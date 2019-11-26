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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMOLED ekran sevkiyatı rekor seviyeye ulaşan Samsung yeniden pazar lideri

    Akıllı telefon ekranı pazarındaki liderliğini son iki çeyrekte BOE'ye kaptıran Samsung birinci sırayı yeniden ele geçirdi. AMOLED ekran talebinin artmasından istifade eden şirket yeniden pazar lideri.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    AMOLED ekran sevkiyatı rekor seviyeye ulaşan Samsung yeniden pazar lideri
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    OLED panellerin akıllı telefon pazarındaki popülaritesi artmaya devam ediyor. Artık piyasada bu tür ekrana sahip çok uygun fiyatlı cihazlar bile bulmak mümkün. AMOLED panel üretiminde lider olan Samsung, artan talepten istifade ederek pazardaki ilk sırayı yeniden ele geçirdi.

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    Güney Koreli şirket akıllı telefon ekran sevkiyatlarında BOE'yi geride bırakarak yeniden birinciliğe yükseldi. İlk iki çeyrekte liderlik kolduğunda BOE oturuyordu. Tüm sevikiyatların yüzde 29'luk bölümünü oluşturan Samsung'un önceki çeyrekteki sevkiyat rakamı ise yüzde 21.3 seviyesinde kalmıştı.

    AMOLED ekran sevkiyatı rekor seviyeye ulaşan Samsung yeniden pazar lideri
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    AMOLED ekran sevkiyatları yükselişte

    Üçüncü çeyrekte, akıllı telefonlar için AMOLED ekran sevkiyatları 146 milyon seviyesine ulaştı. Kıyaslama açısından ikinci çeyrekte sevkiyatatların sadece 93 milyon olduğunu belirtelim. Buna karşılık a-Si TFT LCD sevkiyatları 177 milyonu buldu.

    Yayınlanan veriler aynı dönemde 144 milyon adet LTPS TFT LCD sevkiyatı yapıldığını gösteriyor. Böylelikle ilk kez bir çeyrekte AMOLED ekran sevkiyatı LTPS TFT LCD panel sevkiyatını geçmiş oldu.



    https://technology.ihs.com/619142/samsung-display-seizes-smartphone-display-leadership-in-q3-as-amoled-shipments-hit-record-high Yorum Yaz
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    darkhair 2 sa.
    Haklarını vermek lazım. Düşük parlaklıkta hz düşürmesine, uzun süreli kullanımlarda yanık oluşması, zamanla en yüksek parlaklığını yitirmesine rağmen en güzel görüntü kalitesini her zaman samsung paneller veriyor.

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    interwap 3 sa.
    Aslına bakarsanız Samsung 2. olduğu dönemde bile pazar payını kaybetmemiş. Tekrar 1. liğe döndüğünde pazar payını %40-50 yükseltmiş. Büyük başarı.
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