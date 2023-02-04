Honor Magic 5 Lite'ın tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen Honor'un yeni bütçe dostu akıllı telefonu Magic 5 Lite'ın görselleri ortaya çıktı. Oldukça şık bir tasarıma sahip cihazın birçok teknik özellikleri de ortaya çıktı.

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İşte Honor Magic 5 Lite'ın beklenen özellikleri:

WinFuture tarafından hazırlanan bir rapor, Honor Magic 5 Lite'ın tasarımını ve özelliklerini ortaya çıkardı. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 695 SoC tarafından desteklenmesi beklenen cihaz, Emerald Green, Midnight Black ve Titanium Silver olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebilir.

Tam Boyutta Gör 120Hz yenileme hızına ve 800 nit tepe parlaklığına sahip 6,67 inç full-HD+ OLED ekrana sahip olması beklenen cihazın ekranı, göz koruması için TUV Sertifikaları sunabilir. Cihazın 64 megapiksel birincil sensör, 2 megapiksel geniş açılı sensör ve 2 megapiksel makro kameradan oluşan üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ayrıca ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası bulundurabilir.

Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi, Bluetooth v5.1 ve bir USB Type-C bağlantı noktası yer alan Honor Magic 5 Lite'ın 5.100 mAh pil ile destekleneceği tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın 161.6x73.9x7.9mm ölçülerinde ve 175 gram ağırlığında olması bekleniyor.

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Honor Magic 5 Lite'ın teknik özellikleri ve tasarımı sızdırıldı