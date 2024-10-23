AMD Ryzen Z2 Extreme geliyor: İşte beklenen özellikler

AMD Ryzen Z2 Extreme geliyor
Sızdırılan bilgilere göre, Z2 Extreme, 3 Zen 5 ve 5 Zen 5C çekirdeği olmak üzere 8 çekirdek ve 18 iş parçacıklı bir yapı sunuyor. En önemli gelişmelerden biri ise, APU'ya yeni RDNA 3.5 grafik mimarisine dayalı toplam 16 Hesaplama Birimi eşlik edecek. Bunun, Strix Point APU'lara kıyasla amiral gemisi yapılandırması söylemek mümkün.
Bu nedenle Z2 Extreme, GPU bölümünde şu anda piyasadaki en hızlı Strix Points APU Ryzen AI 9 HX 370'da bulunan AMD Radeon 890M yapılandırmasıyla aynı olacak. Buna ek olarak işlemcinin 28W TDP değerine sahip olacağı belirtiliyor ve hem daha akıcı bir oyun deneyimi hem de enerji tasarrufu hedefleniyor olacak. Kısaca önümüzdeki dönemde, daha uzun oyun süreleri ve güçlü performans sunan cihazlar görebileceğiz.
Ayrıca AMD, Ryzen Z2 Extreme'e ek olarak standart Z2 ve Z2G ile ana akım ve giriş seviyesi rekabete de dahil olacak. Keza Z2 serisinin taşınabilir oyun segmentinde Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" ve Core Ultra 200U "Arrow Lake" CPU'lara yanıt vermesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yılki rekabetin daha da artacağını söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)