Among Us saldırıya uğradı, sunucular çöktü

Tam Boyutta Gör

Pandemi ile birlikte en fazla oynanan oyunlardan birisi haline gelen ve basit bir mantığa dayanan yapısıyla sevilen Among Us saldırıya uğradı. DDoS şeklinde yapılan saldırı sonrasında geliştiriciler uzun bir uğraş verdi.

Among Us oyununa siber saldırı

24 Mart tarihinde gerçekleştirilen DDoS saldırısı sonrasında ABD ve Avrupa sunucuları çöktü. Oyuncular uzun süre oyuna giriş yapamadı. Geliştirici ekip Innersloth haftasonu boyunca sunucuları yeniden ayağa kaldırmak için uğraştı.

PlayStation'ın Game Pass tarzı servisi duyuruldu 8 sa. önce eklendi

2020 yılında da oyun saldırıya uğramış ve milyonlarca oyuncu mağdur olmuştu. Bu saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği bilinmiyor. Tam Cuma günü akşam saatlerine denk geldiği için ekip oldukça sitemli.

Çok kaba bir hareket olarak tanımlanan saldırı sonrasında dün itibariyle sunucular tam kapasite çalışır hale getirilmiş. Oyuncuların herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını belirten ekip Twitter üzerinden anlık güncellemeler yapmaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Among Us hack kurbanı oldu