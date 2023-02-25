Tam Boyutta Gör Meizu 20 serisi amiral gemisi akıllı telefonlar Mart ayı ortasında tanıtılacak. Lansman için geri sayım başlarken Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, üst düzey modelin temel özelliklerini ve fiyatını paylaştı.

Özellikleri bile belli olmayan Meizu 20 ön sipariş rekoru kırdı 1 gün önce eklendi

Aktarılan bilgilere göre Meizu 20 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti üzerine inşa edilecek. Cihazın bir versiyonu 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile sunulacak. Kutudan ise Android 13 tabanlı Flyme 10 arayüzü ile çıkacak.

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Başlangıç fiyatı netleşti

Akıllı telefonda WQHD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan Samsung E6 AMOLED ekran yer alması bekleniyor. Bununla birlikte ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısı içereceğine dair bilgiler de var.

Meizu 20 Pro'nın diğer muhtemel özelliklerini 50 megapiksel ana kamera, yeni nesil NFC çipi ve 80 watt hızlı şarj desteği olarak sıralayabiliriz. Amiral gemisi 650 dolar gibi bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

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Amiral gemisi Meizu 20 Pro'nun fiyat etiketi ortaya çıktı