AMD’den taşınabilir konsollara Ryzen Z1 APU serisi

Tam Boyutta Gör Henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamış olsa da taşınabilir oyun konsolları sınıfı kalabalıklaşmaya başladı. Ağırlıklı olarak Çinli oyuncuların yer aldığı sınıfta AMD’nin Ryzen APU ailesinin sıkça kullanıldığını görüyoruz. Biraz daha taşınabilir sistemlere yönelik olduğu ve enerji tüketimi buna göre ayarlandığı için tam da konsollara yönelik değil. AMD buna bir çözüm buldu.

AMD Ryzen Z1 serisi geliyor

AMD tarafından duyurusu yapılan Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme APU modelleri taşınabilir oyunculuk için tasarlandı. Yüksek performansı ön plana çıkaran işlemciler enerji verimliliğini de en iyi şekilde sunmaya çalışıyor.

Asus ROG Ally teknik özellikleri tüm detaylarıyla açığa çıktı 6 gün önce eklendi

İlk kez Asus ROG Ally konsolunda karşımıza çıkan Ryzen Z1 serisi Zen 4 mimarisini temel alıyor. Ryzen Zen 1 yongası 6 çekirdek ve 12 izlek birimi barındırıyor. 4 adet Navi grafik kümesi olan yongada 22MB toplam ön bellek yer alırken performans ise 2.8 TFLOPS seviyesine ulaşıyor.

Ryzen Z1 Extreme yongasında ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimi yer alıyor. 12 adet Navi grafik kümesi yanında 24MB ön bellek ve 8.6 TFLOPS performans değeri bulunuyor. Bu yonganın Radeon 780M grafikli Ryzen 7840U olduğu daha önce dile getirilmişti.

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Yonga serisinde USB4, LPDDR5, LPDDR5X gibi teknolojilere destek sunulurken AMD Radeon Super Resolution, Radeon Chill, Radeon Image Sharpening, AMD Link gibi yazılımlar da unutulmamış. Önümüzdeki aylarda Ryzen Z1 serisi daha fazla cihazda kendisine yer bulacak.

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AMD Ryzen Z1 serisi duyuruldu