Kim Nerede? 44 iPhone tamir ve pil değişim ücretine zam geldi 30 PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler 18 Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı

    AMD Ryzen 2000 serisi işlemcilerden başlayarak Ryzen 3000, Ryzen 4000 APU ve Ryzen 3000XT işlemcilere kadar giden kampanyada Assassin's Creed Valhalla hediye.
    23 sa.
    1,8b
    4
    13
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin performansı optimize edilmiş Ryzen 3000XT işlemcilerin piyasaya çıkışı şerefine hazırladığı Ryzen işlemcilcere yönelik Equipped to Win adlı oyun kampanyası bugün itibariyle başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar S&P 500 listesinde en çok kazanan CEO; Lisa Su oldu

    Equipped to Win neler sunuyor?

    Bugün başlayan Equipped to Win kampanyası 3 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. 7 Kasım 2020 tarihine kadar da Assassin's Creed Valhalla hediye kodların sistemden talep edilmiş olması gerekiyor. Aksi takdirde kodlarınız yanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Peak’s Edge strateji ve bulmacayı bir araya getiriyor"

    Sadece işlemci olarak AMD Ryzen 7 2700X, Ryzen 7 3800X, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 9 3900, Ryzen 9 3900X, Ryzen 9 3900XT ve Ryzen 9 3950X seçeneklerini görüyoruz. Dizüstü tarafında ise AMD Ryzen 7 4800HS, Ryzen 7 4800H, Ryzen 9 4900HS ve Ryzen 9 4900H işlemcilere sahipseniz oyun hediyeniz sizi bekliyor. Acer, Asus, Dell, HP, MSI ve Lenovo markaları kampanyaya dahil.

    Ülkemizde görülebildiği kadarıyla Vatan Bilgisayar, Akortek Bilişim ve Oksid Bilişim Teknolojileri kampanyaya katılmış durumda. Bu perakendecilerden aldığınız ürünlerde hediye kod talep edebilirsiniz. Assassin's Creed Valhalla oyunu Aralık ayında piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/269551/amd-offers-assassins-creed-valhalla-to-new-ryzen-buyers Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    MuharremAylar (Canım ) 12 sa.
    Ac Odyssey 2...Pardon valhalla, bir seneye Epic'te 80/60 ile 20-30 liraya alınır yine.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 15 sa.
    Amd xt elinde patlayacak kimse 1 fps için fazladan 20-30 euro vermez. Ama sanırım nvidia’dan intelden esinlendi ama kardeş zaten tüketici bunlardan kaçtığı için size geldi :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kımyasal (ümit k) 15 sa.
    Balon oyun,sızıntıdan sonra durumu çözdüler.Bari işlemci ile yapıştıralım elimizde kalmasın :))
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    acura07 (Okan Yüksel) 18 sa.
    kampanyaya katılanlar arasında en ucuz incehesap var. oda 2600 kusur lira....oyunu ıslemcıye katmıslar oyle satıyorlar. cidden çakal olmus firmalar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CCaaNN (CCaaNN ) 18 sa. acura07
    Yurt disinda da benzer durum gecerli hocam, gecen hafta 270 EUR olan islemci simdi her yerde 300 EUR fiyatla satiliyo. Genel bir politika olabilir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Arisaka 19 sa.
    3700X fiyatı;Vatan: 2854 TLOksid: 2988 TLAkortek: ? fiyat yok.3700X piyasada ki diğer firmalarda ne kadar? ortalama 2350-2400 TL.Başlığı düzeltin bence. Ortada bir kampanya yok daha çok milleti keriz yerine koyuyorlar. Oyununuz sizde kalsın.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dere.beyi (sert dert) 19 sa.
    O sızıntı videosuna gelen yorumlardan sonra başka türlü satamazlardı zaten :D:D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    denile 20 sa. (düzenlendi)
    Intel Celeron var :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Akbaba89 ( ***) 20 sa.
    İnsan gold verir o kadar işlemci almışın oyunun yarısını veriyorlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    2019daDHyekatilmak 22 sa.
    (abd amazon) $ 249 00 fiyatıyla gamerların yeni gözdesi ryzen 5 3600xt listeye girememiş aga be
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yoizhik (Fatih U.) 22 sa.
    https://www.amdrewards.com/termshttps://www.amd.com/tr/gaming/equipped-to-win
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    XpressMusic34 +113 Redeemertr +89 Covid-19 +69 amadeus99 +65 mokoko_TR +65 alito +63 ilkerinanç +62 Xtrud +58 -AhmtOzdmR- +56 captain_turkiye +54
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Ceqa ilk kez +409 2 VirgilSollozzo ilk kez +340 3 oziboaydino ilk kez +295
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    4 Kişi Okuyor (1 Üye, 3 Misafir) 2 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1794 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd, Equipped to Win ve Donanım
    Facebook Sayfası253b
    Twitter Profili90,4b
    YouTube Kanalı294b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Facebook 2019’da enerjisinin %86’sını yenilenebilir kaynaklardan elde etti 2 sa. Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor 2 sa. Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor 3 sa. Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız, final yaptı 3 sa. Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı 4 sa. 820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek 4 sa. iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye 5 sa. Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek 5 sa. Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross 6 sa. Cherry markası klavyeler için hijyenik kaplama geliştirdi 6 sa. Dyson Pure Humidify+Cool video inceleme 7 sa. Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti 18 sa. Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor 19 sa. Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor 20 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz) 21 sa. PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler 21 sa. Palo Alto Networks ve ADEO’dan önemli iş birliği 22 sa. Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born 22 sa. The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 22 sa. Broadcom kablosuz Nesnelerin İnterneti bölümünü sattı 23 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı Sonraki 8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi 1 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi tanıtıldı 1 gün Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor 1 gün Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi” 1 gün Türkiye patent hazırlamada 9. sıraya yükseldi 1 gün Lenovo; yeni taşınabilir monitörünü tanıttı 1 gün MSI patronu yedinci kattan düşerek hayatını kaybetti 1 gün Yeni Hyundai Elantra N Line'ın tasarımı ortaya çıktı 1 gün Crew Dragon kapsülü ile UUİ’ye ulaşan astronot, uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı 1 gün POCO F2 Pro elimizde | Performans canavarı telefon 1 gün Apple ARM işlemcilerin detayları sızdırıldı 1 gün Video içi YouTube reklamları için 10 dakika sınırı aşağı çekildi 1 gün WhatsApp Web'e koyu mod özelliği geldi 1 gün Samsung’un bor nitrit keşfi yarı iletken sektöründe devrim yapabilir 1 gün iOS 14 Beta 2 yayınlandı 1 gün Galaxy Note 20 tanıtım tarihi belli oldu 1 gün Elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı: 500 km'ye kadar menzil 1 gün DSÖ, bubonik veba hakkında açıklama yaptı 1 gün 9 yıllık mazinin sonu: Google+ yerini Google Currents'a bıraktı 1 gün Bursa'nın ilk yetkili Mi Store mağazasında indirim fırsatı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi