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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amiral gemisi Sony Xperia 3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Mobil sektörde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Sony yeni amiral gemisi telefonuyla bu gidişatı değiştirmek istiyor. Xperia 3 olarak adlandırılan cihazın ilk görüntüleri internete düştü.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Amiral gemisi Sony Xperia 3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    Sony'nin akıllı telefon bölümü pek parlak bir performans göstermese de şirket bu gidişatı düzeltmek umuduyla yeni modeller çıkarmaya devam ediyor. Japon teknoloji devinin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler var.

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    İnternete sızdırılan akıllı telefonun Xperia 3 olarak adlandırıldığını görüyoruz. Cihazın Kona ve Huracan kod adında iki farklı versiyonunun olacağını belirtelim. Bunlardan biri 4G LTE diğeri ise 5G bağlantısını destekleyecek. Sony'nin önümüzdeki yıl Şubat ayında Xperia 3'ü piyasaya sürmesi bekleniyor.

    Amiral gemisi Sony Xperia 3'ün ilk görüntüleri ortaya çıktı
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    Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılabilir

    Gelen bilgilere göre akıllı telefon Qualcomm'un en son Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Bununla birlikte cihazı önden ve yandan gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Ön panel her zamanki alışıldık Xperia tasarımına sahip. Yan tarafta Sony'den beklediğimiz şekilde parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

    Japon şirket amiral gemisi telefonlarını tanıtmak için genellikle Barcelona'daki yıllık Mobil Dünya Kongresi'ni (MWC) tercih ediyor. Muhtemelen Xperia 3'ün lansmanını da aynı etkinlik kapsamında yapacak. MWC 2020'nin 24 - 27 Şubat tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirileceğini hatırlatalım.



    https://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-3-flagship-leaked-pictures_id120338 Yorum Yaz
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    nct96 1 hf. en beğenilen
    Efsane tasarım geri geliyor!!!!
    Yanıtla +8
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    porsche911gt2 1 hf.
    kesinlikle olması gereken çerçeve kalınlığı budur.hatta alttan üstten 1 mm kadar daha kalın olabilirdi belki. abi ben ekrana dokunmadan telefonu tutabilmek elime alabilmek istiyorum. ekranda delik çukur çentik çıkıntı ada istemiyorum.
    kesinlikle olması gereken çerçeve kalınlığı budur.hatta alttan üstten 1 mm kadar daha kalın olabilirdi belki. abi ben ekrana dokunmadan telefonu tutabilmek elim...
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    Yanıtla +7
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    1BilimAdamı 1 hf.
    Güzel duruyor
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    El_domingo 1 hf.
    sony s3+ compact fiyaskosundan sonra sonyden uzak duruyorum...ayrıca yedek parçası çok pahallı...sizede tavsiyem sony telefonlardan uzak durun...
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    olağan_şüpheli 1 hf.
    Kamera çıkıntısı çok geniş . 4lü kamera var gibi. ois ve batarya ne durumda onu merak ettim.
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    hasan.sonus 1 hf. olağan_şüpheli
    Xperia 1 ve Xperia 5 de OIS mevcut. Bunda da olucaktır kesinlikle.
    Yanıtla +2
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    Apsny 1 hf.
    Arc dizayn geri dönüyor allah allah allah sonuda be sonunda
    Yanıtla +1
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    porsche911gt2 1 hf.
    kesinlikle olması gereken çerçeve kalınlığı budur.hatta alttan üstten 1 mm kadar daha kalın olabilirdi belki. abi ben ekrana dokunmadan telefonu tutabilmek elime alabilmek istiyorum. ekranda delik çukur çentik çıkıntı ada istemiyorum.
    Yanıtla +7
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    DenzeL_28 1 hf.
    Xperia arc s eğimli kasa tasarımı ile geri dönerse fark yaratır belki. Nedense Ön tarafı bozmuyor takıntılı japonlar
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    Biyturs_OnSr 1 hf.
    Sony'nin, güncel iPhone ve Galaxy S ailesindeki gibi, neredeyse çerçevesiz telefon yapması gerekiyor. Ondan sonra çerçeveli model de çıkarsın, kimsenin laf edeceğini sanmam. Bu çerçevesiz tasarıma geçmemekteki ısrarları, kullanıcılarda Sony'nin beceriksiz olduğu düşüncesine yol açıyor.
    Yanıtla +3
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    nct96 1 hf. en beğenilen
    Efsane tasarım geri geliyor!!!!
    Yanıtla +8
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    1BilimAdamı 1 hf.
    Güzel duruyor
    Yanıtla +7
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    10ur 1 hf.
    Hala akıllanmamış
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