Amiral gemisi Sony Xperia 3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı

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Sony'nin akıllı telefon bölümü pek parlak bir performans göstermese de şirket bu gidişatı düzeltmek umuduyla yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Japon teknoloji devinin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler var.

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İnternete sızdırılan akıllı telefonun Xperia 3 olarak adlandırıldığını görüyoruz. Cihazın Kona ve Huracan kod adında iki farklı versiyonunun olacağını belirtelim. Bunlardan biri 4G LTE diğeri ise 5G bağlantısını destekleyecek. Sony'nin önümüzdeki yıl Şubat ayında Xperia 3'ü piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir

Gelen bilgilere göre akıllı telefon Qualcomm'un en son Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Bununla birlikte cihazı önden ve yandan gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Ön panel her zamanki alışıldık Xperia tasarımına sahip. Yan tarafta Sony'den beklediğimiz şekilde parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Japon şirket amiral gemisi telefonlarını tanıtmak için genellikle Barcelona'daki yıllık Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC) tercih ediyor. Muhtemelen Xperia 3'ün lansmanını da aynı etkinlik kapsamında yapacak. MWC 2020'nin 24 - 27 Şubat tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirileceğini hatırlatalım.

https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-3-flagship-leaked-pictures_id120338