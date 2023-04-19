Asus ROG Ally teknik özellikleri tüm detaylarıyla açığa çıktı

Asus ROG Ally özellikleri detaylandı
Resmi olmayan bilgilere göre Asus ROG Ally, yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak ancak bu tarih erkene çekilebilir. Öte yandan cihaz hakkında en merak edilen detaylardan birisi olan donanım tarafı da şekillenmeye başladı. VideoCards'ın yeni bir raporu Asus ROG Ally’ın piyasaya sürülmemiş bir Ryzen 7 7840U, Radeon 780M iGPU ve 16 GB RAM'e sahip olacağını ortaya koyuyor.
Zaten bir başka sızıntı bu özel tasarımı doğruluyor. Ortaya çıkan bir basın görselinde bu Phoenix APU'nun kod adının Z1 olduğu görülüyor. Bununla birlikte ROG Ally’ın sahip olduğu 7 inçlik ekran 500 nit parlaklık sunacak. 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekranın tepkime süresi ise 7ms. Buna ek olarak 16 GB LPDDR5 çift kanal bellek ve 512 GB M.2 SSD diğer öne çıkan özelliklerden.
Yaklaşan Asus ROG Ally, rakibi Valve Steam Deck'ten daha dar, daha ince ve daha hafif olacak. Cihazın 608 gram ağırlığında ve 280mm x 113mm x 39mm ölçülerinde olacağı biliniyor. Dolayısıyla şimdilik bilmediğimiz iki şey var fiyat ve çıkış tarihi. Fiyat tarafındaki söylentiler Asus ROG Ally’ın 650 dolar civarında olacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)