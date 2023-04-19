Asus ROG Ally teknik özellikleri tüm detaylarıyla açığa çıktı

Tam Boyutta Gör Valve Steam Deck'in başarılı çıkışının ardından önde gelen firmalar gözlerini taşınabilir el konsollarına çevirdi. Bunlardan birisi olan Asus, bir süre önce ROG Ally modelini duyurarak ciddi bir etki yaratmıştı. Steam Deck'in doğrudan rakibi olarak konumlanan Asus ROG Ally, rakibinden iki kat daha performanslı olmayı hedefliyor.

Asus ROG Ally özellikleri detaylandı

Resmi olmayan bilgilere göre Asus ROG Ally, yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak ancak bu tarih erkene çekilebilir. Öte yandan cihaz hakkında en merak edilen detaylardan birisi olan donanım tarafı da şekillenmeye başladı. VideoCards'ın yeni bir raporu Asus ROG Ally’ın piyasaya sürülmemiş bir Ryzen 7 7840U, Radeon 780M iGPU ve 16 GB RAM'e sahip olacağını ortaya koyuyor.

Tam Boyutta Gör Konsolun özel bir APU'ya sahip olacağını zaten biliyorduk ancak içerisinde yonga belirsiz durumdaydı. Ryzen 7 7840U hakkındaki önceki sızıntılar Zen 4 mimarisine dayalı 8 çekirdek ve 16 iş parçacığına ek olarak RDNA 3 Radeon 780M entegre grafik birimine işaret ediyor. Radeon 780M ile desteklenen işlemci, 3DMark Time Spy'da GTX 1650’ye yakın puanlar almıştı. Ancak dediğimiz gibi ROG Ally’ın içindeki sistem özel olacak.

Asus, duyurdu: ROG Ally, dünya genelinde satılacak 3 gün önce eklendi

Zaten bir başka sızıntı bu özel tasarımı doğruluyor. Ortaya çıkan bir basın görselinde bu Phoenix APU'nun kod adının Z1 olduğu görülüyor. Bununla birlikte ROG Ally’ın sahip olduğu 7 inçlik ekran 500 nit parlaklık sunacak. 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekranın tepkime süresi ise 7ms. Buna ek olarak 16 GB LPDDR5 çift kanal bellek ve 512 GB M.2 SSD diğer öne çıkan özelliklerden.

Yaklaşan Asus ROG Ally, rakibi Valve Steam Deck'ten daha dar, daha ince ve daha hafif olacak. Cihazın 608 gram ağırlığında ve 280mm x 113mm x 39mm ölçülerinde olacağı biliniyor. Dolayısıyla şimdilik bilmediğimiz iki şey var fiyat ve çıkış tarihi. Fiyat tarafındaki söylentiler Asus ROG Ally’ın 650 dolar civarında olacağını belirtiyor.

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Asus ROG Ally teknik özellikleri tüm detaylarıyla açığa çıktı