Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti

Temmuz ayı içerisinde bilim adamları evrenin genişleme hızını temsil eden bir sayı olan ‘’Hubble Constant’’ yani Hubble Sabiti adlı sayıyla ilgili çeşitli problemler yaşamıştı.

Temmuz ayında araştırmacılar yeni sabiti megapersek başına saniyede 69.8 kilometre (km / sn / Mpc) olarak hesap etmişlerdi. ( Çeşitli bilim insanları daha önceden bu değişkeni 72, 73.5 ve 74 olarak hesaplamışlardı. ) Şimdi ise University of California at Davis kurumundan bir grup araştırmacı Hubble Sabiti ile ilgili araştırmalarında bu sayının 77 olduğu sonucuna vardı.

Bütün bu tutarsızlıkların sebebi olarak ise evrenle ilgili hemen hemen her şeyin Hubble Sabiti’ne bağlı olması olarak gösteriliyor.

Hubble Sabiti Temmuz ayında 69.8 olarak belirlenmişti

Tam Boyutta Gör

Temmuz ayındaki basın açıklamasında Hubble Sabitin'i 69.8 olarak açıklayan fizikçi Wendy Freedman, Hubble Sabiti'nin, evrenin mutlak ölçeğini, boyutunu ve yaşını belirleyen kozmolojik bir parametre olduğunu söyledi. Ayrıca bu sabitin evrenin gelişimini doğrudan ölçmenin bir yolu olduğunu da sözlerine ekledi.

Araştırmacıların kullandığı yöntemler ise birbirinden farklılık arz ediyor. Freedman bu sayıya kırmızı dev yıldızlar ile ulaşırken UC Davis kurumu araştırmacıları bu sayıya yerçekimli lens sistemleri kullanarak erişti.

Sabitlerdeki tutarsızlıkların sebebini ise bu durumların oluşturma ihtimali var çünkü ekipler ölçümleri olumsuz etkileyebilecek birçok değişkenle baş ederek sonuca ulaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor"

Ancak fizikçi Adam Riess ise bu duruma katılmıyor ve sonuçların hiçbirinin yanlış olmadığı söylüyor. Riess’in açıklamarına göre evrenin kendisinde garip birtakım değişimler mevcut.

Tam Boyutta Gör

https://futurism.com/the-byte/universe-doesnt-look-right