediyor.
Kıyaslamalara geçmeden önce Ryzen AI 9 HX 370'te Radeon 890M’in Ryzen AI 9 365'te ise Radeon 880M’in bulunduğunu belirtelim. Ayrıca Radeon 890M, önceki nesil 780M’den yüzde 33 daha fazla çekirdeğe (1024 adet) sahip olduğunu ve 2.900 MHz’de çalıştığını söyleyelim. Radeon 880M’de ise çekirdek sayısı 768’e düşüyor.
RDNA 3.5 performansta zirvede
Performans tarafına gelecek olursak 3DMark’ta Radeon 890M, Core Ultra 9 185H’de bulunan Arc Xe-LPG’nin tartışmasız bir şekilde önünde yer alıyor. Radeon 880M ise rakibinden genellikle geride ancak önceki nesil Radeon 780M’in oldukça önünde yer alıyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.