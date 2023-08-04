AMD’nin RDNA 4 serisinde üst düzey ekran kartı olmayabilir

Tam Boyutta Gör AMD, halihazırda kullanımda olan RDNA 3 grafik çekirdeği mimarisinde rakibi Nvidia’nın gerisinde kalmış ve RTX 4090’a rakip bir kart çıkartamamıştı, bu en azından şimdilik böyle. Bununla birlikte AMD’nin gelecekteki RDNA 4 "Navi 4X" serisi GPU çekirdeklerinde üst düzey bir yapılandırmaya yer vermeyeceği iddia ediliyor.

RDNA 4 mimarisinde üst düzey GPU olmayabilir

Daha önceki iddialarında haklı çıkmış olsa da @Kepler_L2’nin bu iddiasına şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Kaynağın aktarmış olduğu bilgilere göre AMD'nin RDNA 4 grafik mimarisini kullanacak olan Navi 4X GPU serisinin üst düzey segmentinde herhangi bir yonga bulunmayacak. Serinin, Navi 10 SKU'suna sahip olan ancak Navi 21 ve Navi 31 yongaları gibi meraklı veya ultra meraklı segmentine yönelik gerçek bir üst düzey SKU içermeyen 1. nesil RDNA GPU'larına benzer olacağı söyleniyor.

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Ancak esasında göz önünde bulundurulması gereken bir başka ilginç olasılık daha bulunuyor. Bilindiği üzere AMD, chiplet tasarımına oldukça güveniyor. Dolayısıyla AMD'nin MCM (Multi-Chip Module) teknolojilerine olan bağımlılığı göz önüne alındığında, büyük bir monolitik kalıp yapmak yerine, firmanın iki orta seviye kalıbı bir araya getirerek üretim maliyetlerinden tasarruf etmesi ve ayrıca daha iyi verim yakalaması muhtemel. Bu sadece bir söylenti olsa da AMD zaten MCD'leri (Memory Complex Die) için bir MCM çözümü uyguluyor, dolayısıyla bunu GCD'lere (Graphics Complex Die) taşımak bir sonraki mantıklı adım olacaktır. Ancak bu şimdilik bir söylentiden ibaret.

Bahsettiğimiz MCD ve GCD kavramlarını ne olduğunu ve ne işe yaradığını buradaki içeriğimizden okuyabilirsiniz.

Resmi bilgiler tersini söylüyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan AMD tarafından gelen resmi söylemler bizlere RDNA 4 GPU’larının mevcut çözümlerden daha yüksek performansla geleceğini gösteriyor. AMD'nin Bilgisayar ve Grafik İş Grubu Başkan Yardımcısı Rick Bergman, şu sözleri kullanmıştı: “Şu anda bilgisayarlarda kullanılan GPU'lar RDNA 1'den RDNA 2 ve RDNA 3'e doğru istikrarlı bir şekilde evriliyor ve yakın gelecekte daha da yüksek performansla RDNA 4'e evrileceğine söz veriyoruz.”

Dolayısıyla, üst düzey bir Navi 4X GPU'nun olmaması, gelecekte Radeon ekibinden daha hızlı grafik kartları görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. RDNA 4 mimarisine dayalı yeni nesil AMD Radeon GPU serisinin yeni ve gelişmiş bir işlem süreciyle birlikte 2024 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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AMD’nin RDNA 4 serisinde üst düzey ekran kartı olmayabilir