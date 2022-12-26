AnTuTu lideri OnePlus 11 için resmi tanıtım tarihi paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta OnePlus, yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 11 için 7 Şubat tarihine işaret ederek Cloud 11 isimli yeni bir etkinliğini duyurmuştu. Şimdi de akıllı telefon devi, bunun cihazın resmi tanıtımı olmayacağını açıkladı.

OnePlus 11 için yeni tanıtım tarihi paylaşıldı

Bugün resmi Weibo sayfasında paylaşımda bulunan Oneplus, merakla beklenen OnePlus 11 için yeni bir tanıtım görseli paylaştı. Yayınlanan görsel, yaklaşan akıllı telefonun 4 Ocak tarihli bir etkinlikte ilk olarak Çin'de tanıtılacağını bizlere gösteriyor. Ayrıca bu etkinliğe Şubat ayında uluslararası sahneye çıkacak olan OnePlus Buds Pro 2 de eşlik edecek.

Hatırlamak gerekirse kısa süre önce 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ve Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile AnTuTu'da görüntülenen OnePlus 11, toplam 1.341.080 puanla mevcut lider Asus ROG Phone 6'yı geride bırakmıştı. Mobil pazardaki en hızlı bellek standartları olan 512 GB UFS 4.0 depolama ve 12/16 GB LPDDR5X RAM ile donatılan yeni telefonun, amiral gemisi rekabetine iddialı bir giriş yapması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Amiral gemisi OnePlus 11 için resmi tanıtım tarihi paylaşıldı