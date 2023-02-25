Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amiral gemisi Meizu 20 Pro'nun fiyat etiketi ortaya çıktı

    Merakla beklenen Meizu 20 serisi için artık geri sayım başladı. Mart ortasında tanıtılması planlanan serinin Pro modelinin fiyat etiketi ve temel özellikleri paylaşıldı.
    Oy Ver
    Amiral gemisi Meizu 20 Pro'nun fiyat etiketi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Meizu 20 serisi amiral gemisi akıllı telefonlar Mart ayı ortasında tanıtılacak. Lansman için geri sayım başlarken Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, üst düzey modelin temel özelliklerini ve fiyatını paylaştı.

    Aktarılan bilgilere göre Meizu 20 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti üzerine inşa edilecek. Cihazın bir versiyonu 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile sunulacak. Kutudan ise Android 13 tabanlı Flyme 10 arayüzü ile çıkacak.

    Amiral gemisi Meizu 20 Pro'nun fiyat etiketi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Başlangıç fiyatı netleşti

    Akıllı telefonda WQHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E6 AMOLED ekran yer alması bekleniyor. Bununla birlikte ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısı içereceğine dair bilgiler de var.

    Meizu 20 Pro'nın diğer muhtemel özelliklerini 50 megapiksel ana kamera, yeni nesil NFC çipi ve 80 watt hızlı şarj desteği olarak sıralayabiliriz. Amiral gemisi 650 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    S
    Sihirli Yelpaze 3 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    online yedek parça güvenilir mi ne kadar özledin sorusuna romantik cevap sims 4 nasıl oynanır buzdolabı ışığı yanıyor motor çalışmıyor shippuuden ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız