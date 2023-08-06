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    AMD, yeni nesil Instinct MI400 serisi yapay zeka çözümlerini onayladı

    AMD, yeni nesil Instinct MI400 serisi yapay zeka hızlandırıcılarının halihazırda geliştirilmekte olduğunu resmen doğruladı. Yeni seri ile AMD, yapay zeka endüstrisinde daha güçlü olacak.
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    AMD, yeni nesil Instinct MI400 serisini onayladı Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni nesil Instinct MI400 yapay zeka hızlandırıcılarına ilişkin planlarını açıklarken, yapay zeka sektöründe agresif bir yaklaşım benimsemeyi hedefliyor. Firma, en azından rakibi Nvidia kadar bu hızlı gelişimden yararlanamadı ancak gelecekte bu alanda elini çok daha güçlendirmeyi istiyor.

    AMD Instinct MI400 serisi yolda

    AMD, "MI400" Instinct serisini geliştirme niyetini resmen doğruladı. Lenovo'nun Başkan Yardımcısı, AMD'nin gündeminde yeni nesil hızlandırıcıların varlığını zaten doğruladığı için bu onay esasında büyük bir sürpriz olmadı. Şirketin yakın zamandaki 2. çeyrek kazanç çağrısı sırasında CEO Lisa Su, herhangi bir ayrıntı açıklamadan gelecekteki Instinct MI400 AI hızlandırıcılarının sinyalini verdi. Lisa Su, görüşme sırasında şu ifadeleri kullandı: “Bu iş yüklerine ve yaptığımız yatırımlara baktığınızda, sadece bugün değil, yeni nesil MI400 serimiz ve benzerleri ile ileriye dönük olarak, kesinlikle çok rekabetçi ve yetenekli bir donanım yol haritasına sahip olduğumuza inanıyoruz. Açıkçası AMD hakkındaki tartışmalar her zaman yazılım yol haritasıyla ilgili olmuştur ve burada yazılım tarafında biraz değişiklik görüyoruz.”

    CEO'nun açıklamasında, Instinct serisinin donanım açısından oldukça güçlü bir donanıma sahip olduğu ve üst düzey özellikler sunduğu belirtiliyor. Bununla birlikte, AMD'nin üretken yapay zeka uygulamaları için kapsamlı destek içeren yazılım geliştirme konusunda eksik olduğu da anlaşılıyor. Bu alanda rakip yeşilli takım “Nvidia ACE” ve “DLSDR” gibi özelliklerle şimdilik ön planda yer alıyor. AMD, yazılım tarafında işleri geliştirmeyi planlıyor, bu nedenle AMD tarafından Instinct platformunu yükseltecek büyük değişiklikler yapıldığını görebiliriz.

    Daha önce tartışıldığı gibi, yeni nesil MI400 Instinct serisinin yanı sıra AMD, ABD ticaret politikalarına uymak amacıyla Çin pazarları için Nvidia gibi "kırpılmış" MI300 varyantlarının geliştirilmesine yönelik planlarını da açıkladı. AMD, yakın zamanda Çin pazarına nispeten daha güçsüz yapay zeka çözümleri sunmaya başlayacak.

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