AMD Ryzen 5 5600X3D ufukta göründü: İşte ilk bilgiler

AMD Ryzen 5 5600X3D ufukta göründü
Paylaşılan raporlara göre AMD'nin yol haritasında, ''100-00001176'' ürün koduna sahip 6 çekirdekli bir Ryzen AM4 işlemci keşfedildi. Daha da önemlisi bu işlemcinin, 3D V-Cache adı altında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda söz konusu yapılandırmanın Ryzen 5 5600X3D modeline işaret ettiğini söyleyebiliriz.
Bildiğiniz üzere Zen 3 mimarisinin amiral gemisi işlemcilerinden Ryzen 7 7800X3D, hem uygun fiyatı hem de performansıyla kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başardı. Günümüzde ise 289 dolarlık bir fiyata gerileyen işlemci, bütçesi kısıtlı oyuncular için AM4 platformunda en güçlü seçeneklerden biri konumunda.
Bu nedenle Ryzen 5 5600X3D, pazara agresif bir fiyatlandırma ile giriş yaptığı takdirde önemli bir başarıya imza atabilir. Ancak bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. Görünüşe göre AMD, AM4 platformuna destek sunmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi