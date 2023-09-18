AMD, Zen 4c tabanlı EPYC 8004 serisi işlemcilerini ve yeni soketini duyurdu

Tam Boyutta Gör AMD EPYC Genoa, Genoa-X, Bergamo ve Sienna'nın ortak bir özelliği var: AMD Zen 4 mimarisinden güç alıyorlar ve stratejik olarak veri merkezleri, bulut bilişim ve uç bilişim sektöründeki yüksek çekirdek sayısına sahip pazar segmentine hitap ediyor. Bu serilerin sonuncusu olan Sienna kod adlı EPYC 8004 işlemci serisi ise bugün resmen duyuruldu. AMD aynı zamanda SP6 soket platformunu da bu vesileyle tanıttı.

AMD EPYC 8004 serisi

İşlemci çekirdek sayısı 64 çekirdek/128 iş parçacığına kadar çıkabilen bu işlemciler, "Zen 4" ile aynı IPC ve ISA'ya sahip ancak çekirdek başına daha küçük L3 önbelleğiyle birlikte gelen "Zen 4c" mikro mimarisini temel alıyorlar. BT işlemlerinin büyük kısmı uzak veri merkezleri ya da bulut sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilse de daha küçük çaplı kuruluşlar kendi bünyelerinde daha kompakt veri merkezlerini hedefliyorlar. EPYC 8004 serisi de bu alana odaklanıyor.

EPYC 8004 serisi ile AMD, SP6 adı verilen yeni ve daha küçük bir CPU soketini piyasaya sürüyor. Soket, EPYC 9004 "Genoa" ve EPYC 97x4 "Bergamo"ya güç veren Soket SP5'in 76,0 mm x 80,0 mm boyutlarına kıyasla 58,5 mm x 75,4 mm boyutlarına sahip. Siena kod adlı EYPC 8004 serisi de bu yeni SP6 soketini kullanacak. Siena işlemcileri, veri merkezi sunucuları için "Genoa", hesaplama sunucuları için "Genoa-X" ve yüksek yoğunluklu bulut için "Bergamo" üyelerinden oluşan 4. Nesil EPYC serisinin bir parçası konumunda.

Detaylar

Tam Boyutta Gör EPYC 8004 ailesi de tıpkı Genoa ailesi gibi chiplet tabanlı bir işlemci serisi. Aynı 6 nm sunucu I/O kalıbını (sIOD) kullanıyor, ancak I/O yetenekleri neredeyse yarı yarıya kırpılmış durumda. Bu sIOD, kod adı "Vindhya" olan dört adet 5 nm CCD (çekirdek yonga kalıbı) ile çevrelenmiş durumda. Bunların da her biri, iki CCX'e (CPU çekirdek kompleksi) dağılmış "Zen 4c" mikro mimarisine dayalı 16 CPU çekirdeğine sahip. Her CPU çekirdek kompleksi, 16 MB L3 önbelleği paylaşan sekiz "Zen 4c" çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. Bu çekirdeklerin de her biri 1 MB L2 önbellekle geliyor.

Tam Boyutta Gör Daha basit bir ifadeyle, yeni "Zen 4c" CPU çekirdeği, "Zen 4" çekirdeğinin Zip’lenmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir. Dolayısıyla eksik donanım özellikleri bulunmamakta. Her iki CPU çekirdeği türü de aynı IPC'ye ve aynı komut setlerine sahip olduğundan, EPYC "Genoa" için özel olarak tasarlanmış herhangi bir yazılım "Siena" üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışacaktır. "Zen 4c" çekirdeği, "Zen 4 "e kıyasla yüzde 35 daha küçük bir alana sahip olduğundan AMD, daha küçük L3 önbelleklere sahip olsa da bu çekirdeklerden 16 tanesine sahip bir kalıp (CCD) üretmeyi başarmış.

Tam Boyutta Gör AMD EPYC 8004 işlemciler, Soket SP5 kuzenlerine göre daha yalın bir I/O ile geliyor. İşlemci yalnızca 6 kanallı bir DDR5 bellek arabirimine sahip ve bu arabirim 1.152 GB'a kadar ECC DDR5-4800 RDIMM belleği destekleyebiliyor. PCI-Express kök kompleksi de elden geçirilimiş. "Siena" toplam 96 PCI-Express Gen 5 hattı ve 48 CXL 1.1 hattı sunuyor.

EPYC 8004 "Siena", 200 W ila 400 W arasında değişen benzer çekirdek sayılarına sahip "Zen 4" tabanlı EPYC 9004 "Genoa" işlemcilere kıyasla genellikle daha düşük bir TDP'ye sahip. Bunun nedeni, genel olarak daha düşük frekanslar, CCD başına daha fazla CPU çekirdeği, daha az CCD, daha küçük önbellekler ve azaltılmış I / O yetenekleriyle çalışan sIOD.

Performans

Tam Boyutta Gör Performans açısından AMD, 4. Nesil Intel Xeon Platinum 8490H (60 çekirdek/120 iş parçacığı) ve Platinum 8471N (52 çekirdek/104 iş parçacığı) ile karşılaştırıldığında tek soketli sistem Watt başına iki kata kadar daha fazla performans sunduğunu belirtiyor.

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Tam Boyutta Gör Şirket ayrıca, aynı çekirdek sayılarında, 32 çekirdekli/64 iş parçacıklı EPYC 8324P'nin Xeon 6421N ile karşılaştırıldığında, çekirdek başına yaklaşık yüzde 16 daha yüksek video kod dönüştürme performansı (FFmpeg) elde ettiğini iddia ediyor. Şirket, bu işlemciler etrafında sunucu anakartları, tam yapılı sunucu blade'leri ve rafları tasarlayan geniş bir şirket ekosistemine de sahip.

Özet ve EPYC 8004 özellikleri

Tam Boyutta Gör Performans, önbellek boyutu ve bellek yoğun uygulamalara öncelik veren "Genoa" gibi birincil EPYC Zen4 CPU'ların aksine Sienna işlemciler, watt başına performansa ve fiyat avantajına odaklanıyor. AMD, bu işlemcileri enerji tasarruflu bulut hizmetleri, akıllı uç bilişim ve telekom dağıtımları için ideal çözümler olarak konumlandırıyor. AMD EPYC 8004 serisi, 8, 16, 24, 32, 48 ve 64 çekirdek dahil olmak üzere bir dizi Zen4 çekirdeğini kapsarken 80W ila 200W (varsayılan TDP) arasında değişen çeşitli Termal Tasarım Gücü (TDP) seviyelerini barındırıyor. Bazı modeller 225W’a kadar ulaşacak şekilde de yapılandırılabiliyor. Bu CPU'lar ayrıca 1,152 TB'a kadar kapasite sunan 6 kanallı DDR5-4800 belleğe kadar destek sunuyor. Ayrıca, 96 adede kadar PCIe Gen5 hattı ve 48 adede kadar CXL 1.1+ hattı da sunuluyor.

Serinin amiral gemisi olarak bilinen EPYC 8004 SKU'su 8534P, 64 çekirdek, 3,1 GHz boost ve 220W TDP özelliklerine sahip. AMD ayrıca 3.0 GHz'e kadar hızlanacak ve 90W varsayılan TDP ile çalışacak 8 çekirdekli bir EPYC 8024'ü de piyasaya sürüyor. Aşağıdaki görselden tüm işlemcileri ve fiyatları görebilirsiniz.

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AMD, Zen 4c tabanlı EPYC 8004 serisi işlemcilerini duyurdu