Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, Irak'taki savaşı anlatan Six Days in Fallujah oyununun yayınlanmasını istemiyor

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Victura'nın yaptığı, geliştiriciliğini ise Highwire Games'in yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan Six Days in Fallujah'a tepkiler gelmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Daha önce PlayStation'a özel oyun yapan Kojima'nın yeni oyunu Xbox'a özel olabilir"

İlginizi Çekebilir

Irak'taki savaşı konu alan Call of Duty benzeri oyun Six Days in Fallujah'dan oynanış videosu paylaşıldı

Six Days in Fallujah, normalde Konami tarafından yayınlanacaktı ancak savaş karşıtı grupların ve savaş gazilerinin oyunun eleştirilmesinin ardından gelen tepkiler sonucunda Konami oyunu iptal etmişti. Oyun da Victura tarafından geçtiğimiz aylarda tekrardan duyuruldu. Ancak oyun yeniden tepkiler almaya başladı.

Washington DC merkezli, Müslümanlar için kurulan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi; Valve, Sony ve Microsoft ile iletişimie geçerek oyunun yayınlanmasını reddetmelerini talep etti. Şirketlerin henüz durum ile ilgili bir açıklaması yok. Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi'nin koordinatörlerinden Huzaifa Shahbaz durum ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Microsoft, Sony ve Valve'i; dünyada Müslümanlara karşı yapılan şiddeti normalleştirecek olan bir Arap cinayet simülatörü olan Six Days in Fallujah'yı yayınlamayı reddetmesini istiyoruz. Six Days in Fallujah, hayatını kaybeden yüzlerce sivilin olduğu şiddeti haklı çıkarmaya ve Müslüman karşıtlığını güçlendirmeye hizmet ediyor."

Six Days in Fallujah, 2004'te Irak'ta gerçekleşen II. Felluce Muharebesi'ni konu alıyor. Stüdyonun olayları gerçeğe en yakın şekilde anlatabilmek için birçok askerle röportaj yaptığı belirtilmişti. Oyun bu yıl içerisinde konsollar ve PC için çıkacak.

https://www.pcgamer.com/muslim-advocacy-group-calls-on-valve-to-drop-six-days-in-fallujah-from-steam/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.