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    AMD Ryzen AI MAX 300 "Strix Halo" işlemciler tanıtıldı

    AMD, merakla beklenen Ryzen AI MAX 300 "Strix Halo" serisini nihayet tanıttı. Zen 5 çekirdekleri ve RDNA 3.5 mimarisini birleştiren APU'lar, çok yakında geliyor. İşte özellikleri
    AMD Ryzen AI MAX 300 'Strix Halo' işlemciler tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin tüketicilere yönelik şimdiye kadar geliştirdiği en büyük APU olan Ryzen AI MAX 300 serisi, sonunda tanıtıldı. Yeni "Strix Halo" işlemciler, en yeni Zen 5 çekirdeklerini ve GPU bölümünde RDNA 3.5 mimarisini bir araya getiriyor. İşte AMD Ryzen AI MAX 300 "Strix Halo" işlemciler ve özellikleri...

    AMD Ryzen AI MAX 300 "Strix Halo" işlemciler tanıtıldı

    Ryzen AI MAX serisi, iş odaklı PRO varyantları ve genel tüketiciye yönelik standart versiyonlar olmak üzere iki farklı varyantla piyasaya sürülecek. Her iki varyantta da 16 Zen 5 çekirdeği ve 40 RDNA 3.5 bilgi işlem birimi gibi etkileyici özellikler sunuluyor. Buna göre amiral gemisi modeli Ryzen AI MAX+ (PRO) 395, 16 çekirdek ve 40 grafik çekirdeği ile geliyor.

    Bu modelde ayrıca 5.1 GHz'e kadar artırılmış saat hızı ve 80 MB önbellek bulunuyor. Bir diğer model olan Ryzen AI MAX (PRO) 390 ise 12 çekirdek, 32 grafik çekirdeği ve 5.0 GHz artırılmış saat hızına sahip. Bir diğer model Ryzen AI MAX (PRO) 385 ise, 8 çekirdek ve 32 GPU çekirdeği ile nispeten daha kırpılmış oyuncu sistemlerini hedefliyor. Son olarak Ryzen AI MAX PRO 380 ise 6 çekirdek ve 16 GPU çekirdeğiyle daha temel modellerde kullanılacak.

    Söz konusu rakamlar, özellikle GPU bölümünde iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla kabaca 2 kat daha fazla oyun performansı bekleyebiliriz. Ki AMD'nin iddiasına göre, Ryzen AI MAX+ (PRO) 395, Apple M4 Pro'ya kıyasla %12 ile %86 arasında daha yüksek bir performansla geride bırakıyor. Aynı zamanda Intel'in Core Ultra 9 288V (Lunar Lake) modelinden 1.4 kat daha iyi yapay zeka performansı ve 2.6 kat daha hızlı render performansı sunuyor.

    Ryzen AI MAX özellikleri

    • Ryzen AI MAX+ (PRO) 395: 16 çekirdek, 40 grafik çekirdeği, 45-120W TDP
    • Ryzen AI MAX (PRO) 390: 12 çekirdek, 32 grafik çekirdeği, 45-120W TDP
    • Ryzen AI MAX (PRO) 385: 8 çekirdek, 32 grafik çekirdeği, 45-120W TDP
    • Ryzen AI MAX PRO 380: 6 çekirdek, 16 grafik çekirdeği, 45-120W TDP

    Amiral gemisi ve Copilot+ sistemler için tasarlanan yeni Strix "Halo" serisi, Ryzen 9 Strix Halo ve Ryzen 7/5 Kraken modellerinin bile üzerine konumlandırılıyor. AMD, Strix Point kod adlı Ryzen AI 300 serisi işlemcilerde, Zen 5 ve Zen 5c'nin bir karışımını kullanıyordu. Ancak Strix Halo ile birlikte AMD, sadece Zen 5 çekirdeklerine geçilmiş durumda.

    Grafik bölümünde ise yeni APU'lar XDNA 2 işlemcisini barındırıyor ve saniyede 50 TOPS  kapasitesiye ulaşabiliyor. Ayrıca 45W ile 120W arasında değişen, daha esnek TDP aralığında kullanıcılara sunulacak. Son olarak AMD, Strix Halo serisinin 2025'in ilk yarısında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

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