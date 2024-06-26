Ryzen AI 300 "Strix Point" işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı
Kaçıranlar için AMD, Ryzen AI 300 "Strix Point" işlemcilerin Temmuz ayında vitrine çıkacağını duyurmuştu. Ancak spesifik bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise Asus, yeni Zenbook S 16 (UM5606) OLED dizüstü serisinin çıkış tarihlerini ve AMD'nin yeni Zen5 işlemcilerinin lansman tarihlerini resmi olarak onayladı.
Paylaşılan listeye göre, AMD'nin Strix Point "Ryzen AI 300" APU'larını içeren birden fazla dizüstü bilgisayar 15 Temmuz'a kadar piyasaya çıkacak. Yani Zen 5 CPU'ların ilk partisi temmuz ortasında hazır olacak, ancak markanın açıkladığı bilgilere göre portföyün tamamının temmuz sonu, ağustos başı gibi piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Buna göre beklenen çıkış tarihi ve modeller şu şekilde;
- Zenbook S16 (UM5606) - 15 Temmuz 2024 - 1 Ağustos 2024
- Vivobook S14 (M5406) - 15 Temmuz 2024
- Vivobook S15 (M5506) - 15 Temmuz 2024
- Vivobook S16 (M5606) - 15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024
- ProArt P16 (H7606) - 15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024
- ProArt PX13 (HN7306) - 15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024
- ROG Zephyrus G16 (GA605) - 15 Temmuz 2024 - 4 Ağustos 2024
- TUF Gaming A14 (2024 FA4O1) - 15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024
- TUF Gaming A16 (2024 FA608) -
Ryzen AI 300 serisine ilişkin tüm detayları henüz öğrenemedik. Ancak AMD'nin temmuz başında basına özel bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte, performans kıyaslamaları dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı bizleri bekliyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.