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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Phoenix ve AMD Hawk Point işlemciler, hem mobil hem de el konsollarında ses getirmeyi başardı. AMD ise tüm odağını Computex 2024'te tanıtılan Ryzen AI 300 "Strix Point" işlemcilere çevirmiş durumda. Son olarak Asus, yeni Zen5 işlemcilerin lansman tarihlerini resmi olarak onayladı.

Ryzen AI 300 "Strix Point" işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı

Kaçıranlar için AMD, Ryzen AI 300 "Strix Point" işlemcilerin Temmuz ayında vitrine çıkacağını duyurmuştu. Ancak spesifik bir tarih bilgisi paylaşılmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise Asus, yeni Zenbook S 16 (UM5606) OLED dizüstü serisinin çıkış tarihlerini ve AMD'nin yeni Zen5 işlemcilerinin lansman tarihlerini resmi olarak onayladı.

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Paylaşılan listeye göre, AMD'nin Strix Point "Ryzen AI 300" APU'larını içeren birden fazla dizüstü bilgisayar 15 Temmuz'a kadar piyasaya çıkacak. Yani Zen 5 CPU'ların ilk partisi temmuz ortasında hazır olacak, ancak markanın açıkladığı bilgilere göre portföyün tamamının temmuz sonu, ağustos başı gibi piyasaya sürülmesini bekliyoruz. Buna göre beklenen çıkış tarihi ve modeller şu şekilde;

Zenbook S16 (UM5606) - 15 Temmuz 2024 - 1 Ağustos 2024

15 Temmuz 2024 - 1 Ağustos 2024 Vivobook S14 (M5406) ​​- 15 Temmuz 2024

15 Temmuz 2024 Vivobook S15 (M5506) - 15 Temmuz 2024

15 Temmuz 2024 Vivobook S16 (M5606) - 15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024

15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024 ProArt P16 (H7606) - 15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024

15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024 ProArt PX13 (HN7306) - 15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024

15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024 ROG Zephyrus G16 (GA605) - 15 Temmuz 2024 - 4 Ağustos 2024

15 Temmuz 2024 - 4 Ağustos 2024 TUF Gaming A14 (2024 FA4O1) - 15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024

15 Temmuz 2024 - 28 Temmuz 2024 TUF Gaming A16 (2024 FA608) -

Ryzen AI 300 serisine ilişkin tüm detayları henüz öğrenemedik. Ancak AMD'nin temmuz başında basına özel bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte, performans kıyaslamaları dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı bizleri bekliyor olabilir.

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Ryzen AI 300 "Strix Point" işlemcilerin çıkış tarihi doğrulandı