Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı: İşte Android'in yeni amiral gemisi

Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı
Kıyaslama platformunda ''PGEM10'' model numarası ile görüntülenen Oppo Find X6 Pro, 16GB RAM ve Android 13 işletim sistemine ek olarak üç çekirdeği 2.02GHz, dört çekirdeği 2.80GHz ve birincil çekirdeği 3.19GHz'de çalışan toplam sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Bu konfigürasyonun amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'ye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Nitekim yeni cihaz, Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1.468 ve 4.903 puan alıyor.
Arka bölümde ise yeni amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren 50MP üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Bu kuruluma biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Ön kısımda ise 32 megapiksellik Sony IMX709 kamera görev yapacak. Ek olarak akıllı telefonun 100W kablo ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez