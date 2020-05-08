AMD Ryzen Pro 4000 işlemciler tanıtıldı

Geçmiş yıllarda taşınabilir sistemler için tasarladığı işlemcilerinde standart versiyonlar kullanan AMD, Ryzen döneminde ise kurumlara yönelik Pro versiyonlara yöneldi ve Intel vPro serisine rakip oldu. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Ryzen 4000 APU serisine de Pro versiyonlar eklenmiş durumda.

AMD Ryzen Pro 4000 neler sunuyor?

AMD Ryzen Pro 4000 serisi standart işlemcilerden farklı olarak kurumlara yönelik çeşitli güvenlik çözümleri ile geliyor ve bazı özel avantajlar sunuyor. Örneğin sistem uykuda iken bellekte kalan verileri şifreleyen Memory Guard bunlardan birisi.

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AMD ayrıca üreticiler ile özel ortaklıklar yaparak üreticilerin güvenlik çözümlerine entegre çözümler geliştirebiliyor. Yine 24 ay boyunca işlemciye yeni bir versiyon veya yeni üretim süreci gelmiyor. Ayrıca 18 ay boyunca da işletim sistemi imaj stabilite garanti veriliyor.

AMD Ryzen Pro 4000 serisi içerisinde ilk etapta 3 işlemci yer alacak. Bu işlemciler standart Ryzen 4000U serisi ile benzer ancak hem güvenlik tarafında hem de donanım tarafında bazı farklılıklar barındırıyor.

Ryzen 7 Pro 4750U işlemcisi 8 çekirdek ve 16 izlek biriminden oluşuyor. 4.1GHz hızına çıkabilen işlemci Vega 7 grafik birimi barındırıyor ve 15W enerji çekiyor. Ryzen 5 Pro 4650U işlemcisi 6 çekirdek ve 12 izlek birimi taşıyor. Grafik birimi ise Vega 6. Ryzen 3 Pro 4450U işlemcisi ise 4 çekirdek ve 8 izlek birimli. Yanında Vega 5 grafik birimi geliyor. Yeni AMD Ryzen Pro 4000 serisi kısa süre içerisinde ilk dizüstü modellerinde yerini alacak.

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