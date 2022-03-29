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    Among Us saldırıya uğradı, sunucular çöktü

    Milyonlarca aktif oyuncuya sahip popüler oyun Among Us yine saldırıya uğradı. Sunucuların çöktüğü oyuna hafta sonu boyunca erişim sağlanamadı. Şimdi ise sunucular geri gelmiş durumda.
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    Among Us
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    Pandemi ile birlikte en fazla oynanan oyunlardan birisi haline gelen ve basit bir mantığa dayanan yapısıyla sevilen Among Us saldırıya uğradı. DDoS şeklinde yapılan saldırı sonrasında geliştiriciler uzun bir uğraş verdi.

    Among Us oyununa siber saldırı

    24 Mart tarihinde gerçekleştirilen DDoS saldırısı sonrasında ABD ve Avrupa sunucuları çöktü. Oyuncular uzun süre oyuna giriş yapamadı. Geliştirici ekip Innersloth haftasonu boyunca sunucuları yeniden ayağa kaldırmak için uğraştı.

    2020 yılında da oyun saldırıya uğramış ve milyonlarca oyuncu mağdur olmuştu. Bu saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği bilinmiyor. Tam Cuma günü akşam saatlerine denk geldiği için ekip oldukça sitemli.

    Çok kaba bir hareket olarak tanımlanan saldırı sonrasında dün itibariyle sunucular tam kapasite çalışır hale getirilmiş. Oyuncuların herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını belirten ekip Twitter üzerinden anlık güncellemeler yapmaya devam edecek.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 10 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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