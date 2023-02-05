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    Anlık Bildirim

    Amiral gemisi Honor Magic 5'in kilit özellikleri belli oldu

    Amiral gemisi Honor Magic 5 serisinin 27 Şubat tarihli MWC 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bugün ailenin temel modeli Honor Magic 5'in kilit özellikleri belli oldu.
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    Amiral gemisi Honor Magic 5 özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Huawei’den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Honor, yaklaşan MWC 2023 etkinliğinde Honor Magic 5 serisi yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Yaklaşan ailenin Honor Magic 5, Magic 5 Lite, Magic 5 Pro ve Magic 5 Ultimate olmak üzere toplam dört modelden oluşması beklenirken, bugün serinin temel modeli Honor Magic 5 sertifika sitelerinde görünmeye başladı.

    Honor Magic 5 özellikleri belli oldu

    Bildirilenlere göre Honor Magic 5, cihaz ile birlikte verilen şarj cihazı aracılığıyla 66W’a kadar (11V/6A) kablolu hız şarj desteğine sahip olacak. Söz konusu değer selefi Honor Magic 4 ile benzer olsa da, ailede yer alacak Pro ve Ultimate modellerin 100W ve daha yüksek şarj hızları ile gelmesi bekleniyor. Bununla beraber Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak Honor Magic 5, 100X yakınlaştırma sunan periskop kameranın eşlik ettiği üçlü bir sensör tasarımı ile desteklenecek.

    Yakın zamanlı sızıntılar, Honor Magic 5’in kutusundan MagicOS 7 işletim sistemi, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1 ve bir USB Type-C bağlantı noktası ile çıkacağını gösteriyor. Akıllı telefon hakkında bilinenler şu an için sınırlı olsa da, önümüzdeki günlerde daha fazla detayın ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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