AMD, Ryzen PRO 7000 işlemci ailesini duyurdu: İşte özellikleri

- AMD Ryzen PRO 7000 işlemciler tanıtıldı
- Ryzen Pro 7000 ''U'' işlemciler
- Ryzen Pro 7000 ''HS'' işlemciler
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AMD Ryzen PRO 7000 işlemciler tanıtıldı
Ryzen 5 Pro 7645, Ryzen 7 Pro 7745 ve Ryzen 9 Pro 7945 dahil olmak üzere Ryzen 7000 Pro masaüstü işlemciler, önceki modellerde olduğu gibi aynı 65W TDP'ye sahip. Ancak çekirdek konfigürasyonları, önbellek ve saat hızlarında önemli farklılıklar mevcut. Bununla birlikte Ryzen 5 Pro 7645, 6 çekirdek 12 izlek, 3.8GHz temel, 5.1GHz arttırılmış saat hızı, 38MB L2+L3 önbellek kapasitesi ile vitrine çıkacak.
Ayrıca AMD, masaüstü yongalarına ek olarak ultra ince iş dizüstü bilgisayarları için tasarlanmış Ryzen PRO 7040 serisini de tanıttı. Ryzen PRO 7040 ailesi toplam 6 olmak üzere 3 adet "HS" ve 3 "U" serisi yonga setinden oluşuyor. Bu işlemciler ve özellikleri ise şu şekilde:
Ryzen Pro 7000 ''U'' işlemciler
- Ryzen 5 Pro 7540U: 6 çekirdek 12 izlek, 3.2GHz-4.9GHz saat hızı, 22MB önbellek, 15-28W TDP
- Ryzen 5 Pro 7640U: 6 çekirdek 12 izlek, 3.5GHz-4.9GHz saat hızı, 22MB önbellek, 15-28W TDP
- Ryzen 7 Pro 7840U: 8 çekirdek 16 izlek, 3.3GHz-5.1GHz saat hızı, 24MB önbellek, 15-28W TDP
Ryzen Pro 7000 ''HS'' işlemciler
- Ryzen 5 Pro 7640HS: 6 çekirdek 12 izlek, 4.3GHz-5.0GHz saat hızı, 22MB önbellek, 35-54W TDP
- Ryzen 7 Pro 7840HS: 8 çekirdek 16 izlek, 3.8GHz-5.1GHz saat hızı, 24MB önbellek, 35-54W TDP
- Ryzen 9 Pro 7940HS: 8 çekirdek 16 izlek, 4.0GHz-5.2GHz saat hızı, 24MB önbellek, 35-54W TDP
Yapılan açıklamada AMD, Ryzen Pro 7000 işlemciler için herhangi bir çıkış tarihi belirtmedi. Ancak hem mobil hem de masaüstü çözümlerin önümüzdeki haftalarda vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi