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Tam Boyutta Gör AMD, Steam Deck başta olmak üzere Windows tabanlı taşınabilir el konsolları sayesinde pazarda büyük bir ivme kazandı. Dolayısıyla tüm gözler, Ryzen Z1 serisinin halefi olacak Ryzen Z2 ve Z2 Extreme APU'lara çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Ryzen Z2 Extreme için ilk bilgiler paylaşıldı.

AMD Ryzen Z2 Extreme geliyor

Sızdırılan bilgilere göre, Z2 Extreme, 3 Zen 5 ve 5 Zen 5C çekirdeği olmak üzere 8 çekirdek ve 18 iş parçacıklı bir yapı sunuyor. En önemli gelişmelerden biri ise, APU'ya yeni RDNA 3.5 grafik mimarisine dayalı toplam 16 Hesaplama Birimi eşlik edecek. Bunun, Strix Point APU'lara kıyasla amiral gemisi yapılandırması söylemek mümkün.

Bu nedenle Z2 Extreme, GPU bölümünde şu anda piyasadaki en hızlı Strix Points APU Ryzen AI 9 HX 370'da bulunan AMD Radeon 890M yapılandırmasıyla aynı olacak. Buna ek olarak işlemcinin 28W TDP değerine sahip olacağı belirtiliyor ve hem daha akıcı bir oyun deneyimi hem de enerji tasarrufu hedefleniyor olacak. Kısaca önümüzdeki dönemde, daha uzun oyun süreleri ve güçlü performans sunan cihazlar görebileceğiz.

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Ayrıca AMD, Ryzen Z2 Extreme'e ek olarak standart Z2 ve Z2G ile ana akım ve giriş seviyesi rekabete de dahil olacak. Keza Z2 serisinin taşınabilir oyun segmentinde Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" ve Core Ultra 200U "Arrow Lake" CPU'lara yanıt vermesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yılki rekabetin daha da artacağını söyleyelim.

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AMD Ryzen Z2 Extreme geliyor: İşte beklenen özellikler