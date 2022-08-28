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    AMD Ryzen 9 7950X'in performansı ortaya çıktı: Ryzen 9 5950X ile karşılaştırıldı

    AMD'nin Zen4 mimarisine dayanan yeni nesil işlemci ailesinin yakında tanıtılması bekleniyor. Serinin amiral gemisi modeli Ryzen 9 7950X'ten ilk performans bilgileri gün yüzüne çıktı.
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    Amiral gemisi AMD Ryzen 9 7950X'in performansı ortaya çıktı
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    CPU pazarında AMD ve Intel arasında yaşanan kıyasıya rekabet sürerken, her iki isim yakında yeni nesil Zen 4 ve Raptor Lake işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken, merakla beklenen amiral gemisi Ryzen 9 7950X’in ilk performans bilgileri sızdırıldı.

    Ryzen 5950X'ten yüzde 30 daha hızlı

    Ryzen 9 7950X'in 5nm işlem süreci 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile gelmesi bekleniyor. Yeni amiral gemisi işlemci hakkında sızdırılan bilgileri bir araya getiren Pcgameshardware'a göre Ryzen 9 7950X, CPU-Z testlerinde çoklu çekirdekte 15.750 ila 16.380, tek çekirdekte ise 750 ila 780 arasında bir puana erişebilecek.

    Söz konusu skorları AMD’nin güncel amiral gemisi Ryzen 9 5950X ile kıyaslandığımızda, önemli bir artış yaşanacağını söyleyebiliriz. Ryzen 9 5950X sırasıyla 658 ve 12.366 skorlarına ulaşırken, yeni amiral gemisi tek çekirdekte yüzde 13,9 ila 18,5, çoklu çekirdekte ise yüzde 27,4 ila yüzde 32,5 arasında daha iyi bir performans gösterecek gibi görünüyor.

    Amiral gemisi AMD Ryzen 9 7950X'in performansı ortaya çıktı
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    Intel cephesine geçtiğimizde ise Ryzen 7950X, 13.Nesil Intel i9-13900K ile benzer çoklu çekirdek sonuçlarına imza atıyor. Tek çekirdek söz konusu olduğunda ise Intel Core i9-12900KF'nin 819 skoruna kıyasla 12.neslin gerisinde yer alıyor. AMD Ryzen 7000 işlemcilerin 29 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenirken, bağımsız karşılaştırma ölçütlerinin olmaması nedeniyle sızdırılan ve nihai sonuçlar arasında farklılıklar yaşanabileceğini hatırlatalım.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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