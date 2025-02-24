Casio efsane tasarımını bu sefer de çevre dostu bir model ile harmanladı

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Casio, ikonik G-Shock serisini yenilikçi dokunuşlarla genişletmeye devam ediyor. Son olarak tanıtılan GW-5000HS-7ER ve GW-5000HS-1ER modelleri, markanın efsanevi sağlamlığını modern teknolojiler ve çevre dostu materyallerle birleştiriyor. 1983'te piyasaya sürülen orijinal tasarımı koruyan bu yeni saatler, günümüz ihtiyaçlarına uyarlanmış sürdürülebilir malzemelerle üretilmiş durumda.

Yeni modellerin en dikkat çekici özelliği, biyolojik bazlı reçineden üretilen kordon ve çerçeve. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen bu malzeme, G-Shock'un meşhur dayanıklılığından ödün vermeden çevresel etkiyi azaltıyor. Saatlerin kasası, çizilmeye karşı ekstra direnç sunan DLC kaplama ile güçlendirilmiş paslanmaz çelikten üretilmiş. Ayrıca, 200 metreye kadar suya dayanıklılık sunarak her türlü zorlu koşula karşı maksimum direnç sağlıyor.

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Teknolojik özellikler açısından bakıldığında, güneş enerjisiyle çalışan Tough Solar teknolojisi öne çıkıyor. Bu sayede saatler, düzenli pil değişimine gerek kalmadan uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Multi-Band 6 özelliği ise farklı radyo frekanslarından otomatik olarak saat ve tarih güncellemesi yaparak maksimum hassasiyet sağlıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak dünya saatleri, beş günlük alarm, kronometre ve çift LED aydınlatma gibi klasik G-Shock fonksiyonları da bu modellerde mevcut.

Casio’nun Japonya’daki prestijli Yamagata fabrikasında üretilen GW-5000HS serisi, premium segmentte konumlandırılıyor. Geleneksel reçine bazlı G-Shock saatlere kıyasla daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyan bu modeller, yaklaşık 353 dolardan satışa sunuluyor. Koleksiyoncular ve sağlam, çevre dostu bir saat arayanlar için ideal bir seçenek olan GW-5000HS-7ER ve GW-5000HS-1ER modelleri, Casio’nun resmi web sitesinde erişime açılmış durumda.

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