Amiral gemisi Honor Magic 5'in kilit özellikleri belli oldu

Honor Magic 5 özellikleri belli oldu
Bildirilenlere göre Honor Magic 5, cihaz ile birlikte verilen şarj cihazı aracılığıyla 66W’a kadar (11V/6A) kablolu hız şarj desteğine sahip olacak. Söz konusu değer selefi Honor Magic 4 ile benzer olsa da, ailede yer alacak Pro ve Ultimate modellerin 100W ve daha yüksek şarj hızları ile gelmesi bekleniyor. Bununla beraber Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak Honor Magic 5, 100X yakınlaştırma sunan periskop kameranın eşlik ettiği üçlü bir sensör tasarımı ile desteklenecek.
Yakın zamanlı sızıntılar, Honor Magic 5’in kutusundan MagicOS 7 işletim sistemi, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve bir USB Type-C bağlantı noktası ile çıkacağını gösteriyor. Akıllı telefon hakkında bilinenler şu an için sınırlı olsa da, önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?