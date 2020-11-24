AMD Smart Access Memory teknolojisi Nvidia ve Intel’e de sunulacak

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AMD’nin RX 6000 serisi ekran kartları ile birlikte tanıttığı ve oldukça beğenilen Smart Access Memory teknolojisi rakiplerini harekete geçirmişti. Bununla birlikte AMD rakiplerini devre dışı bırakmak istemiyor.

AMD Smart Access Memory nedir?

AMD Smart Access Memory teknolojisi işlemcinin grafik birimindeki belleğe erişebilmesini sağlıyor. Böylece grafik belleğindeki parçalanmaların önüne geçiliyor ve performans kazanımı elde ediliyor.

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AMD SAM teknolojisi hali hazırda 500 serisi anakart üzerinde Ryzen 5000 işlemcisi ve RX 6000 ailesinden bir kart kullanıldığında mümkün oluyor. AMD henüz teknik ile ilgili net detaylar ve geriye dönük uyumluluk bilgisi vermiş değil.

Bununla birlikte SAM teknolojisinin Intel ve Nvidia ile paylaşılacağı duyuruldu. Aslında her ne kadar rakip olsalar da bu üç firma yoğun bir ilişki içerisinde. Örneğin Nvidia hızlandırıcılarında AMD işlemcilere yer veriliyor. Ayrıca sayısız bilgisayar sistemine Radeon-Intel veya Ryzen-Nvidia ikilisini görmek mümkün.

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Bu gerçekten yola çıkan AMD de rakipleri ile en iyi uyumu sağlayabilmek adına SAM teknolojisini paylaşma kararı almış. RX 6000 ekran kartı serisinde Intel işlemcilerin uyumu için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca Ryzen ekibi de 5000 serisi işlemcilerinde GeForce ekran kartı uyumu için Nvidia ile dirsek temasında.

Kısa süre önce Nvidia’nın da benzer bir teknoloji üzerinde çalıştığı açıklanmıştı ancak görünen o ki AMD işlemci ve grafik birimi bölümlerini barındırdığı için komple bir çözüm ortaya çıkarmış. Bu bakımdan bilgisayar dünyasında SAM çözümü daha genel geçer olacak gibi.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-smart-access-memory-technology-coming-to-nvidia-and-intel.html

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