AMD Ryzen Threadripper 5000 serisi detaylanıyor

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Zen 3 mimarisini ilk olarak sunuculara ve sonrasında kişisel bilgisayarlara sunan AMD, yavaş yavaş Threadripper serisine el atıyor. Ryzen Threadripper 5000 serisi ilk etapta kurumsal pazara sunulacak.

Ryzen Threadripper 5000 serisi neler sunacak?

Zen 3 mimarisi ile daha iyi bir performans ve daha iyi bir verimlilik sunması beklenen Ryzen Threadripper 5000 serisi ile ilgili AMD’nin üretici ortaklara yavaş yavaş bilgilendirme yapmaya başladığı ifade ediliyor.

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AMD’nin yeni nesilde çekirdek sayısını ve ısıl tasarım gücünü arttırmadığı bunun yerine turbo hızları bir miktar daha yukarı çektiği görülüyor. En tepede 64 çekirdekli model yer alırken giriş seviyesinde de 12 çekirdek bulunuyor. Bu nesilde 24 çekirdekli bir üyeyi de ilk defa görüyoruz. Böylece toplam sayı 5 oluyor.

Ryzen Threadripper 5000 serisi ilk olarak PRO isimlendirmesi ile piyasada olacak. Lenovo ThinkStation P620 iş istasyonu modelinin ilk ürün olduğu belirtiliyor. Önceki nesilde de Lenovo özel bir iş birliğine imza atmıştı. Ryzen Threadripper 5000 PRO serisinin yaz aylarında piyasada olması bekleniyor.

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