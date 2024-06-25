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    Intel Lunar Lake ve Arrow Lake işlemcilerin çıkış tarihi sızdı

    Intel Core Ultra 200 "Lunar Lake" ve Arrow Lake masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi netleşmeye başladı. Her iki mimari yaz sonunda kullanıcılarla buluşacak. İşte tarihi...
    Intel Lunar Lake ve Arrow Lake işlemcilerin çıkış tarihi sızdı Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte, merakla beklenen Lunar Lake mimarisini duyuran Intel, odağını Arrow Lake masaüstü işlemcilere çevirmiş durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise Benchlife, Intel Core Ultra 200 "Lunar Lake" ve "Arrow Lake" masaüstü işlemcilerin çıkış tarihini paylaştı. Peki her iki mimari ne zaman geliyor? İşte beklenen tarih...

    Lunar Lake ve Arrow Lake masaüstü serisi yakında geliyor

    Medya kaynaklarına göre Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" işlemcilerin 17 Eylül ile 24 Eylül arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Benchlife kesin bir tarih vermemekle birlikte, bu zaman aralığında seriye ait ilk modelin raflarda olacağını öngörüyor. Arrow Lake-S masaüstü işlemciler ise, bunun hemen ardından, Ekim ayında karşımıza çıkacak. Yaklaşan CPU lansman takvimi şu şekilde:

    Yaklaşan PC Platformları:

    • 15 Temmuz 2024: AMD Ryzen AI 300 "Strix Point" CPU'lar
    • 31 Temmuz 2024: AMD Ryzen 9000 "Granite Ridge" CPU'lar
    • Eylül (17-24) 2024: Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake" CPU'lar
    • 2024'ün 3. Çeyreği: AMD X870 & B850 anakartlar
    • Ekim 2024: Intel Core Ultra 200K "Arrow Lake-S" CPU'lar & Intel Z890 anakartlar
    • Ocak 2025: Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" CPU'lar & Intel B860/H810 anakartlar

    Benchlife ayrıca, Intel Lunar Lake lansmanının Intel Vision 2024 etkinliğinden hemen önce gerçekleşeceğini belirtiyor. Intel'in daha önceki yol haritası düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Ayrıca, bu dönemde, Z890 dahil olmak üzere ilk LGA-1851 platformlarının da lansman zamanı olacak.

    Daha önce de belirtildiği gibi Benchlife, Intel B860 ve H810 anakartlarının CES 2025'te tanıtılacağını doğruluyor. Bu lansman, Intel'in Arrow Lake-S 65W ve 35W masaüstü CPU'ları, diğer adıyla Core non-K serisi ile aynı zamana denk gelecek. Genel olarak, bu yıl için yoğun bir lansman takvimi bizleri bekliyor gibi görünüyor.

    Arrow Lake neler sunacak?

    Arrow Lake ile birlikte Intel, mimariyi de değiştiriyor. Bu değişikliklerin çok büyük kısmı ise detaylarına yer verdiğimiz Lunar Lake ailesinden geliyor. Bu bağlamda yeni Lion Cove P-Çekirdekleri ve Skymont E-Çekirdeklerinden gelen performans sırasıyla en az yüzde 14 ve yüzde 38 IPC artışı şeklinde olacak.

    Diğer bir gelişme ise güç tüketiminde yaşanacak ve bu işlemcilerin TDP'leri Raptor Lake'in yüzde 80'i kadar olacak, yani 14. Nesil kadar agresif TDP’ler görmeyeceğiz. İlk piyasaya çıkacak işlemcilerin ise Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 5 245K olması bekleniyor. Hız aşırtma yapılamayan (K olmayan) sürümler daha sonra piyasaya sürülecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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