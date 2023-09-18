AMD, Zen 4c tabanlı EPYC 8004 serisi işlemcilerini ve yeni soketini duyurdu

İşlemci çekirdek sayısı 64 çekirdek/128 iş parçacığına kadar çıkabilen bu işlemciler, "Zen 4" ile aynı IPC ve ISA'ya sahip ancak çekirdek başına daha küçük L3 önbelleğiyle birlikte gelen "Zen 4c" mikro mimarisini temel alıyorlar. BT işlemlerinin büyük kısmı uzak veri merkezleri ya da bulut sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilse de daha küçük çaplı kuruluşlar kendi bünyelerinde daha kompakt veri merkezlerini hedefliyorlar. EPYC 8004 serisi de bu alana odaklanıyor.
EPYC 8004 serisi ile AMD, SP6 adı verilen yeni ve daha küçük bir CPU soketini piyasaya sürüyor. Soket, EPYC 9004 "Genoa" ve EPYC 97x4 "Bergamo"ya güç veren Soket SP5'in 76,0 mm x 80,0 mm boyutlarına kıyasla 58,5 mm x 75,4 mm boyutlarına sahip. Siena kod adlı EYPC 8004 serisi de bu yeni SP6 soketini kullanacak. Siena işlemcileri, veri merkezi sunucuları için "Genoa", hesaplama sunucuları için "Genoa-X" ve yüksek yoğunluklu bulut için "Bergamo" üyelerinden oluşan 4. Nesil EPYC serisinin bir parçası konumunda.
Detaylar
EPYC 8004 "Siena", 200 W ila 400 W arasında değişen benzer çekirdek sayılarına sahip "Zen 4" tabanlı EPYC 9004 "Genoa" işlemcilere kıyasla genellikle daha düşük bir TDP'ye sahip. Bunun nedeni, genel olarak daha düşük frekanslar, CCD başına daha fazla CPU çekirdeği, daha az CCD, daha küçük önbellekler ve azaltılmış I / O yetenekleriyle çalışan sIOD.
Performans
Özet ve EPYC 8004 özellikleri
Serinin amiral gemisi olarak bilinen EPYC 8004 SKU'su 8534P, 64 çekirdek, 3,1 GHz boost ve 220W TDP özelliklerine sahip. AMD ayrıca 3.0 GHz'e kadar hızlanacak ve 90W varsayılan TDP ile çalışacak 8 çekirdekli bir EPYC 8024'ü de piyasaya sürüyor. Aşağıdaki görselden tüm işlemcileri ve fiyatları görebilirsiniz.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.