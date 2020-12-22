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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı

    Nielsen'in rakamlarına göre Among Us'ın aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyon seviyesine ulaştı. Among Us'ın 'tarihin en popüler oyunu' rekorunu kırdığı belirtiliyor.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Among Us, aylık aktif oyuncu sayısında tarihi rekor kırdı
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    Bu yılın en büyük sürpriz atılımını gerçekleştiren 'Among Us' oyunu tarihi bir rekora imza attı. Pazar araştırma firması Nielsen/SuperData'nın yayınladığı yeni verilere göre Among Us'ın aylık aktif kullanıcı sayısı Kasım ayında yaklaşık 500 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Among Us'ın açık ara tarihin en popüler oyunu olduğu belirtiliyor.

    Among Us'ın oyuncu sayıları inanılmaz bir seviyeye ulaşmış olmasına rağmen yapımcıların elde ettiği gelir hala görece düşük seviyede. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan SuperData,"Among Us'ta para harcanacak çok fazla şey olmadığı için gelir rakamları görece küçük seviyede. 5 dolarlık fiyata sahip olan PC versiyonu, oyuncu havuzunun çok küçük bir kısmını (%3) oluşturmasına rağmen toplam gelirde en büyük paya (%64) sahip." ifadelerini kullandı.

    Among Us ilk olarak Haziran 2018'de iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyun daha sonra Kasım 2018'de de 5 dolarlık fiyat etiketiyle PC'ye geldi. Ancak ilginç bir şekilde geçtiğimiz 2020 yazına kadar Among Us'ı neredeyse kimse tanımıyordu. Yani iki buçuk yıllık bir oyun bir anda ortaya çıkıp aniden tüm dünyayı kasıp kavurmaya başladı.

    Among Us bu ay itibarıyla Nintendo Switch'e ve Xbox Game Pass'e de gelmiş durumda. Oyunun ayrıca 2021'de Xbox konsolları için de yayınlanacağı doğrulandı. PlayStation tarafında henüz bir açıklama yok ancak oraya da gelmesi bekleniyor.



    https://www.videogameschronicle.com/news/among-us-is-reportedly-the-most-popular-game-ever-in-terms-of-monthly-players/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    isakoc (isa koç) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Açıkçası henüz oyanamadım, oynayanları izledim bol bol ama öyle aman aman illa oynanması gereken bir oyun gibi görünmüyor. Bu kadar popüler olmasının tek sebebi sanırım sürü piskolojisi olan sosyal yönlendirme. Bu yönlendirme bir kaç ay sonra bittiğinde oyuncu sayısı ciddi düşüş yaşayacak. Steam pubgyi Twitch yayıncıları hergün oynarken online oyuncu 2 milyona dayanmıştı, Twitch ciler pubg yayınlarını büyük oranda bırakınca aktif oyuncu 200binlere düştü, neredeyse %90 düşüş yani.
    Açıkçası henüz oyanamadım, oynayanları izledim bol bol ama öyle aman aman illa oynanması gereken bir oyun gibi görünmüyor. Bu kadar popüler olmasının tek sebebi...
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Merak edip indirdim ama oynamayı beceremedim. :(
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    DH Misafiri 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    oyunu sevmedim acikcasi 10 oyunda 1 inde katil oldum imposter mi deniyor neyse. chata suc atacak birini ariyorsun blue falan yaziyorsun gormiyenler yanlis yonleniyor oyun baya kisa nr oynadigini bile anlamiyorsun
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    geldim41 (özgur özlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hiç oynamadım .para verseler oynamam boş :)
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    darkaura 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyunun basarisi oynanisi oyunun kalitesi gibi faktorlerden ziyade insan psikolojisine hitap etmesi. grup icindeki haini ariyorsun. bu yuzden ozellikle yakin arkadas cevresi, aile tanidiklar arasinda oynadiginda cok eglenceli oluyor.
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    isakoc (isa koç) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Açıkçası henüz oyanamadım, oynayanları izledim bol bol ama öyle aman aman illa oynanması gereken bir oyun gibi görünmüyor. Bu kadar popüler olmasının tek sebebi sanırım sürü piskolojisi olan sosyal yönlendirme. Bu yönlendirme bir kaç ay sonra bittiğinde oyuncu sayısı ciddi düşüş yaşayacak. Steam pubgyi Twitch yayıncıları hergün oynarken online oyuncu 2 milyona dayanmıştı, Twitch ciler pubg yayınlarını büyük oranda bırakınca aktif oyuncu 200binlere düştü, neredeyse %90 düşüş yani.
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