Amiral gemisi Meizu 20 Pro'nun fiyat etiketi ortaya çıktı

Aktarılan bilgilere göre Meizu 20 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti üzerine inşa edilecek. Cihazın bir versiyonu 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile sunulacak. Kutudan ise Android 13 tabanlı Flyme 10 arayüzü ile çıkacak.
Başlangıç fiyatı netleşti
Akıllı telefonda WQHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E6 AMOLED ekran yer alması bekleniyor. Bununla birlikte ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısı içereceğine dair bilgiler de var.
Meizu 20 Pro'nın diğer muhtemel özelliklerini 50 megapiksel ana kamera, yeni nesil NFC çipi ve 80 watt hızlı şarj desteği olarak sıralayabiliriz. Amiral gemisi 650 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.