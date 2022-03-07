AMD Ryzen Threadripper 5000 serisi detaylanıyor

Zen 3 mimarisini ilk olarak sunuculara ve sonrasında kişisel bilgisayarlara sunan AMD, yavaş yavaş Threadripper serisine el atıyor. Ryzen Threadripper 5000 serisi ilk etapta kurumsal pazara sunulacak.
Ryzen Threadripper 5000 serisi neler sunacak?
Zen 3 mimarisi ile daha iyi bir performans ve daha iyi bir verimlilik sunması beklenen Ryzen Threadripper 5000 serisi ile ilgili AMD’nin üretici ortaklara yavaş yavaş bilgilendirme yapmaya başladığı ifade ediliyor.
AMD’nin yeni nesilde çekirdek sayısını ve ısıl tasarım gücünü arttırmadığı bunun yerine turbo hızları bir miktar daha yukarı çektiği görülüyor. En tepede 64 çekirdekli model yer alırken giriş seviyesinde de 12 çekirdek bulunuyor. Bu nesilde 24 çekirdekli bir üyeyi de ilk defa görüyoruz. Böylece toplam sayı 5 oluyor.
Ryzen Threadripper 5000 serisi ilk olarak PRO isimlendirmesi ile piyasada olacak. Lenovo ThinkStation P620 iş istasyonu modelinin ilk ürün olduğu belirtiliyor. Önceki nesilde de Lenovo özel bir iş birliğine imza atmıştı. Ryzen Threadripper 5000 PRO serisinin yaz aylarında piyasada olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..