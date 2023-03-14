Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı: İşte Android'in yeni amiral gemisi

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen Oppo Find X6 serisinin 21 Mart'ta tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda 2022 yılında tanıtılan Find X5 serisinin halefi olacak telefonlar hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi lansmana çok az bir süre kala, ailenin tepe modeli Oppo Find X6 Pro Geekbench listelerinde görünmeye başladı.

Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı

Kıyaslama platformunda ''PGEM10'' model numarası ile görüntülenen Oppo Find X6 Pro, 16GB RAM ve Android 13 işletim sistemine ek olarak üç çekirdeği 2.02GHz, dört çekirdeği 2.80GHz ve birincil çekirdeği 3.19GHz'de çalışan toplam sekiz çekirdekli bir yonga setinden destek alıyor. Bu konfigürasyonun amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'ye karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Nitekim yeni cihaz, Geekbench'in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1.468 ve 4.903 puan alıyor.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre Oppo Find X6 Pro, ön tarafında 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 10 bit renk derinliği ile dikkat çeken 6,8 inç boyutlarında E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu ekranın Oppo'nun kendi geliştirdiği panel teknoloji sayesinde 2.500 nit parlaklık değerine ulaşabileceği belirtiliyor.

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Arka bölümde ise yeni amiral gemisi 1 inçlik Sony IMX989 ana sensör içeren 50MP üçlü kamera sistemiyle karşımıza çıkacak. Bu kuruluma biri geniş açılı diğeri ise periskop olmak üzere iki Sony IMX890 sensör eşlik edecek. Ön kısımda ise 32 megapiksellik Sony IMX709 kamera görev yapacak. Ek olarak akıllı telefonun 100W kablo ve 50W kablosuz şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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Amiral gemisi Oppo Find X6 Pro özellikleri doğrulandı!