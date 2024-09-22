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    AMD Ryzen AI Max 300 işlemciler sızdırıldı: Neler sunacak?

    AMD'nin 2025 yılında çıkması beklenen Ryzen AI Max 300 serisi hakkında ilk detaylar sızdırıldı. İşte seride yer alacak modeller ve daha fazlası...              
    AMD Ryzen AI Max 300 işlemciler sızdırıldı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    AMD'nin 2025 başında piyasaya sürmeyi planladığı Ryzen AI Max 300 (Strix Halo) işlemcilerinin ilk teknik detayları paylaşıldı. Ayrıca yeni sızıntı, işlemcilerin resmi adını da doğruluyor.

    AMD Ryzen AI Max 300 serisi: Strix Halo hakkında ilk detaylar sızdırıldı

    Kaçıranlar için AMD'nin Ryzen AI Max "Strix Halo" işlemciler, ana akım işlemcilere kıyasla yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları hedefliyor olacak. Bu doğrultuda yeni serinin, Zen 5 mimarisine dayanan 1 ya da 2 CCD ve (toplamda 16 Zen 5 çekirdeğine kadar) entegre GPU ile devasa bir yonga kümesine sahip olacağı belirtiliyor.

    Grafik tarafında ise 40'a kadar RDNA 3.5 hesaplama birimi ile 256-bit LPDDR5X-8533 bellek arayüzü (273 GB/sn'ye kadar bant genişliği sunuyor) ile karşılaşacağız. Bu da GPU'nun bellek bant genişliği sınırlanmasını engelleyecek. Ayrıca Ryzen AI Max serisi, GPU için 96 GB'a kadar belleği ayırabilecek. Dolayısıyla entegre GPU’nun yoğun AI iş yükleri de odaklandığını görebiliriz.

    AMD'nin şu an için üç farklı Ryzen AI Max SKU'sunu değerlendirdiği söyleniyor. Bunlar şu şekilde olacak;

    • Ryzen AI Max+ 395: 16 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.
    • Ryzen AI Max 390: 12 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.
    • Ryzen AI Max 385: 8 Zen 5 çekirdeği ve 2048 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.

    AMD’nin bu üç SKU'da karar kılıp kılmayacağı henüz net değil. Ancak Strix Halo, üst düzey bir seri olacağından, GPU performansını ciddi anlamda düşürmek oyuncuları baltalayabilir. Ayrıca, bu sınıf sistemlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle fazla sayıda Ryzen AI Max modeli olması da pek olası görünmüyor.

    Kısaca AMD Ryzen AI Max işlemciler, hem işlem hem de grafik gücü açısından dizüstü bilgisayar form faktöründe masaüstü sınıfı performans sunacak. Ancak bu yüksek performansın, 120W-133W aralığında devasa bir güç tüketimiyle geldiğini unutmamak gerek. İşte AMD Ryzen AI HX Strix Halo beklenen tüm özellikler;

    • Zen 5 Chiplet Tasarımı
    • 16 Çekirdek'e Kadar
    • 64 MB Paylaşımlı L3 önbelleği
    • 40 RDNA 3+ Hesaplama Birimi
    • 32 MB MALL Önbellek (iGPU için)
    • 256-bit LPDDR5X-8000 Bellek Denetleyicisi
    • XDNA 2 Motoru Entegre
    • 60'a Kadar AI TOPS
    • 16 PCIe Gen4 Hattı
    • 2024'ün 2. Yarısında Lansman (Beklenen)
    • FP11 Platformu (55W-130W)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 7 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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