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    AMD Ryzen Z2 Extreme geliyor: İşte beklenen özellikler

    AMD, taşınabilir oyun konsolları için geliştirdiği Ryzen Z2 serisi yonga setini duyurmaya hazırlanıyor. Peki selefine kıyasla neler sunacak? İşte tüm detaylar...
    AMD Ryzen Z2 Extreme geliyor: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    AMD, Steam Deck başta olmak üzere Windows tabanlı taşınabilir el konsolları sayesinde pazarda büyük bir ivme kazandı. Dolayısıyla tüm gözler, Ryzen Z1 serisinin halefi olacak Ryzen Z2 ve Z2 Extreme APU'lara çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Ryzen Z2 Extreme için ilk bilgiler paylaşıldı. 

    AMD Ryzen Z2 Extreme geliyor

    Sızdırılan bilgilere göre, Z2 Extreme, 3 Zen 5 ve 5 Zen 5C çekirdeği olmak üzere 8 çekirdek ve 18 iş parçacıklı bir yapı sunuyor. En önemli gelişmelerden biri ise, APU'ya yeni RDNA 3.5 grafik mimarisine dayalı toplam 16 Hesaplama Birimi eşlik edecek. Bunun, Strix Point APU'lara kıyasla amiral gemisi yapılandırması söylemek mümkün.

    Bu nedenle Z2 Extreme, GPU bölümünde şu anda piyasadaki en hızlı Strix Points APU Ryzen AI 9 HX 370'da bulunan AMD Radeon 890M yapılandırmasıyla aynı olacak. Buna ek olarak işlemcinin 28W TDP değerine sahip olacağı belirtiliyor ve hem daha akıcı bir oyun deneyimi hem de enerji tasarrufu hedefleniyor olacak. Kısaca önümüzdeki dönemde, daha uzun oyun süreleri ve güçlü performans sunan cihazlar görebileceğiz.

    Ayrıca AMD, Ryzen Z2 Extreme'e ek olarak standart Z2 ve Z2G ile ana akım ve giriş seviyesi rekabete de dahil olacak. Keza Z2 serisinin taşınabilir oyun segmentinde Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" ve Core Ultra 200U "Arrow Lake" CPU'lara yanıt vermesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yılki rekabetin daha da artacağını söyleyelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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