Intel Lunar Lake ve Arrow Lake işlemcilerin çıkış tarihi sızdı

- Lunar Lake ve Arrow Lake masaüstü serisi yakında geliyor
- Yaklaşan PC Platformları:
- Arrow Lake neler sunacak?
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Lunar Lake ve Arrow Lake masaüstü serisi yakında geliyor
Medya kaynaklarına göre Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcilerin 17 Eylül ile 24 Eylül arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Benchlife kesin bir tarih vermemekle birlikte, bu zaman aralığında seriye ait ilk modelin raflarda olacağını öngörüyor. Arrow Lake-S masaüstü işlemciler ise, bunun hemen ardından, Ekim ayında karşımıza çıkacak. Yaklaşan CPU lansman takvimi şu şekilde:
Yaklaşan PC Platformları:
- 15 Temmuz 2024: AMD Ryzen AI 300 "Strix Point" CPU'lar
- 31 Temmuz 2024: AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" CPU'lar
- Eylül (17-24) 2024: Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" CPU'lar
- 2024'ün 3. Çeyreği: AMD X870 & B850 anakartlar
- Ekim 2024: Intel Core Ultra 200K "Arrow Lake-S" CPU'lar & Intel Z890 anakartlar
- Ocak 2025: Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" CPU'lar & Intel B860/H810 anakartlar
Benchlife ayrıca, Intel Lunar Lake lansmanının Intel Vision 2024 etkinliğinden hemen önce gerçekleşeceğini belirtiyor. Intel'in daha önceki yol haritası düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Ayrıca, bu dönemde, Z890 dahil olmak üzere ilk LGA-1851 platformlarının da lansman zamanı olacak.
Daha önce de belirtildiği gibi Benchlife, Intel B860 ve H810 anakartlarının CES 2025'te tanıtılacağını doğruluyor. Bu lansman, Intel'in Arrow Lake-S 65W ve 35W masaüstü CPU'ları, diğer adıyla Core non-K serisi ile aynı zamana denk gelecek. Genel olarak, bu yıl için yoğun bir lansman takvimi bizleri bekliyor gibi görünüyor.
Arrow Lake neler sunacak?
Arrow Lake ile birlikte Intel, mimariyi de değiştiriyor. Bu değişikliklerin çok büyük kısmı ise detaylarına yer verdiğimiz Lunar Lake ailesinden geliyor. Bu bağlamda yeni Lion Cove P-Çekirdekleri ve Skymont E-Çekirdeklerinden gelen performans sırasıyla en az yüzde 14 ve yüzde 38 IPC artışı şeklinde olacak.
Diğer bir gelişme ise güç tüketiminde yaşanacak ve bu işlemcilerin TDP'leri Raptor Lake'in yüzde 80'i kadar olacak, yani 14. Nesil kadar agresif TDP’ler görmeyeceğiz. İlk piyasaya çıkacak işlemcilerin ise Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K olması bekleniyor. Hız aşırtma yapılamayan (K olmayan) sürümler daha sonra piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.