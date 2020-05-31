AMD Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi 540$ indirim aldı

Tam Boyutta Gör

Son haftalarda AMD ve Intel arasında kıyasıya bir rekabet başlamış durumda. Daha önce Ryzen 9 3900X işlemcisini 80$ indirime sokan AMD şimdi de Ryzen Threadripper 3990X işlemcisine indirim yaptı.

AMD Ryzen Threadripper 3990X fiyatı ne kadar oldu?

Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi üst seviye bilgisayar pazarında AMD’nin en güçlü silahı durumunda. 64 çekirdek ve 128 izlek birimli işlemci 288MB toplam ön bellek, 128 PCIe Gen 4 hattı ve 280W TDP değeri gibi özelliklere sahipti. Çıkış fiyatı ise 3990$ seviyesindeydi.

İlginizi Çekebilir

Ryzen Threadripper 3990X tek başına Crysis çalıştırdı

Ayrıca Bkz. "SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun"

İş istasyonu segmentinde en güçlü işlemci olarak gösterilen Ryzen Threadripper 3990X haliyle biraz daha Premium fiyatlandırmaya gitmişti. Standart Ryzen işlemciler çekirdek başı 35$ gibi bir fiyatlandırma yaparken Threadripper serisi ise 62$ seviyesine yaklaşıyordu.

Bazı perakende marketlerinde ortaya çıkan güncellemeye göre AMD en önemli silahında 540$ civarında bir indirim yaptı ve işlemci 3450$ civarına geriledi. Böylece çekirdek başına 54$ gibi bir fiyat ortaya çıktı.

AMD yeni hamlesi ile Ryzen Threadripper 3990X işlemcisini biraz daha alınabilir seviyelere çekti. Özellikle Intel’in yeni Xeon işlemcilerle segmentte payını arttırma çalışmalarına karşı bir ön alma çabası olacak.

https://wccftech.com/amds-ryzen-threadripper-3990x-gets-price-cut-of-540-the-cheapest-it-has-ever-been/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.