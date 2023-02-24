Henüz özellikleri bile belli olmayan Meizu 20 ön sipariş rekoru kırdı

Tam Boyutta Gör Çin medyası, 55 saat içinde 200.000'den fazla kişinin Meizu 20 serisi akıllı telefonlar için ön sipariş yaptıdığını yazıyor. Bu, telefonların henüz resmi olarak tanıtılmamış olmasına ve özelliklerin çoğunun bilinmemesine rağmen gerçekleşiyor.

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Meizu 20 ne zaman çıkacak?

Yeni amiral gemilerinin kalitesine son derece fazla güvenen Çinli şirket, Meizu 20 müşterilerine 36 ay garanti sunduğunu da açıkladı. Meizu 20 ve 20 Pro şu anda en yeni yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2'ye ek olarak LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojilerine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Kaynaklara göre Meizu 20 Pro, Samsung'un 2K çözünürlüklü ve uyarlanabilir yenileme hızı destekli üst düzey AMOLED E6 ekranına sahip olacak. Akıllı telefonun ayrıca 50MP sensörlü bir ana kamerayla gelmesi bekleniyor. Meizu 20 serisi yeni akıllı telefonların bu yıl Mart ayında tanıtılacağını da belirtmeden geçmeyelim.

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Özellikleri bile belli olmayan Meizu 20 ön sipariş rekoru kırdı