AMD’den taşınabilir konsollara Ryzen Z1 APU serisi

AMD Ryzen Z1 serisi geliyor
AMD tarafından duyurusu yapılan Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme APU modelleri taşınabilir oyunculuk için tasarlandı. Yüksek performansı ön plana çıkaran işlemciler enerji verimliliğini de en iyi şekilde sunmaya çalışıyor.
İlk kez Asus ROG Ally konsolunda karşımıza çıkan Ryzen Z1 serisi Zen 4 mimarisini temel alıyor. Ryzen Zen 1 yongası 6 çekirdek ve 12 izlek birimi barındırıyor. 4 adet Navi grafik kümesi olan yongada 22MB toplam ön bellek yer alırken performans ise 2.8 TFLOPS seviyesine ulaşıyor.
Ryzen Z1 Extreme yongasında ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimi yer alıyor. 12 adet Navi grafik kümesi yanında 24MB ön bellek ve 8.6 TFLOPS performans değeri bulunuyor. Bu yonganın Radeon 780M grafikli Ryzen 7840U olduğu daha önce dile getirilmişti.
Yonga serisinde USB4, LPDDR5, LPDDR5X gibi teknolojilere destek sunulurken AMD Radeon Super Resolution, Radeon Chill, Radeon Image Sharpening, AMD Link gibi yazılımlar da unutulmamış. Önümüzdeki aylarda Ryzen Z1 serisi daha fazla cihazda kendisine yer bulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)