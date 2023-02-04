Honor Magic 5 Lite'ın tasarımı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

İşte Honor Magic 5 Lite'ın beklenen özellikleri:
WinFuture tarafından hazırlanan bir rapor, Honor Magic 5 Lite'ın tasarımını ve özelliklerini ortaya çıkardı. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 695 SoC tarafından desteklenmesi beklenen cihaz, Emerald Green, Midnight Black ve Titanium Silver olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülebilir.
Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi, Bluetooth v5.1 ve bir USB Type-C bağlantı noktası yer alan Honor Magic 5 Lite'ın 5.100 mAh pil ile destekleneceği tahmin ediliyor. Ayrıca cihazın 161.6x73.9x7.9mm ölçülerinde ve 175 gram ağırlığında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?