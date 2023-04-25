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    AMD’den taşınabilir konsollara Ryzen Z1 APU serisi

    Taşınabilir oyun konsollarına yönelik olarak hazırlanan AMD Ryzen Z1 serisi performansı üst seviyeye çıkarırken enerji verimliliğini de ön plana çıkarıyor. Pek çok konsol yakında piyasaya sürülecek.
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    AMD Ryzen Z1 serisi Tam Boyutta Gör
    Henüz tam anlamıyla yaygınlaşmamış olsa da taşınabilir oyun konsolları sınıfı kalabalıklaşmaya başladı. Ağırlıklı olarak Çinli oyuncuların yer aldığı sınıfta AMD’nin Ryzen APU ailesinin sıkça kullanıldığını görüyoruz. Biraz daha taşınabilir sistemlere yönelik olduğu ve enerji tüketimi buna göre ayarlandığı için tam da konsollara yönelik değil. AMD buna bir çözüm buldu.

    AMD Ryzen Z1 serisi geliyor

    AMD tarafından duyurusu yapılan Ryzen Z1 ve Ryzen Z1 Extreme APU modelleri taşınabilir oyunculuk için tasarlandı. Yüksek performansı ön plana çıkaran işlemciler enerji verimliliğini de en iyi şekilde sunmaya çalışıyor.

    İlk kez Asus ROG Ally konsolunda karşımıza çıkan Ryzen Z1 serisi Zen 4 mimarisini temel alıyor. Ryzen Zen 1 yongası 6 çekirdek ve 12 izlek birimi barındırıyor. 4 adet Navi grafik kümesi olan yongada 22MB toplam ön bellek yer alırken performans ise 2.8 TFLOPS seviyesine ulaşıyor.

    Ryzen Z1 Extreme yongasında ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimi yer alıyor. 12 adet Navi grafik kümesi yanında 24MB ön bellek ve 8.6 TFLOPS performans değeri bulunuyor. Bu yonganın Radeon 780M grafikli Ryzen 7840U olduğu daha önce dile getirilmişti.

    AMD Ryzen Z1 serisi duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Yonga serisinde USB4, LPDDR5, LPDDR5X gibi teknolojilere destek sunulurken AMD Radeon Super Resolution, Radeon Chill, Radeon Image Sharpening, AMD Link gibi yazılımlar da unutulmamış. Önümüzdeki aylarda Ryzen Z1 serisi daha fazla cihazda kendisine yer bulacak.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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