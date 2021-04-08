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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Irak'taki savaşı anlatan Six Days in Fallujah oyununun yayınlanmasını istemiyor

    Daha önce iptal edilen II. Felluce Muharebesi'ni konu alan savaş oyunu Six Days in Fallujah, geçtiğimiz aylarda bir kez daha duyurulmuştu. Oyun için bu sefer de tepkiler gelmeye başladı.
    08 Nisan 2021, 14:00 (6 gün)
    1,5b
    1
    20
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Irak'taki savaşı anlatan Six Days in Fallujah oyununun yayınlanmasını istemiyor
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    Yayıncılığını Victura'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Highwire Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan Six Days in Fallujah'a tepkiler gelmeye başladı. 

    Ayrıca Bkz. "Daha önce PlayStation'a özel oyun yapan Kojima'nın yeni oyunu Xbox'a özel olabilir"

    İlginizi Çekebilir Avatar Irak'taki savaşı konu alan Call of Duty benzeri oyun Six Days in Fallujah'dan oynanış videosu paylaşıldı

    Six Days in Fallujah, normalde Konami tarafından yayınlanacaktı ancak savaş karşıtı grupların ve savaş gazilerinin oyunun eleştirilmesinin ardından gelen tepkiler sonucunda Konami oyunu iptal etmişti. Oyun da Victura tarafından geçtiğimiz aylarda tekrardan duyuruldu. Ancak oyun yeniden tepkiler almaya başladı. 

    Washington DC merkezli, Müslümanlar için kurulan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi; Valve, Sony ve Microsoft ile iletişimie geçerek oyunun yayınlanmasını reddetmelerini talep etti. Şirketlerin henüz durum ile ilgili bir açıklaması yok. Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi'nin koordinatörlerinden Huzaifa Shahbaz durum ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

    "Microsoft, Sony ve Valve'i; dünyada Müslümanlara karşı yapılan şiddeti normalleştirecek olan bir Arap cinayet simülatörü olan Six Days in Fallujah'yı yayınlamayı reddetmesini istiyoruz. Six Days in Fallujah, hayatını kaybeden yüzlerce sivilin olduğu şiddeti haklı çıkarmaya ve Müslüman karşıtlığını güçlendirmeye hizmet ediyor."

    Six Days in Fallujah, 2004'te Irak'ta gerçekleşen II. Felluce Muharebesi'ni konu alıyor. Stüdyonun olayları gerçeğe en yakın şekilde anlatabilmek için birçok askerle röportaj yaptığı belirtilmişti. Oyun bu yıl içerisinde konsollar ve PC için çıkacak. 



    https://www.pcgamer.com/muslim-advocacy-group-calls-on-valve-to-drop-six-days-in-fallujah-from-steam/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cihat emre 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynısının bize yapıldığını düşünün. kesinlikle haklılar böyle şeyler yayinlanmamali artık günümüz dünyasında
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    WB 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikan askerlerinin nasil katliamlar ve iskenceler yaptigini, meger gercekte medeniyet dediklerinin sozden ibaret oldugunu gosteren bir oyun yada film yapsa birileri de keske..
    Amerikan askerlerinin nasil katliamlar ve iskenceler yaptigini, meger gercekte medeniyet dediklerinin sozden ibaret oldugunu gosteren bir oyun yada film yapsa b...
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    Yanıtla +16
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    S Sirkadyen 5 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Irak Savaşı ile İsrail'in kuruluşunun ne alakası var?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    addidas_85 5 gün ( Mesaj Silindi )
    @UnicornKnight yazık la, engel atmış bir de, acıdı mı yoksa
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    S sonofmana (yasar toprak) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Sevinenler emin olun onların askeri. Bu arada yallah fransaya. Onlarda sizin gibileri napacaksa artık.asgari ücretle köpek falan gezdirirsiniz oralarda.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    yine mağdur olmuşlar. bunların varlık nedeni ve amacı mağdur olmak üzerine kurulu sanırım. =D
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    addidas_85 5 gün ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    Arap atı mağdur etsin senin gibilerin zihniyetini.
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    kuruwa (hasan uçar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Savaş yok işgal var
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    WB 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Amerikan askerlerinin nasil katliamlar ve iskenceler yaptigini, meger gercekte medeniyet dediklerinin sozden ibaret oldugunu gosteren bir oyun yada film yapsa birileri de keske..
    Yanıtla +16
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    israil in 6 gün savaşı tarihi kayıtlarda var !
    donanım haberin tarih bilmeyen editörleri
    oyun sandıkları şey israilin kuruluşunun similasyonu !
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    S Sirkadyen 5 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Irak Savaşı ile İsrail'in kuruluşunun ne alakası var?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    cihat emre 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aynısının bize yapıldığını düşünün. kesinlikle haklılar böyle şeyler yayinlanmamali artık günümüz dünyasında
    Yanıtla +22
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    V venice24 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Konseyin işine bak sen
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