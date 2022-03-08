AMD'nin yeni Ryzen 5000 işlemcileri ortaya çıktı: Alder Lake'e rakip olabilir

Zen 3 mimarisi ile büyük bir başarı yakalayan AMD, Zen 4 mimarisinin çıkışına kadar yeni işlemci modelleri piyasaya sürebilir. Şirketin Intel’in Alder Lake mimarisi ile rekabet etmek amacıyla Ryzen 5 5500, 5600 ve Ryzen 7 5700X işlemcileri üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.
Watt başına performans yükseliyor
Intel’in yeni mimarisine Zen 3 işlemcilerde yapılan indirimler ve Zen 3+ mobil yongalar ile yanıt veren şirket, yeni işlemcilerinde watt başına performansı yükselterek yanıt verecek. Bununla birlikte üç yeni işlemci arasından 8 çekirdek 16 izleğe ve 65 TDP değerine sahip olması beklenen Ryzen 7 5700X’in, Core i5-12600K ve i5-12600 işlemcileri ile rekabet etmesi bekleniyor.
Intel çözümünün yer yer 5800X'e yaklaşan bir performans sunduğu düşünüldüğünde 5700X'in pazarda yeni bir alternatif olabileceğini söyleyebiliriz. Şirketin 6 çekirdek 12 izleğe sahip Ryzen 5 5600 modeli ise, Intel’in fiyat performans modeli i5-12400’ün karşısına konumlandırılacak. Yeni işlemciler hakkında tüm detayların önümüzdeki dönemlerde paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..