AMD'nin yeni Ryzen 5000 işlemcileri ortaya çıktı: Alder Lake'e rakip olabilir

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Zen 3 mimarisi ile büyük bir başarı yakalayan AMD, Zen 4 mimarisinin çıkışına kadar yeni işlemci modelleri piyasaya sürebilir. Şirketin Intel’in Alder Lake mimarisi ile rekabet etmek amacıyla Ryzen 5 5500, 5600 ve Ryzen 7 5700X işlemcileri üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Watt başına performans yükseliyor

Intel’in yeni mimarisine Zen 3 işlemcilerde yapılan indirimler ve Zen 3+ mobil yongalar ile yanıt veren şirket, yeni işlemcilerinde watt başına performansı yükselterek yanıt verecek. Bununla birlikte üç yeni işlemci arasından 8 çekirdek 16 izleğe ve 65 TDP değerine sahip olması beklenen Ryzen 7 5700X’in, Core i5-12600K ve i5-12600 işlemcileri ile rekabet etmesi bekleniyor.

Ryzen Threadripper 5000 özellikleri belirginleşiyor 1 gün önce eklendi

Intel çözümünün yer yer 5800X'e yaklaşan bir performans sunduğu düşünüldüğünde 5700X'in pazarda yeni bir alternatif olabileceğini söyleyebiliriz. Şirketin 6 çekirdek 12 izleğe sahip Ryzen 5 5600 modeli ise, Intel’in fiyat performans modeli i5-12400’ün karşısına konumlandırılacak. Yeni işlemciler hakkında tüm detayların önümüzdeki dönemlerde paylaşılması bekleniyor.

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AMD, yeni Ryzen 5000 işlemciler üzerinde çalışıyor