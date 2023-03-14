Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı: İşte Android'in yeni amiral gemisi

    Yakında tanıtılması beklenen Oppo Find X6 Pro, Geekbench listelerinde görünmeye başladı. Yaklaşan amiral gemisi telefon beraberinde neler getiriyor? Gelin hep beraber bakalım.
    Oy Ver
    Amiral gemisi Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Oppo Find X6 serisinin 21 Mart'ta tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda 2022 yılında tanıtılan Find X5 serisinin halefi olacak telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi lansmana çok az bir süre kala, ailenin tepe modeli Oppo Find X6 Pro Geekbench listelerinde görünmeye başladı.

    Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı

    Kıyaslama platformunda ''PGEM10'' model numarası ile görüntülenen Oppo Find X6 Pro, 16GB RAM ve Android 13 işletim sistemine ek olarak üç çekirdeği 2.02GHz, dört çekirdeği 2.80GHz ve birincil çekirdeği 3.19GHz'de çalışan toplam sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Bu konfigürasyonun amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'ye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Nitekim yeni cihaz, Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1.468 ve 4.903 puan alıyor.

    Amiral gemisi Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı! Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre Oppo Find X6 Pro, ön tarafında 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 10 bit renk derinliği ile dikkat çeken 6,8 inç boyutlarında E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu ekranın Oppo'nun kendi geliştirdiği panel teknoloji sayesinde 2.500 nit parlaklık değerine ulaşabileceği belirtiliyor. 

    Arka bölümde ise yeni amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren 50MP üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Bu kuruluma biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Ön kısımda ise 32 megapiksellik Sony IMX709 kamera görev yapacak. Ek olarak akıllı telefonun 100W kablo ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

    Profil resmi
    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

    Profil resmi
    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

    Profil resmi
    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tom ford erkek parfüm yorumları jiletle alinan kaş kaç günde çıkar cipram, cipralex farkı gaz ayarı kısık olursa ne olur yarım kilo kıymadan kaç köfte çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız