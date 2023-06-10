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    AMD Ryzen 5 5600X3D ufukta göründü: İşte ilk bilgiler

    İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden AMD, Ryzen 5 5600X3D modeli üzerinde çalışmalara başladı. Ryzen 7 5800X3D'nin yakında daha küçük bir kardeşi olabilir. İşte ayrıntılar
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    AMD Ryzen 5 5600X3D ufukta göründü: İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ocak ayında Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D ve Ryzen 7 7800X3D işlemcilerini duyuran AMD, 3D V-Cache ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda Ryzen 7 5800X3D'nin yakında daha küçük bir kardeşi olabilir. Ryzen 5 5600X3D, AMD'nin yol haritasında göründü. 

    AMD Ryzen 5 5600X3D ufukta göründü

    Paylaşılan raporlara göre AMD'nin yol haritasında, ''100-00001176'' ürün koduna sahip 6 çekirdekli bir Ryzen AM4 işlemci keşfedildi. Daha da önemlisi bu işlemcinin, 3D V-Cache adı altında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda söz konusu yapılandırmanın Ryzen 5 5600X3D modeline işaret ettiğini söyleyebiliriz. 

    AMD Ryzen 5 5600X3D ufukta göründü: İşte ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan rapora göre Ryzen 5 5600X3D, 5800X3D'den (3MB) 1MB daha düşük L2 önbellek, 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile vitrine çıkacak. Bununla birlikte 3D V-Cache içeren L3 önbellek ise, 5800X3D (96MB) ile aynı boyutta kalacak. Ayrıca Ryzen 5 5600X3D'nin, 3.3 GHz'de temel ve 4.4 GHz arttırılmış saat hızı sunacağını belirtiliyor. Ufak bir kıyaslama söz konusu hızların 5800X3D'den 100MHz daha düşük olduğunu hatırlatalım.

    Bildiğiniz üzere Zen 3 mimarisinin amiral gemisi işlemcilerinden Ryzen 7 7800X3D, hem uygun fiyatı hem de performansıyla kullanıcılardan olumlu yorumlar almayı başardı. Günümüzde ise 289 dolarlık bir fiyata gerileyen işlemci, bütçesi kısıtlı oyuncular için AM4 platformunda en güçlü seçeneklerden biri konumunda. 

    Bu nedenle Ryzen 5 5600X3D, pazara agresif bir fiyatlandırma ile giriş yaptığı takdirde önemli bir başarıya imza atabilir. Ancak bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim. Görünüşe göre AMD, AM4 platformuna destek sunmaya devam edecek.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 1 gün önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

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    Furkooo85 2 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 2 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    Çok iyi

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