Intel Lunar Lake ve Arrow Lake işlemcilerin çıkış tarihi sızdı

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Tam Boyutta Gör Yakın tarihte, merakla beklenen Lunar Lake mimarisini duyuran Intel, odağını Arrow Lake masaüstü işlemcilere çevirmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise Benchlife, Intel Core Ultra 200 "Lunar Lake" ve "Arrow Lake" masaüstü işlemcilerin çıkış tarihini paylaştı. Peki her iki mimari ne zaman geliyor? İşte beklenen tarih...

Lunar Lake ve Arrow Lake masaüstü serisi yakında geliyor

Medya kaynaklarına göre Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcilerin 17 Eylül ile 24 Eylül arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Benchlife kesin bir tarih vermemekle birlikte, bu zaman aralığında seriye ait ilk modelin raflarda olacağını öngörüyor. Arrow Lake-S masaüstü işlemciler ise, bunun hemen ardından, Ekim ayında karşımıza çıkacak. Yaklaşan CPU lansman takvimi şu şekilde:

Yaklaşan PC Platformları:

15 Temmuz 2024 : AMD Ryzen AI 300 "Strix Point" CPU'lar

: AMD Ryzen AI 300 "Strix Point" CPU'lar 31 Temmuz 2024 : AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" CPU'lar

: AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" CPU'lar Eylül (17-24) 2024 : Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" CPU'lar

: Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" CPU'lar 2024'ün 3. Çeyreği : AMD X870 & B850 anakartlar

: AMD X870 & B850 anakartlar Ekim 2024 : Intel Core Ultra 200K "Arrow Lake-S" CPU'lar & Intel Z890 anakartlar

: Intel Core Ultra 200K "Arrow Lake-S" CPU'lar & Intel Z890 anakartlar Ocak 2025: Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" CPU'lar & Intel B860/H810 anakartlar

Benchlife ayrıca, Intel Lunar Lake lansmanının Intel Vision 2024 etkinliğinden hemen önce gerçekleşeceğini belirtiyor. Intel'in daha önceki yol haritası düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Ayrıca, bu dönemde, Z890 dahil olmak üzere ilk LGA-1851 platformlarının da lansman zamanı olacak.

Intel Lunar Lake mimarisinin tüm ayrıntıları ve özellikleri 3 hf. önce eklendi

Daha önce de belirtildiği gibi Benchlife, Intel B860 ve H810 anakartlarının CES 2025'te tanıtılacağını doğruluyor. Bu lansman, Intel'in Arrow Lake-S 65W ve 35W masaüstü CPU'ları, diğer adıyla Core non-K serisi ile aynı zamana denk gelecek. Genel olarak, bu yıl için yoğun bir lansman takvimi bizleri bekliyor gibi görünüyor.

Arrow Lake neler sunacak?

Arrow Lake ile birlikte Intel, mimariyi de değiştiriyor. Bu değişikliklerin çok büyük kısmı ise detaylarına yer verdiğimiz Lunar Lake ailesinden geliyor. Bu bağlamda yeni Lion Cove P-Çekirdekleri ve Skymont E-Çekirdeklerinden gelen performans sırasıyla en az yüzde 14 ve yüzde 38 IPC artışı şeklinde olacak.

Diğer bir gelişme ise güç tüketiminde yaşanacak ve bu işlemcilerin TDP'leri Raptor Lake'in yüzde 80'i kadar olacak, yani 14. Nesil kadar agresif TDP’ler görmeyeceğiz. İlk piyasaya çıkacak işlemcilerin ise Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K olması bekleniyor. Hız aşırtma yapılamayan (K olmayan) sürümler daha sonra piyasaya sürülecek.

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Intel Lunar Lake ve Arrow Lake işlemcilerin çıkış tarihi sızdı