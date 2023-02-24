Henüz özellikleri bile belli olmayan Meizu 20 ön sipariş rekoru kırdı

Meizu 20 ne zaman çıkacak?
Yeni amiral gemilerinin kalitesine son derece fazla güvenen Çinli şirket, Meizu 20 müşterilerine 36 ay garanti sunduğunu da açıkladı. Meizu 20 ve 20 Pro şu anda en yeni yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2'ye ek olarak LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.