Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı

Bu yılın en büyük sürpriz atılımını gerçekleştiren 'Among Us' oyunu tarihi bir rekora imza attı. Pazar araştırma firması Nielsen/SuperData'nın yayınladığı yeni verilere göre Among Us'ın aylık aktif kullanıcı sayısı Kasım ayında yaklaşık 500 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Among Us'ın açık ara tarihin en popüler oyunu olduğu belirtiliyor.

Among Us'ın oyuncu sayıları inanılmaz bir seviyeye ulaşmış olmasına rağmen yapımcıların elde ettiği gelir hala görece düşük seviyede. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan SuperData,"Among Us'ta para harcanacak çok fazla şey olmadığı için gelir rakamları görece küçük seviyede. 5 dolarlık fiyata sahip olan PC versiyonu, oyuncu havuzunun çok küçük bir kısmını (%3) oluşturmasına rağmen toplam gelirde en büyük paya (%64) sahip." ifadelerini kullandı.

Among Us ilk olarak Haziran 2018'de iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyun daha sonra Kasım 2018'de de 5 dolarlık fiyat etiketiyle PC'ye geldi. Ancak ilginç bir şekilde geçtiğimiz 2020 yazına kadar Among Us'ı neredeyse kimse tanımıyordu. Yani iki buçuk yıllık bir oyun bir anda ortaya çıkıp aniden tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladı.

Among Us bu ay itibarıyla Nintendo Switch'e ve Xbox Game Pass'e de gelmiş durumda. Oyunun ayrıca 2021'de Xbox konsolları için de yayınlanacağı doğrulandı. PlayStation tarafında henüz bir açıklama yok ancak oraya da gelmesi bekleniyor.

