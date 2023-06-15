AMD, Ryzen PRO 7000 işlemci ailesini duyurdu: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör AMD, Zen4 mimarisi ve 4nm üretim düğümü üzerine kurulu yeni Ryzen PRO 7000 serisi işlemcilerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl vitrine çıkan Ryzen Pro 5000 serisinin halefi niteliğinde olan Ryzen PRO 7000, hem dizüstü hem de masaüstü platformları için DDR5 ve PCIe Gen5 desteğini beraberinde getiriyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım

AMD Ryzen PRO 7000 işlemciler tanıtıldı

Ryzen 5 Pro 7645, Ryzen 7 Pro 7745 ve Ryzen 9 Pro 7945 dahil olmak üzere Ryzen 7000 Pro masaüstü işlemciler, önceki modellerde olduğu gibi aynı 65W TDP'ye sahip. Ancak çekirdek konfigürasyonları, önbellek ve saat hızlarında önemli farklılıklar mevcut. Bununla birlikte Ryzen 5 Pro 7645, 6 çekirdek 12 izlek, 3.8GHz temel, 5.1GHz arttırılmış saat hızı, 38MB L2+L3 önbellek kapasitesi ile vitrine çıkacak.

Tam Boyutta Gör Bir üst model Ryzen 7 Pro 7745 ise, 8 çekirdek 16 izlek, 3.8GHz temel 5.3GHz arttırılmış saat hızı ve 40MB L2+L3 önbellek kapasitesi ile geliyor. Ailenin amiral gemisi Ryzen 9 Pro 7945 ise, 12 çekirdek 24 izlek, 3.7GHz-5.4GHz saat hızı, 76MB L2+L3 önbellek kapasitesine sahip olacak. Ayrıca tüm işlemcilerin, dahili Radeon GPU'dan güç alacağını belirtelim.

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Ayrıca AMD, masaüstü yongalarına ek olarak ultra ince iş dizüstü bilgisayarları için tasarlanmış Ryzen PRO 7040 serisini de tanıttı. Ryzen PRO 7040 ailesi toplam 6 olmak üzere 3 adet "HS" ve 3 "U" serisi yonga setinden oluşuyor. Bu işlemciler ve özellikleri ise şu şekilde:

Ryzen Pro 7000 ''U'' işlemciler

Ryzen 5 Pro 7540U: 6 çekirdek 12 izlek, 3.2GHz-4.9GHz saat hızı, 22MB önbellek, 15-28W TDP

Ryzen 5 Pro 7640U: 6 çekirdek 12 izlek, 3.5GHz-4.9GHz saat hızı, 22MB önbellek, 15-28W TDP

Ryzen 7 Pro 7840U: 8 çekirdek 16 izlek, 3.3GHz-5.1GHz saat hızı, 24MB önbellek, 15-28W TDP

Ryzen Pro 7000 ''HS'' işlemciler

Ryzen 5 Pro 7640HS: 6 çekirdek 12 izlek, 4.3GHz-5.0GHz saat hızı, 22MB önbellek, 35-54W TDP

Ryzen 7 Pro 7840HS: 8 çekirdek 16 izlek, 3.8GHz-5.1GHz saat hızı, 24MB önbellek, 35-54W TDP

Ryzen 9 Pro 7940HS: 8 çekirdek 16 izlek, 4.0GHz-5.2GHz saat hızı, 24MB önbellek, 35-54W TDP

Yapılan açıklamada AMD, Ryzen Pro 7000 işlemciler için herhangi bir çıkış tarihi belirtmedi. Ancak hem mobil hem de masaüstü çözümlerin önümüzdeki haftalarda vitrine çıkması bekleniyor.

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