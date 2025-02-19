AMD, Ryzen AI MAX 300 APU’ları ile RTX 4070 performansı sunuyor: İşte ilk sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Bekleyiş sona erdi ve Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo) APU'ları için ilk incelemeler sonunda yayınlandı. Amiral gemisi Ryzen AI Max+ 395 özelinde gerçekleştirilen testler ise oldukça vaatkâr. Zira yeni APU, GeForce RTX 4070 (mobil) seviyesinde grafik performansı sunarak taşınabilir cihazların oyun potansiyelini daha da artırıyor. Platform, her karşılaştırmada RTX 4070’i geçemese de aralarındaki fark küçük seviyelerde kalıyor. RTX 4060’tan ise bariz daha güçlü bir platform var elimizde.

AMD'nin Strix Halo serisi, standart APU'ların çok ötesine geçerek 40 Compute Unit’e (CU) sahip RDNA 3.5 GPU’su (Radeon 8060S) ile bir oyun canavarı haline geliyor. Hatırlamayanlar için, Strix Point APU'larında yalnızca 16 CU bulunuyordu. Yani AMD, entegre grafiklerde ciddi bir sıçrama yapmış durumda.

Tam Boyutta Gör Bu güç, Zen 5 CCD’lerinin Through-Silicon Via (TSV) teknolojisini kullanmasıyla daha da ileri taşınıyor. Bu da, ileride AMD’nin 3D V-Cache destekli APU’lar geliştirebileceği anlamına geliyor. Yine daha önceki haberlerimizde aktardığımız gibi, Zen 6 tabanlı Medusa Halo APU’nun X3D önbellek ile geleceği iddia edilmişti. AMD’nin Strix Halo’daki sinyalleri de iddiaları doğrular nitelikte.

Oyun testleri yüzleri güldürüyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan bağımsız donanım inceleme platformları, Strix Halo APU’nun sunduğu oyun performansını detaylı testlerle ortaya koymaya başlamış durumda. ASUS ROG Flow Z13 üzerinde yapılan testlerde Ryzen AI Max+ 395, Cyberpunk 2077’de (1600p, En Yüksek Ayarlar) ortalama 39 FPS alıyor. Kıyas açısından; Ryzen 9 8945HS + RTX 4070 kombinasyonu 37 FPS ortalama veriyor.

Tam Boyutta Gör DOOM Eternal’da (1600p, Ultra Nightmare Ayarları) ortalama 149 FPS verebilen platform RTX 4070 destekli dizüstü bilgisayarın yalnızda 4 FPS gerisinde kalıyor. Counter-Strike 2’de ise (1600p, En Yüksek Ayarlar, 4x MSAA) ortalama 137 FPS alınıyor. Burada RTX 4070, 166 FPS alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm veriler göz önüne alındığında, Radeon 8060S’in kompakt bilgisayarlar ve ultra taşınabilir dizüstü sistemler için devrim niteliğinde bir çözüm sunduğu söylenebilir. Mini PC’ler ve ince dizüstü bilgisayarlar için yüksek seviyede grafik performansı vaat eden bu APU, geleneksel gaming laptop’ların hantallığına alternatif olabilecek potansiyele sahip.

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Tam Boyutta Gör Özellikle el konsolları tarafında bu donanımın çokça rağbet görmesi muhtemel. Zira düşük güç tüketimi ile limitlendiğinde bile 8840U + Radeon 780M birleşiminin iki katından fazla performans veriyor. Hatta Ryzen AI Max+ 395, 15W güç limitinde çalıştığında bile daha iyi performans sunabiliyor.

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