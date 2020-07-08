AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı

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AMD’nin performansı optimize edilmiş Ryzen 3000XT işlemcilerin piyasaya çıkışı şerefine hazırladığı Ryzen işlemcilcere yönelik Equipped to Win adlı oyun kampanyası bugün itibariyle başladı.

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Equipped to Win neler sunuyor?

Bugün başlayan Equipped to Win kampanyası 3 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. 7 Kasım 2020 tarihine kadar da Assassin's Creed Valhalla hediye kodların sistemden talep edilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde kodlarınız yanıyor.

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Sadece işlemci olarak AMD Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 9 3900, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900XT ve Ryzen 9 3950X seçeneklerini görüyoruz. Dizüstü tarafında ise AMD Ryzen 7 4800HS, Ryzen 7 4800H, Ryzen 9 4900HS ve Ryzen 9 4900H işlemcilere sahipseniz oyun hediyeniz sizi bekliyor. Acer, Asus, Dell, HP, MSI ve Lenovo markaları kampanyaya dahil.

Ülkemizde görülebildiği kadarıyla Vatan Bilgisayar, Akortek Bilişim ve Oksid Bilişim Teknolojileri kampanyaya katılmış durumda. Bu perakendecilerden aldığınız ürünlerde hediye kod talep edebilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla oyunu Aralık ayında piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/269551/amd-offers-assassins-creed-valhalla-to-new-ryzen-buyers

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