AMOLED ekran sevkiyatı rekor seviyeye ulaşan Samsung yeniden pazar lideri

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OLED panellerin akıllı telefon pazarındaki popülaritesi artmaya devam ediyor. Artık piyasada bu tür ekrana sahip çok uygun fiyatlı cihazlar bile bulmak mümkün. AMOLED panel üretiminde lider olan Samsung, artan talepten istifade ederek pazardaki ilk sırayı yeniden ele geçirdi.

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Güney Koreli şirket akıllı telefon ekran sevkiyatlarında BOE'yi geride bırakarak yeniden birinciliğe yükseldi. İlk iki çeyrekte liderlik kolduğunda BOE oturuyordu. Tüm sevikiyatların yüzde 29'luk bölümünü oluşturan Samsung'un önceki çeyrekteki sevkiyat rakamı ise yüzde 21.3 seviyesinde kalmıştı.

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AMOLED ekran sevkiyatları yükselişte

Üçüncü çeyrekte, akıllı telefonlar için AMOLED ekran sevkiyatları 146 milyon seviyesine ulaştı. Kıyaslama açısından ikinci çeyrekte sevkiyatatların sadece 93 milyon olduğunu belirtelim. Buna karşılık a-Si TFT LCD sevkiyatları 177 milyonu buldu.

Yayınlanan veriler aynı dönemde 144 milyon adet LTPS TFT LCD sevkiyatı yapıldığını gösteriyor. Böylelikle ilk kez bir çeyrekte AMOLED ekran sevkiyatı LTPS TFT LCD panel sevkiyatını geçmiş oldu.

https://technology.ihs.com/619142/samsung-display-seizes-smartphone-display-leadership-in-q3-as-amoled-shipments-hit-record-high