AMD Ryzen AI Max 300 işlemciler sızdırıldı: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör AMD'nin 2025 başında piyasaya sürmeyi planladığı Ryzen AI Max 300 (Strix Halo) işlemcilerinin ilk teknik detayları paylaşıldı. Ayrıca yeni sızıntı, işlemcilerin resmi adını da doğruluyor.

AMD Ryzen AI Max 300 serisi: Strix Halo hakkında ilk detaylar sızdırıldı

Kaçıranlar için AMD'nin Ryzen AI Max "Strix Halo" işlemciler, ana akım işlemcilere kıyasla yüksek performanslı dizüstü bilgisayarları hedefliyor olacak. Bu doğrultuda yeni serinin, Zen 5 mimarisine dayanan 1 ya da 2 CCD ve (toplamda 16 Zen 5 çekirdeğine kadar) entegre GPU ile devasa bir yonga kümesine sahip olacağı belirtiliyor.

Grafik tarafında ise 40'a kadar RDNA 3.5 hesaplama birimi ile 256-bit LPDDR5X-8533 bellek arayüzü (273 GB/sn'ye kadar bant genişliği sunuyor) ile karşılaşacağız. Bu da GPU'nun bellek bant genişliği sınırlanmasını engelleyecek. Ayrıca Ryzen AI Max serisi, GPU için 96 GB'a kadar belleği ayırabilecek. Dolayısıyla entegre GPU’nun yoğun AI iş yükleri de odaklandığını görebiliriz.

AMD'nin şu an için üç farklı Ryzen AI Max SKU'sunu değerlendirdiği söyleniyor. Bunlar şu şekilde olacak;

Ryzen AI Max+ 395 : 16 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.

: 16 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU. Ryzen AI Max 390 : 12 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.

: 12 Zen 5 çekirdeği ve 2560 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU. Ryzen AI Max 385: 8 Zen 5 çekirdeği ve 2048 akış işlemcili RDNA 3.5 tabanlı GPU.

AMD’nin bu üç SKU'da karar kılıp kılmayacağı henüz net değil. Ancak Strix Halo, üst düzey bir seri olacağından, GPU performansını ciddi anlamda düşürmek oyuncuları baltalayabilir. Ayrıca, bu sınıf sistemlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle fazla sayıda Ryzen AI Max modeli olması da pek olası görünmüyor.

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Kısaca AMD Ryzen AI Max işlemciler, hem işlem hem de grafik gücü açısından dizüstü bilgisayar form faktöründe masaüstü sınıfı performans sunacak. Ancak bu yüksek performansın, 120W-133W aralığında devasa bir güç tüketimiyle geldiğini unutmamak gerek. İşte AMD Ryzen AI HX Strix Halo beklenen tüm özellikler;

Zen 5 Chiplet Tasarımı

16 Çekirdek'e Kadar

64 MB Paylaşımlı L3 önbelleği

40 RDNA 3+ Hesaplama Birimi

32 MB MALL Önbellek (iGPU için)

256-bit LPDDR5X-8000 Bellek Denetleyicisi

XDNA 2 Motoru Entegre

60'a Kadar AI TOPS

16 PCIe Gen4 Hattı

2024'ün 2. Yarısında Lansman (Beklenen)

FP11 Platformu (55W-130W)

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