AMD’nin RDNA 4 serisinde üst düzey ekran kartı olmayabilir

RDNA 4 mimarisinde üst düzey GPU olmayabilir
Daha önceki iddialarında haklı çıkmış olsa da @Kepler_L2’nin bu iddiasına şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Kaynağın aktarmış olduğu bilgilere göre AMD'nin RDNA 4 grafik mimarisini kullanacak olan Navi 4X GPU serisinin üst düzey segmentinde herhangi bir yonga bulunmayacak. Serinin, Navi 10 SKU'suna sahip olan ancak Navi 21 ve Navi 31 yongaları gibi meraklı veya ultra meraklı segmentine yönelik gerçek bir üst düzey SKU içermeyen 1. nesil RDNA GPU'larına benzer olacağı söyleniyor.
Ancak esasında göz önünde bulundurulması gereken bir başka ilginç olasılık daha bulunuyor. Bilindiği üzere AMD, chiplet tasarımına oldukça güveniyor. Dolayısıyla AMD'nin MCM (Multi-Chip Module) teknolojilerine olan bağımlılığı göz önüne alındığında, büyük bir monolitik kalıp yapmak yerine, firmanın iki orta seviye kalıbı bir araya getirerek üretim maliyetlerinden tasarruf etmesi ve ayrıca daha iyi verim yakalaması muhtemel. Bu sadece bir söylenti olsa da AMD zaten MCD'leri (Memory Complex Die) için bir MCM çözümü uyguluyor, dolayısıyla bunu GCD'lere (Graphics Complex Die) taşımak bir sonraki mantıklı adım olacaktır. Ancak bu şimdilik bir söylentiden ibaret.
Bahsettiğimiz MCD ve GCD kavramlarını ne olduğunu ve ne işe yaradığını buradaki içeriğimizden okuyabilirsiniz.
Resmi bilgiler tersini söylüyor
Dolayısıyla, üst düzey bir Navi 4X GPU'nun olmaması, gelecekte Radeon ekibinden daha hızlı grafik kartları görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. RDNA 4 mimarisine dayalı yeni nesil AMD Radeon GPU serisinin yeni ve gelişmiş bir işlem süreciyle birlikte 2024 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: