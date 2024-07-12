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    Anlık Bildirim

    AMD, işlemcilerinde cam kullanmaya başlıyor

    İşlemcilerde cam alt tabaka (substrate) kullanımına 2025 ve sonrasında geçiş yapılıyor. AMD'nin 2025'te cam alt tabakaya geçiş yapacağı ve rakiplerinin önünde olacağı belirtiliyor.
    AMD, işlemcilerinde cam kullanmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapora göre AMD, 2025-2026 yılları arasında ultra yüksek performanslı paket içi sistemlerinde (SiP) cam alt tabakalar (substrate) kullanmayı planlıyor. İşlemciler için cam alt katmanlar günümüzde alışılmadık olsa da aslında bu teknolojinin benimsenmesine düşünülenden daha yakınız. Zira benzer bir takvim Intel ve Samsung tarafında da yürütülüyor.

    AMD, cam alt tabakaya geçiyor

    Cam alt tabakalar geleneksel organik alt tabakalara göre kayda değer avantajlarla birlikte geliyorlar. Bu nedenle AMD, Intel, Samsung ve diğerleri önümüzdeki yıllarda bunları kullanmak için birbirleriyle yarışıyor. Cam substrate ile birlikte gelen ultra düzlük, litografi ve boyutsal kararlılık için gelişmiş odak derinliği sağlıyor. Ayrıca birden fazla çip içeren gelişmiş SiP'lerdeki ara bağlantılar için de idealler.

    Modern organik alt tabakalarla karşılaştırıldığında cam, daha iyi termal, fiziksel ve optik özelliklerle birlikte 10 kata kadar daha fazla ara bağlantı yoğunluğu artışı sağlayabilir. Ayrıca odak derinliğini artıran yüzde 50 daha az desen bozulmasına imkan tanıyabilir.

    AMD, işlemcilerinde cam kullanmaya başlıyor
    Peki AMD neden cam alt tabakalara geçiş yapıyor? Bu sorunun akla gelen ilk cevabı yapay zeka ve HPC iş yüklerine yönelik veri merkezi ürünleri. AMD'nin gelirinin büyük kısmı buradan geliyor. Bu iş kolunun performans ihtiyacı doyumsuz olduğu için daha yüksek hız eşittir daha fazla para anlamına geliyor. Bir diğer cevap ise maliyetler. 1nm'ye giden yolda süreç teknolojileri giderek daha pahalı hale geliyor. Maliyetleri sönümlemek için şirketle monolitik bir çip yerine birkaç küçük çip oluşturmayı tercih ediyorlar. Cam alt tabaka burada ek avantajlar sunuyor. Zira cam substrate ile ara katman olmadan ara bağlantılar sağlanabiliyor.

    Herkes aynı hedefe yürüyor

    AMD, işlemcilerinde cam kullanmaya başlıyor Tam Boyutta Gör
    AMD'nin en erken 2025 yılından itibaren veya 2026'daki Zen 6 ve CDNA 5 mimarileri ile birlikte son tüketici odaklı olmasa da en azından kurumsal ürünlerinde cam alt tabaka paketlemesini benimsemesi bekleniyor.

    Cam alt tabakalarla ilgili gelişmeleri açıklayan ilk firmalardan biri olan Intel ise halihazırda prototip üretimine geçmiş durumda ve 2026 yılında seri üretimi planlıyor. Benzer şekilde Samsung, bu yıl içinde bir pilot üretim hattı inşa etmeyi ve 2026'da seri üretime geçmeyi bekliyor. SK hynix'in de bu pazarın bir oyuncusu olduğu biliniyor. Firma 300 milyon dolara prototip alt tabakaların seri üretimine başlamış durumda. Nihai üretim için ise hedefi 2025. AMD'nin herkesten önce cam alt tabaka örnekleri üzerinde değerlendirme testleri yaptığı aktarılıyor. Bu sayede firma tedarik zincirini olgunlaştırarak pürüzsüz bir geçiş sağlayabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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