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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti

    Temmuz ayında araştırmacılar yeni Hubble Sabiti'ni megapersek başına saniyede 69.8 kilometre (km / sn / Mpc) olarak hesap etmişlerdi. Şimdi ise bu sayının 77 olduğu sonucuna varıldı.
    2 hf.
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    Uzay
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti
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    Temmuz ayı içerisinde bilim adamları evrenin genişleme hızını temsil eden bir sayı olan ‘’Hubble Constant’’ yani Hubble Sabiti adlı sayıyla ilgili çeşitli problemler yaşamıştı.

    Temmuz ayında araştırmacılar yeni sabiti megapersek başına saniyede 69.8 kilometre (km / sn / Mpc) olarak hesap etmişlerdi. ( Çeşitli bilim insanları daha önceden bu değişkeni 72, 73.5 ve 74 olarak hesaplamışlardı. ) Şimdi ise University of California at Davis kurumundan bir grup araştırmacı Hubble Sabiti ile ilgili araştırmalarında bu sayının 77 olduğu sonucuna vardı.

    Bütün bu tutarsızlıkların sebebi olarak ise evrenle ilgili hemen hemen her şeyin Hubble Sabiti’ne bağlı olması olarak gösteriliyor.

    Hubble Sabiti Temmuz ayında 69.8 olarak belirlenmişti

    Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti
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    Temmuz ayındaki basın açıklamasında Hubble Sabitin'i  69.8  olarak açıklayan fizikçi Wendy Freedman, Hubble Sabiti'nin, evrenin mutlak ölçeğini, boyutunu ve yaşını belirleyen kozmolojik bir parametre olduğunu söyledi. Ayrıca bu sabitin evrenin gelişimini doğrudan ölçmenin bir yolu olduğunu da sözlerine ekledi.

    Araştırmacıların kullandığı yöntemler ise birbirinden farklılık arz ediyor. Freedman bu sayıya kırmızı dev yıldızlar ile ulaşırken UC Davis kurumu araştırmacıları bu sayıya yerçekimli lens sistemleri kullanarak erişti.

    Sabitlerdeki tutarsızlıkların sebebini ise bu durumların oluşturma ihtimali var çünkü ekipler ölçümleri olumsuz etkileyebilecek birçok değişkenle baş ederek sonuca ulaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Çin; Ay taşları toplamaya hazırlanıyor"

    Ancak fizikçi Adam Riess ise bu duruma katılmıyor ve sonuçların hiçbirinin yanlış olmadığı söylüyor. Riess’in açıklamarına göre evrenin kendisinde garip birtakım değişimler mevcut.

    Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti
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    https://futurism.com/the-byte/universe-doesnt-look-right Yorum Yaz
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    cengiz7 2 hf.
    "fazla kafa yorarsan, kafayı sıyırırsın, hikmetine fazla şey yapmamak lazım" B.Y
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Spider_hip 2 hf. en beğenilen cengiz7
    Asıl bunlara kafa yormayıp öcülere, cinlere, hacılara hocalara kafayı yorunca sıyırıyor millet kafayı. Elin adamları bunlara kafayı yoruyor, onlar sayesinde bilgisayarlar, telefonlar kullanıyoruz.
    Asıl bunlara kafa yormayıp öcülere, cinlere, hacılara hocalara kafayı yorunca sıyırıyor millet kafayı. Elin adamları bunlara kafayı yoruyor, onlar sayesinde bil...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Nat Alianovna 2 hf.
    Uzay bilimlerinde probilite matematiği kullanılır değerlerde problem çıkması normaldir.
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    aspirin_00 2 hf.
    bizdekilerden böyle bir şey çıkıyor mu ? yok boş iş gözüyle bakılıyor mide boş kafada boş maslovun ihtiyaçlar hiyearşisi gibi en alt temel düzey karşılanmazsa üst basamağa geçilmez. biz yeme içme barınma ait olma evresindeyiz.. bir üste çıkan varsada onuda heba ediyorlar yada başka memlekette işini görüyor...
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    darkaura 2 hf.
    Her olcumde hubble sabiti biraz daha fazla cikiyor. Oyle gozukuyorki evrenin sonu heat death isi olumuyle olacak. Belkide daha dramatik sekilde big rip buyuk parcalanmayla, evren oyle hizli buyumeye basliyacakki molekulleri, atomu bir arada tutan elektromanyetik kuvvet bile karsi koyamiyacak.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    nebulabado 2 hf. darkaura
    Aynen.

    Bir yorumda bu hız artışını "Freni patlamış, yokuş aşağı giden bir kamyona." benzetilmişti.
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    cengiz7 2 hf.
    "fazla kafa yorarsan, kafayı sıyırırsın, hikmetine fazla şey yapmamak lazım" B.Y
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Spider_hip 2 hf. cengiz7
    Asıl bunlara kafa yormayıp öcülere, cinlere, hacılara hocalara kafayı yorunca sıyırıyor millet kafayı. Elin adamları bunlara kafayı yoruyor, onlar sayesinde bilgisayarlar, telefonlar kullanıyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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