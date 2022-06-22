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    Ryzen Embedded R2000 işlemciler duyuruldu

    Ryzen Embedded R2000 adındaki yeni APU serisi entegre sistemler için 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirilen ve Vega grafik birimleri barındıran işlemciler sunuyor.   
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    Ryzen Embedded R2000
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    AMD’nin entegre sistemlere yönelik olarak 2020 başlarında tanıttığı Ryzen Embedded R1000 serisinin üzerinden iki yıl geçtikten sonra Ryzen Embedded R2000 serisi de piyasaya çıkıyor. Maliyete odaklanan yeni seri bir miktar performans artışı ile geliyor.

    Ryzen Embedded R2000 neler sunuyor?

    Ryzen Embedded R2000 APU serisinde Zen+ çekirdeklerini görüyoruz. Grafik tarafında ise Vega mimarisi yer alıyor. Robotik sistemler, kör terminaller, Nesnelerin İnterneti sistemleri için biçilmiş kaftan olan Ryzen Embedded serisini pasif soğutmalı mini PC modellerinde ve geliştirici kartlarında da görme fırsatımız olmuştu.

    Seride Ryzen Embedded R2544 modeli 4 çekirdek ve 8 izlek birimi ile geliyor. 3.35GHz hızlara ulaşan yongada Vega 8 birimi yer alıyor. 2MB Seviye 2 ön bellek ve 4MB Seviye 3 ön bellek belirlenmiş. Pik seviyede 54W TDP değeri görülüyor. Ryzen Embedded R2514 ise biraz daha düşük frekanslara ve 35W tepe TDP değerine sahip. Bu iki işlemci Ekim ayında piyasada olacak.

    Ryzen Embedded R2314 yongası 4 çekirdekli ve Vega 6 birimi yer alıyor. Ön bellek seviyeleri yine aynı. Ryzen Embedded R2312 ise 2 çekirdek ve 4 izlek birimli. Vega 3 grafik birimi yanında 1MB Seviye 2 ve 2MB Seviye 3  ön bellek ile geliyor. Pik TDP değeri 25W. Bu yongalar önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek.

    Yongalar DP 1.4, HDMI 2.0b veya eDP 1.3 üzerinden 4K çözünürlük verebiliyor. 16 hatta kadar PCIe Gen 3, 2x SATA 3.0, 6 adede kadar USB portu, AMD güvenlik çözümleri ve Windows 11 desteği gibi özellikler mevcut.

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