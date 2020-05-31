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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi 540$ indirim aldı

    İş istasyonu segmentinde rakipsiz olarak gösterilen 64 çekirdekli ve 128 izlek birimli AMD Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi 540$ civarında bir indirim aldı.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    AMD Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi 540$ indirim aldı
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    Son haftalarda AMD ve Intel arasında kıyasıya bir rekabet başlamış durumda. Daha önce Ryzen 9 3900X işlemcisini 80$ indirime sokan AMD şimdi de Ryzen Threadripper 3990X işlemcisine indirim yaptı.

    AMD Ryzen Threadripper 3990X fiyatı ne kadar oldu?

    Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi üst seviye bilgisayar pazarında AMD’nin en güçlü silahı durumunda. 64 çekirdek ve 128 izlek birimli işlemci 288MB toplam ön bellek, 128 PCIe Gen 4 hattı ve 280W TDP değeri gibi özelliklere sahipti. Çıkış fiyatı ise 3990$ seviyesindeydi.

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    İş istasyonu segmentinde en güçlü işlemci olarak gösterilen Ryzen Threadripper 3990X haliyle biraz daha Premium fiyatlandırmaya gitmişti. Standart Ryzen işlemciler çekirdek başı 35$ gibi bir fiyatlandırma yaparken Threadripper serisi ise 62$ seviyesine yaklaşıyordu.

    Bazı perakende marketlerinde ortaya çıkan güncellemeye göre AMD en önemli silahında 540$ civarında bir indirim yaptı ve işlemci 3450$ civarına geriledi. Böylece çekirdek başına 54$ gibi bir fiyat ortaya çıktı.

    AMD yeni hamlesi ile Ryzen Threadripper 3990X işlemcisini biraz daha alınabilir seviyelere çekti. Özellikle Intel’in yeni Xeon işlemcilerle segmentte payını arttırma çalışmalarına karşı bir ön alma çabası olacak.



    https://wccftech.com/amds-ryzen-threadripper-3990x-gets-price-cut-of-540-the-cheapest-it-has-ever-been/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    snakefatih (Uncle TREVOR) 53 dk.
    Bu güçte bir işlemciyle iş yapan kullanıcılar için iyi haber
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 1 sa.
    Bireysel kullanıcılar için değil ama yine de şunu söylemeden geçemeyecem:

    - 36.000₺'ya epik masaüstü bilgisayar toplarım
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    xense 1 sa.
    okuz alınır o paraya hemde 2 tane..
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    Çirkinlik Ne Kadar Kolay 1 sa. xense
    Aslında çok pahalı değil ama işte ülkenin durumu ortada, yanlış ülkede doğmasaydık alabilirdik.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 sa.
    Almak isteyenler için iyi fırsat olabilir. Vergisi ve kargo ile beraber 4130$ civarı oluyor, yaklaşık 28.000 TL civarı. Türkiye'deki fiyatı 36000 TL civarı.
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    Usbehci (Geralt of Rivia Butcher of Blaviken) 1 sa. sniper23
    Böyle bir işlemciyi garantisiz almak pek mantıklı değil. Alacak kişi zaten bu paraları verebilen birisiyse mutlaka ülkemizden almalı. Elektrik şebekesinin bu kadar dalgalı olduğu bir bölgede böyle pahalı işlemciyi garantisiz kullanmak pek akıl karı değil. Ek cihazlarla elektrik dalgası korunabilir ki muhtemelen zaten yapıyorlardır ama yine de bu fiyatı garantisiz ürüne vermek pek akıllıca değil.
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